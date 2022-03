Guerre en Ukraine : Zelensky prêt à parler du Donbass et de la Crimée avec Poutine pour "arrêter la guerre"

L'Ukraine connaît ce mardi 22 mars son 27e jour d'offensive russe. Le président Volodymyr Zelensky s'est déclaré la veille prêt à discuter avec Vladimir Poutine du Donbass et de la Crimée.

L'essentiel

Zelensky prêt à parler du Donbass et de la Crimée avec Poutine

Un rescapé des camps nazis tués dans un bombardement à Kharkiv

La France a acheminé 55 tonnes d'aide humanitaire vers l'Ukraine

La situation sur le front militaire

Kiev sous couvre-feu

Peu d'informations ce mardi matin sur de nouveaux bombardements russes en Ukraine. La capitale Kiev connaît un nouveau couvre-feu depuis lundi soir et qui prendra fin mercredi matin à 7h. La ville est toujours encerclée par l'armée russe. Son maire, Vitali Klitschko a déclaré que "65 habitants pacifiques de Kiev, dont quatre enfants, sont morts" et environ 300 personnes, dont 16 enfants, ont blessés depuis le début de l'offensive russe.

L'avancée des troupes russes (point de situation lundi 21 mars à 19h30) © Visactu

Dimanche soir, une frappe a touché le centre commercial Retroville dans le nord ouest de la capitale, l'attaque la plus violente contre la ville depuis le début de la guerre. La frappe a fait au moins 6 morts indique l'AFP.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un rescapé des camps nazis tué dans un bombardement

Agé de 96 ans et rescapé des camps de concentration nazis, Boris Romantschenko a été tué dans le bombardement de son immeuble à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. La Fondation allemande des Mémoriaux de Buchenwald et Mittelbau-Dora, qui a annoncé lundi son décès, a fait part de son "horreur" et "pleure la perte d'un ami proche". "Une frappe a touché l'immeuble de plusieurs étages dans lequel il vivait. Son appartement a brûlé", décrit dans un communiqué la Fondation.

Un fixeur de Radio France a été enlevé et torturé

Un fixeur ukrainien, ayant collaboré avec des équipes de Radio France à la fin du mois de février et au début du mois de mars en Ukraine, a été enlevé et torturé pendant neuf jours par l'armée russe, selon Reporters sans frontières, après avoir été alerté de sa disparition par Radio France le 8 mars dernier. Il est aujourd'hui à l'abri.

Il a notamment subi des mitraillages, des chocs électriques, des coups de barre de fer et des simulacres d'exécution. Plus de précisions dans notre article.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La situation diplomatique et les réactions internationales

Zelensky prêt à parler du Donbass et de la Crimée avec Poutine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt lundi soir à discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine d'un "compromis" sur le Donbass et la Crimée pour "arrêter la guerre". Tout compromis au sujet de ces territoires devra toutefois être ratifié par les Ukrainiens par référendum, et être accompagné de garanties de sécurité pour son pays, a-t-il cependant averti.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une allocution télévisé © AFP - STR / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Le président ukrainien a répété l'intention de son pays de ne pas adhérer à l'Otan. "Nous l'avons tous déjà compris. Nous ne sommes pas acceptés (dans l'Otan), parce qu'ils (ses Etats membres) ont peur de la Russie. C'est tout. Et nous devons nous calmer et dire : 'OK, (il faudra) d'autres garanties de sécurité'", a-t-il déclaré dans une interview à Suspilne, un média public régional ukrainien. "Il y a des pays de l'Otan qui veulent être des garants de la sécurité (de l'Ukraine) (...) qui sont prêts à faire tout ce que l'Alliance devrait faire si nous en étions membres. Et je pense que c'est un compromis normal", a ajouté Volodymyr Zelensky.

55 tonnes d'aide humanitaire acheminées par la France

La France a acheminé 55 tonnes de matériel médical, informatique, de lait pour enfants ainsi que des groupes électrogènes vers l'Ukraine via la Pologne, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères.

La Russie bloque le site de la chaîne française Euronews

En représailles des sanctions imposées par la France, la Russie a décidé de bloquer l'accès au site internet d'Euronews, chaîne française d'information. Le motif de ce blocage n'a pas été précisé.

Biden accuse Poutine de vouloir utiliser des armes chimiques et biologiques

Le président américain Joe Biden a assuré qu'il était "clair" que la Russie envisage d'utiliser des armes chimiques et biologiques en Ukraine. "Il est dos au mur", a expliqué Joe Biden à propos du président russe Vladimir Poutine, soulignant que Moscou a récemment accusé les Etats-Unis de détenir des armes chimiques et biologiques en Europe. "C'est simplement faux. Je vous le garantis", a-t-il insisté lors d'une réunion avec des dirigeants d'entreprises américains à Washington. "Ils (les Russes) assurent aussi que l'Ukraine possède des armes chimiques et biologiques en Ukraine. C'est un signe clair qu'il (Vladimir Poutine) envisage d'utiliser ces deux types d'armes", a-t-il poursuivi.

Joe Biden a répété que l'utilisation de telles armes exposerait Moscou à une rétorsion "sévère" de la part des puissances occidentales, sans préciser leur nature. Vladimir Poutine "sait qu'il y aura des conséquences sévères en raison du front uni de l'Otan", a-t-il averti, sans plus de précision.

La solidarité avec le peuple ukrainien

Près de 3,5 millions de réfugiés

Près de 3,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine et les combats déclenchés par l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon le dernier décompte de l'ONU. Selon l'Unicef, plus de 1,5 million d'enfants font partie de ces réfugiés. L'Europe n'avait pas connu de flot aussi rapide de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. La Pologne accueille à elle seule plus de la moitié de tous les réfugiés, soit environ six sur dix.

Dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, ont désormais fui leurs foyers en raison de la guerre.