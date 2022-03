Guerre en Ukraine : la Russie promet de nouveaux cessez-le-feu locaux, bientôt deux millions d'exilés

Dans la Guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, Moscou a promis, dans la nuit de lundi à ce mardi, de nouveaux cessez-le-feu locaux pour permettre l'évacuation des civils via des couloirs humanitaires. Deux millions d'Ukrainiens auront quitté le pays d'ici mercredi.

Après plusieurs tentatives échouées, la Russie a de nouveau promis d'ouvrir, ce mardi matin, des corridors humanitaires pour permettre à des milliers de civils de fuir les principales villes de l'Ukraine, cibles de l'artillerie russe depuis près de deux semaines. D'ici mercredi, le nombre de réfugiés atteindra deux millions, affirme le Haut commissaire aux réfugiés.

Moscou promet de nouveaux cessez-le-feu locaux

Moscou a annoncé lundi soir l'instauration de cessez-le-feu "à partir de 10h, heure de Moscou (8h à Paris) le 8 mars" pour l'évacuation des civils ukrainiens, avec de nouveaux itinéraires d'évacuation. Les villes évacuées seraient la capitale Kiev, mais aussi Soumy, Kharkiv, Tcherniguiv et Marioupol, a indiqué dans un communiqué la cellule du ministère russe de la Défense. Kiev n'a fait aucun commentaire suite à cette annonce, malgré un délai fixé à minuit par la Russie aux autorités ukrainiennes, censées donner leur accord sur ces nouveaux itinéraires d'évacuation. Lundi, Moscou avait proposé des couloirs humanitaires qui envoyaient les civils vers la Russie ou la Biélorussie, une proposition rejetée par Kiev et jugée "cynique" par Emmanuel Macron.

Cette promesse de nouveaux corridors humanitaires fait suite à une troisième session de négociations entre Russes et Ukrainiens. Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé l'armée russe d'avoir fait échouer l'évacuation des civils via les couloirs humanitaires prévus.

L'ONU a, de son côté, réclamé des "couloirs sûrs pour fournir de l'aide humanitaire dans les zones d'hostilités" en Ukraine.

Bientôt deux millions de réfugiés

"Aujourd'hui, au plus tard demain nous arriverons au chiffre effrayant de 2 millions de réfugiés ukrainiens", a indiqué ce mardi sur France Inter le Haut Commissaire des Nations unies aux réfugiés, Filippo Grandi. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a estimé que l'Europe pouvait s'attendre à recevoir cinq millions d'exilés si l'invasion de l'Ukraine et les bombardements des villes se poursuivaient

"Près de 5.000 personnes venant d'Ukraine sont déjà arrivées en France", a indiqué Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la Citoyenneté, ce mardi sur franceinfo.

Un centre de recherche nucléaire cible d'obus

L'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré lundi avoir reçu des informations selon lesquelles des obus d'artillerie avaient endommagé un centre de recherche nucléaire ukrainien à Kharkiv, sans "conséquences radiologiques". "L'inventaire de matières radioactives du site est très faible", a affirmé l'AIEA, assurant que "les dommages signalés n'auraient eu aucune conséquence radiologique."

La ville de Soumy bombardée, au moins neuf morts

Des avions russes ont largué des bombes dans la nuit de lundi sur la ville de Soumy, au nord-est du pays, endommageant des maisons dans des zones résidentielles, a déclaré Dmytro Jivitski, le chef de l'administration militaire de la ville sur Telegram. Au moins neuf personnes tuées dans ce bombardement.

Treize morts dans le bombardement d'une boulangerie industrielle

Au moins 13 personnes sont mortes dans des bombardements qui ont touché une boulangerie industrielle à Makariv, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Kiev, ont indiqué les services de secours ukrainiens.

La question d'un embargo sur les ventes de pétrole et de gaz russes

Le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Boris Johnson sont "déterminés à continuer d'augmenter le coût" infligé à la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Le front très uni jusqu'ici des Occidentaux en matière de sanctions économiques semblait se fissurer lundi sur la question d'un embargo sur les ventes d'hydrocarbures russes, une option que rejette l'Allemagne, dépendante de ses approvisionnements en gaz russe. Le président américain "n'a pas pris de décision à ce stade" sur un tel embargo, a précisé sa porte-parole.

Avertissement de Moscou sur un embargo pétrolier

La Russie a justement mis en garde lundi contre des "conséquences catastrophiques" pour le marché mondial de la mise en place d'un embargo occidental sur le pétrole russe. "La flambée des prix risque d'être imprévisible et d'atteindre plus de 300 dollars pour un baril, voire plus", a affirmé le vice-Premier ministre russe, chargé de l'Énergie, Alexandre Novak

