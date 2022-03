Guerre en Ukraine : Kiev à nouveau bombardée, avant la reprise des discussions

Ce mardi marque le 20e jour de la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie le 24 février dernier. La capitale Kiev a été à nouveau bombardée dans la matinée. Les discussions entre les deux pays, interrompues lundi, doivent reprendre ce mardi. Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée de conflit.

L'essentiel

La capitale Kiev a à nouveau subi des bombardements qui ont fait plusieurs victimes

Les discussions interrompues lundi entre responsables russes et ukrainiens doivent reprendre ce mardi

Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène se rendent à Kiev

À écouter : le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine

La situation sur le front militaire

De nouveaux bombardements font plusieurs morts à Kiev

Ce mardi matin, des bombardement ont touché un quartier de Kiev. Ils ont causé la mort d'au moins deux personnes. Les services d'urgence ont affirmé qu'une "frappe" avait visé un bâtiment de 15 étages, dans un quartier de l'ouest de la capitale. Les secours, ont pu sauver 27 personnes. Des tirs ont aussi visé un autre immeuble du quartier. Les explosions ont provoqué les incendies des deux immeubles. Le bombardement d'un immeuble d'un autre quartier de la capitale a entraîné l'hospitalisation d'une autre personne. Cette explosion a soufflé toutes les vitres de l'immeuble et de ceux à proximité, selon plusieurs journalistes sur place.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une offensive de plus en plus destructrice

"L'ennemi continue son offensive contre notre Etat. Les forces d'occupation continuent de mener des frappes avec des missiles et des bombes, de l'artillerie et des chars sur des infrastructures et des quartiers civils", a dénoncé l'état-major de l'armée ukrainienne dans la nuit de lundi à mardi.

Les villes de Kharkiv et Marioupol ciblés par les troupes au sol

Les autorités ukrainiennes affirment que la Russie "prévoit de renforcer le regroupement de ses troupes en direction de Kharkiv", la deuxième ville d'Ukraine. Selon l'armée ukrainienne, l'armée russe tente aussi "de capturer Marioupol". L'Ukraine affirme que ses soldats "sont parvenus à repousser les envahisseurs" de cette ville portuaire stratégique, dont les habitants sont privés de tout.

L'avancée des troupes russes, lundi soir. © Visactu - Visactu

La situation diplomatique

Reprise des discussions entre Russie et Ukraine

La quatrième session de négociations doit reprendre ce mardi, après une "pause technique" annoncée lundi. Les discussions se déroulent par visioconférence. Dans une vidéo publiée dans la nuit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué "On m'a dit que (les pourparlers en cours) étaient plutôt bons". "Mais attendons de voir", a précisé le chef de l'Etat. Dans cette vidéo, Volodymyr Zelensky affirme aussi que les Russes ont "déjà commencé à comprendre qu'ils ne parviendront à rien par la guerre".

Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène à Kiev

Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène se rendent à Kiev, en tant que représentants du Conseil européen. Ils veulent pour affirmer "le soutien sans équivoque" de l'UE à l'Ukraine, a annoncé le gouvernement polonais dans un communiqué. Il affirme aussi vouloir présenter "un vaste ensemble de mesures de soutien à l'État et à la société ukrainiens."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



De nouvelles sanctions contre la Russie entrent en vigueur ce mardi

Ce mardi, le quatrième volet de sanctions européennes contre la Russie doit entrer en vigueur, qui ciblent notamment les oligarques russes. Les précédentes sanctions visent déjà 862 personnes et 53 entités russes. Figurer sur cette liste noire entraîne une interdiction d'entrer sur le sol de l'UE et permet la saisie des avoirs.

La solidarité avec le peuple ukrainien

Une journaliste russe manifeste en plein direct

Une journaliste russe a interrompu le journal télévisé de la chaîne la plus puissante du pays avec une pancarte sur laquelle on peut lire ""Non à la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment, ici". La vidéo de la journaliste, employée de la chaîne, fait le tour du monde. Elle risque 15 ans de prison.

Le président ukrainien s'est dit "reconnaissant envers les Russes qui ne cessent d'essayer de transmettre la vérité. A ceux qui combattent la désinformation et disent la vérité, les faits réels à leurs amis et à leurs proches. Et personnellement à la femme qui est entrée dans le studio de Channel One avec une affiche contre la guerre".