Guerre en Ukraine : offensive imminente sur l'Est, questions sur l'éventuelle utilisation d'armes chimiques

Au 48e jour de la guerre en Ukraine, ce mardi, l'Est du pays s'attend à une offensive majeure de l'armée russe. L'armée ukrainienne s'attend à une offensive imminente de l'armée russe sur l'Est. A Marioupol, 90% des maisons sont détruites, affirment les autorités. La Grande-Bretagne enquête sur l'éventuelle utilisation d'armes chimiques.

L'essentiel

Les forces russes se renforcent autour de la région du Donbass, dans l'attente d'une offensive massive sur l'Est

Huit personnes tuées dans un bombardement à Kharkiv

La Grande-Bretagne enquête sur l'éventuelle utilisation d'armes chimiques

L'ONU réclame des enquêtes sur les violences faites aux femmes en Ukraine

La situation sur le front militaire

Offensive imminente sur l'Est

Une offensive massive de l'armée russe est attendue "très prochainement" dans l'Est de l'Ukraine, alors que Moscou a fait de la conquête totale du Donbass son objectif prioritaire. Une partie de cette région, frontalière de la Russie, est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses. A Washington, un haut responsable du Pentagone a confirmé que les forces russes se renforcent autour du Donbass, et notamment près de la ville stratégique d'Izioum.

Les habitants du Donbass appelés à fuir

"La bataille pour le Donbass durera plusieurs jours, et pendant ces jours nos villes pourraient être complètement détruites", a prédit le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, dans le Donbass. Il appelle de nouveau les civils à quitter la région. Selon lui, "le scénario de Marioupol peut se répéter dans la région de Lougansk".

Pression sur Marioupol, "détruite à 90%"

L'armée russe maintient en effet la pression sur la ville de Marioupol, dans une situation toujours plus désespérée. Selon le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaylo Podolyak, "des dizaines de milliers" de personnes y ont péri et "90% des maisons" ont été détruites, a-t-il écrit sur Twitter. Il ajoute que "les soldats ukrainiens sont encerclés et bloqués".

Huit morts dans un bombardement sur Kharkiv

Toujours dans l'Est du pays, huit personnes ont été tuées dans un bombardement à Kharkiv, la deuxième ville du pays, a indiqué le gouverneur de la région Oleg Synegoubov.

Volodymyr Zelensky réclame à nouveau plus d'armes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également réclamé lundi soir, dans une allocution vidéo, davantage d'armes auprès de ses alliés, notamment pour renforcer la défense de Marioupol. "Nous ne recevons pas autant que ce dont nous avons besoin pour mettre fin à cette guerre plus rapidement. Pour détruire complètement l'ennemi sur notre territoire... en particulier, pour débloquer" le siège de Marioupol, a-t-il déclaré.

La situation diplomatique et les réactions internationales

La Grande-Bretagne enquête sur l'éventuelle utilisation d'armes chimiques

Le Royaume-Uni a annoncé qu'il tentait de vérifier des informations sur l'éventuelle utilisation d'armes chimiques par les forces russes à Marioupol. Un régiment ukrainien a affirmé qu'un drone russe y a largué une "substance toxique" sur des soldats et des civils. "Nous travaillons de toute urgence avec nos partenaires pour vérifier les renseignements", a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères sur Twitter.

La France expulse six espions russes "sous couverture diplomatique"

Six agents des services de renseignements russes présents en France sous couverture diplomatique ont été "déclarés persona non grata", a annoncé le Quai d'Orsay dans un communiqué. Les activités de ces six agents "se sont révélées contraires à nos intérêts nationaux".

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

L'ONU réclame des enquêtes sur les violences faites aux femmes

Des responsables de l'ONU ont réclamé lundi des enquêtes sur les violences faites aux femmes en Ukraine. "Nous entendons de plus en plus parler de viols et de violences sexuelles", a déclaré Sima Bahous, directrice de l'agence ONU Femmes. "Ces allégations doivent faire l'objet d'une enquête indépendante pour garantir justice et mise en responsabilité", a-t-elle réclamé. L'ONU demande aussi à protéger les enfants déplacés par millions en raison du conflit.