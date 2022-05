Les combats s'intensifient ce mardi dans le sud et l'est de l'Ukraine. Les livraisons d'armes américaines devraient s'accélérer après la réactivation par Joe Biden d'un dispositif emblématique datant de la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit de nouveau se réunir jeudi.

Guerre en Ukraine : les combats s'intensifient dans le sud et l'est du pays

Les combats s'intensifient ce mardi dans le sud et l'est de l'Ukraine, où les livraisons d'armes américaines devraient s'accélérer après la réactivation par Joe Biden d'un dispositif emblématique datant de la Seconde Guerre mondiale. Voici ce que l'on sait de l'évolution du conflit ce mardi.

Les combats s'intensifient dans le sud et l'est de l'Ukraine. Les Russes "continuent de préparer des opérations offensives dans les régions de Lyman et Severodonetsk", dans le Donbass (est), a annoncé mardi matin l'état-major ukrainien, ajoutant que les tirs d'artillerie et les frappes aériennes se poursuivaient sur l'aciérie d'Azovstal à Marioupol.

"Des batailles très intenses se déroulaient autour de Roubijné et de Bilogorivka" dans la région de Lougansk (est), avait indiqué lundi le gouverneur Serguiï Gaïdaï.

Des missiles ont aussi visé la région d'Odessa, l'armée ukrainienne décomptant sept frappes et déplorant un mort et cinq blessés.

Le président du Conseil européen contraint de s'abriter

Lundi, Charles Michel, en visite surprise dans cette grande ville du sud, a été obligé de se mettre à l'abri. "Vous n'êtes pas seuls. L'UE est à vos côtés" face à l'"agression" russe, a déclaré le président du Conseil européen au côté du Premier ministre ukrainien Denys Chmygal. "Nous serons avec vous aussi longtemps qu'il le faudra", a-t-il poursuivi.

La situation diplomatique et les réactions internationales

Une nouvelle réunion à l'ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait tenir jeudi une nouvelle réunion publique sur la guerre en Ukraine, au vu de "la dégradation continue de la situation humanitaire", ont annoncé des diplomates. Réclamée par la France et le Mexique après le bombardement ce week-end d'une école dans l'est de l'Ukraine, dans lequel 60 civils ont été tués selon Kiev, cette session sera la 16e du Conseil de sécurité depuis l'invasion russe du 24 février.

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit aussi organiser jeudi, à la demande de Kiev, soutenue par des dizaines de pays, une session extraordinaire sur "la détérioration de la situation des droits humains en Ukraine". Kiev affirme que 1,2 million de personnes ont été déportées en Russie et placées dans des camps.

Davantage d'armes américaines livrées aux Ukrainiens

Les Ukrainiens peuvent compter sur l'aide militaire américaine qui s'est déjà élevée à quelque 3,8 milliards de dollars depuis le début du conflit. Elle devrait être encore facilitée par la signature, lundi, par le président Joe Biden de l'"Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act". Cette loi de "prêt-bail" reprend le dispositif adopté en 1941 par Roosevelt donnant au président américain des pouvoirs étendus pour soutenir l'effort de guerre en Europe.

"Je suis convaincu que Poutine croyait qu'il pouvait briser l'Otan, qu'il croyait qu'il pouvait briser l'Union européenne", a ajouté le président américain un peu plus tard lors d'une opération de levée de fonds politique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vu dans l'adoption de cette loi une "étape historique" : "Je suis convaincu que nous allons à nouveau gagner ensemble. Et nous allons défendre la démocratie en Ukraine. Et en Europe. Comme il y a 77 ans", a-t-il écrit sur Twitter.

Washington surveille aussi l'industrie russe de l'armement qui, selon le Pentagone, commence à souffrir des sanctions internationales et peine à remplacer les missiles guidés utilisés en Ukraine en raison de l'embargo sur les composants électroniques qui frappe la Russie.

Emmanuel Macron favorable à la création d'une "communauté" qui inclurait l'Ukraine

Le président français Emmanuel Macron a appelé lundi à ne pas "humilier" la Russie car "nous aurons demain une paix à bâtir". Plutôt qu'une adhésion de Kiev à l'UE qui prendrait "plusieurs décennies", le chef de l'État propose la création d'une "communauté politique européenne" qui pourrait accueillir l'Ukraine et d'autres "nations européennes démocratiques adhérant à notre socle de valeurs".