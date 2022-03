Guerre en Ukraine : nouvelles négociations à venir, situation "catastrophique" à Marioupol

La question de la "neutralité" de l'Ukraine sera au coeur des négociations avec la Russie, a déclaré le président Volodymyr Zelensky au 33e jour de l'invasion de son pays par les forces armées de Vladimir Poutine. Les deux camps doivent se retrouver ce lundi ou mardi à Istanbul pour reprendre les pourparlers. L'offensive russe se poursuit, notamment à Marioupol où la situation humanitaire est qualifiée de "catastrophique" par les autorités ukrainiennes.

La situation sur le front militaire

Situation "catastrophique" à Marioupol

La ville stratégique de Marioupol, située au sud-est de l'Ukraine sur la mer d'Azov, est toujours encerclée et bombardée par l'armée russe. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a indiqué sur Twitter que "la population se bat pour survivre. La situation humanitaire est catastrophique". De son côté, le président Volodymyr Zelensky a ajouté que "les forces armées russes sont en train de transformer la ville en poussière", dénonçant un blocus total de cette ville que l'armée russe tente de prendre depuis des semaines.

"Toutes les entrées et sorties de la ville sont bloquées (...) il est impossible de faire entrer à Marioupol des vivres et des médicaments", a-t-il affirmé dimanche soir. "Les forces russes bombardent les convois d'aide humanitaire et tuent les chauffeurs", a-t-il ajouté. Selon lui, quelque 2.000 enfants ont également été emmenés vers la Russie. "Et cela veut dire enlevés. Parce que nous ne savons pas exactement où ils sont. Certains sont avec leurs parents, d'autres non. C'est une catastrophe", a-t-il lancé.

D'après le dernier bilan communiqué par la mairie de Marioupol, plus de 2.000 civils ont été tués. Quelque 100.000 personnes y sont toujours bloqués. Plusieurs tentatives visant à établir des itinéraires sûrs pour les civils ont échoué, les deux parties s'accusant mutuellement de violations de cessez-le-feu. Et on ignore toujours, près de deux semaines après le bombardement de son théâtre, le sort des centaines de civils qui y avaient trouvé refuge : une mission quasi-impossible, selon une élue municipale de Marioupol.

Le président français Emmanuel Macron a indiqué dimanche qu'il parlerait à son homologue russe Vladimir Poutine lundi ou mardi pour organiser une opération d'évacuation de la ville.

L'Ukraine affirme avoir repoussé des attaques à Donetsk et Lougansk

L'état-major ukrainien a indiqué avoir repoussé "sept attaques ennemies" dans les zones de Donest et Lougansk, dans l'est du pays. Il est également fait état de huit tanks russes détruits. A Kiev, le ministère russe de la Défense a annoncé la destruction d'un dépôt de missiles dans un village situé à 30 au sud-ouest de Kiev.

Au nord-est de la capitale, la ville de Tcherniguiv est encerclée par les forces russes. A Mykolaïv (sud), plus grand port d'Ukraine et ville-verrou sur la route d'Odessa que l'armée russe tente en vain de faire sauter depuis des semaines, l'étau semble se désserrer. Le front a même reculé, avec une contre-offensive ukrainienne sur Kherson, à quelque 80 km au sud-est, dont l'armée russe avait revendiqué la prise totale.

La situation diplomatique et les réactions internationales

Nouvelle session de négociations en début de semaine

Des délégations russe et ukrainienne doivent se retrouver en à Istanbul Turquie lundi ou mardi pour un nouveau round de négociations en présentiel, a annoncé l'un des négociateurs ukrainiens. Le négociateur en chef côté russe a annoncé lui aussi la tenue d'un nouveau round de pourparlers, mais en disant qu'ils se dérouleraient mardi et mercredi, sans préciser le lieu.

Un des points importants des négociations porte sur "les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de notre Etat", a déclaré dimanche le président ukrainien Voldymyr Zelensky à des médias indépendants russes, selon la chaîne Telegram de l'administration présidentielle ukranienne. "Ce point des négociations est compréhensible pour moi et il est en discussion, il est étudié en profondeur", a-t-il affirmé. Mais il devra être soumis à référendum et il faut des garanties, a-t-il prévenu, accusant le président russe Vladimir Poutine et son entourage de faire "traîner les choses".

Le gendarme russe des télécoms Roskomnadzor a intimé dans un communiqué aux médias russes de ne pas publier cet entretien et indiqué qu'une enquête était ouverte contre ceux qui avaient participé à l'interview.

Une séance de négociations avait déjà eu lieu le 10 mars en Turquie, à Antalya, au niveau des ministres des Affaires étrangères, mais n'avait débouché sur aucune avancée concrète. Depuis lors, les discussions se sont poursuivies par visioconférence, jugées "difficiles" par les deux camps.

Ces nouveaux pourparlers, en présentiel, se tiennent après l'annonce de l'armée russe en fin de semaine qu'elle changeait "d'objectif principal" en Ukraine. Vendredi, le commandement russe avait créé la surprise en annonçant concentrer le gros des efforts sur l'objectif principal : la libération du bassin minier du Donbass.

Ce changement de stratégie fait craindre aux autorités ukrainiennes une volonté russe d'obtenir à terme "deux Ukraines" sur le modèle de la Corée du Nord et du Sud.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

30.000 réfugiés sont arrivés en France

La ministre du Logement Emmanuelle Wargon a indiqué ce dimanche matin sur franceinfo que le gouvernement "évalue à environ 30.000 le nombre de personnes en provenance d'Ukraine qui sont rentrées en France". "Sur ces 30.000, une partie reste en France, et une partie traverse le pays, plutôt vers l'Espagne et le Portugal. Aujourd'hui, nous accueillons dans des logements et des hébergements environ 15.000 personnes", a précisé la ministre, qui a réitèré l'objectif de pouvoir accueillir "le plus vite possible environ 100.000" personnes venues d'Ukraine.

Plus de 3,8 millions de réfugiés en tout

Plus de 3,8 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis l'invasion de l'armée russe, selon le décompte de l'ONU, mais le flux de réfugiés s'est nettement ralenti depuis le 22 mars.

Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer soit en traversant la frontière pour trouver refuge dans les pays limitrophes soit en trouvant refuge ailleurs en Ukraine. L'ONU estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays.

1.119 civils tués selon l'ONU

Selon le bureau des droits de l'homme des Nations unies, 1.119 civils ont été tués et 1.790 blessés depuis le début de l'invasion. Parmi eux, une centaine d'enfants.

Le bilan pourrait considérablement s'alourdir, prévient l'organisme mondial, car des rapports sont retardés dans certaines régions où les combats sont intenses.