Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky sur la ligne de front, l'armée russe gagne du terrain à Severodonetsk

Au 103e jour de guerre en Ukraine, l'armée russe regagne du terrain dans la ville de Severodonetsk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu sur la ligne de front et a rencontré des familles qui ont fui Marioupol. Vladimir Poutine menace d'autres frappes si l'Occident fournit des missiles de longue portée supplémentaires à l'Ukraine. Voici ce qu'il faut retenir en ce lundi 6 juin sur le conflit armé en Ukraine.

L'essentiel

L'armée russe regagne du terrain dans la ville de Severodonetsk

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu sur la ligne de front

Vladimir Poutine menace d'autres frappes si l'Occident fournit d'autres missiles de longue portée à l'Ukraine

La situation sur le front militaire

La ville de Severodonetsk en proie à l'armée russe

Après des avancées, la situation "s'est aggravée" pour les forces ukrainiennes à Severodonetsk, ville-clé de l'est du pays et actuel épicentre de combats acharnés avec les troupes russes, a annoncé ce matin le gouverneur régional. Selon lui, les bombardements se sont encore intensifiés sur Severodonetsk et Lyssytchansk, ville voisine située sur les hauteurs et stratégique pour "tenir la ligne de défense". Les Russes "détruisent tout avec leur tactique habituelle de terre brûlée" pour qu'il "ne reste plus rien à défendre", a-t-il accusé.

Pour les Russes, mettre la main sur la ville se révèlerait déterminant en vue du contrôle intégral du bassin du Donbass, déjà tenu en partie par des séparatistes prorusses depuis 2014.

Volodymyr Zelensky sur la ligne de front

Volodymyr Zelensky a annoncé, dans son message vidéo quotidien, qu'il avait rendu visite à ses troupes à Lyssytchansk, la ville voisine de Severodonetsk. "Nous avons apporté quelque chose à l'armée. Je n'en parlerai pas en détail", a-t-il dit. Le chef de l'Etat s'est aussi rendu à Zaporijjia, dans le sud du pays. Il y a notamment rencontré des habitants de Marioupol qui ont réussi à fuir les bombardements. Il a relevé que la plupart des familles étaient sans hommes. "Le mari de l'une est allé à la guerre, celui de l'autre est en captivité, celui d'une autre encore, malheureusement, est mort. Une tragédie. Pas de domicile, pas d'être aimé. Mais nous devons vivre pour les enfants. De vrais héros, ils sont parmi nous".

Guerre de communication sur les bombardements à Kiev

Kiev a été touchée par plusieurs frappes russes dimanche matin. Moscou dit avoir visé un atelier de réparation de wagons de marchandises, dans le sud-est de la capitale, et y avoir détruit des blindés fournis à l'Ukraine par des pays d'Europe de l'Est. Des responsables et des témoins ukrainiens sur place ont démenti ces informations.

Dans la soirée, des journalistes de l'AFP ont constaté la destruction de plusieurs hangars et un large cratère causé par un obus, alors que les pompiers tentaient toujours de maîtriser un petit incendie.

Vladimir Poutine menace d'autres frappes si l'Occident fournit d'autres missiles longue portée

A la télévision Rossiya-1, le président russe Vladimir Poutine a menacé d'autres frappes sur "des sites que nous n'avons pas visés jusqu'à présent", si les Occidentaux fournissaient des missiles de longue portée à l'Ukraine, ce qui, selon lui, vise à "prolonger le conflit".

La situation diplomatique, les réactions internationales

Londres va livrer des lance-roquettes de longue portée à l'Ukraine

Malgré cet avertissement, Londres a annoncé la livraison à Kiev de lance-roquettes d'une portée de 80 kilomètres. Ils viendront en complément des Himars américains, ces lance-roquettes montés sur des blindés légers, d'une même portée, promis la semaine dernière par Washington.

La solidarité avec le peuple ukrainien

L'équipe d'Ukraine n'ira pas au Mondial de foot au Qatar

Dimanche soir à Cardiff, l'équipe d'Ukraine de foot s'est inclinée 1-0 face au pays de Galles. Malgré un soutien international, elle échoue à se qualifier pour le Mondial de football au Qatar. Galvanisés par un drapeau signé par des soldats du front accroché au mur de leur vestiaire, les bleu et jaune ont mis tous les ingrédients pour remporter ce match: envie, combat, technique, tactique. "Je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait mais (...) on est désolé de ne pas avoir marqué (...), cela a été le plus gros obstacle", a admis le sélectionneur Oleksandr Petrakov en conférence de presse.