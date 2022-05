Guerre en Ukraine : après trois mois de guerre, la région de Lougansk presque entièrement envahie

Trois mois après le début du conflit en Ukraine, les combats font rage dans l'est du pays, le président ukrainien évoquant une situation "extrêmement difficile" dans le Donbass.

Alors que la guerre entre dans son quatrième mois, les troupes russes concentrent leur offensive sur la dernière poche de résistance de la région de Lougansk, dans le Donbass (est). Un embargo européen sur le pétrole russe pourrait être acté "d'ici quelques jours" selon le ministre allemand de l'Économie. Le conflit a déjà provoqué le déplacement de huit millions d'Ukrainiens à l'intérieur du pays, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR). Voici ce qu'il faut retenir de la situation ce mardi.

L'essentiel

Moscou concentre sa puissance de feu précisément sur le réduit ukrainien de la région de Lougansk

La situation sur le front militaire

Situation "extrêmement difficile" pour les forces ukrainiennes dans le Donbass

Après avoir éloigné les forces russes des deux plus grandes villes du pays, la capitale Kiev fin mars et début avril puis Kharkiv en mai, les Ukrainiens reconnaissent depuis quelques jours des "difficultés" dans le Donbass (est), formé par les oblasts de Lougansk et Donetsk. "Les prochaines semaines de guerre seront difficiles", a prévenu lundi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son allocution télévisée quotidienne.

"Les occupants russes s'efforcent de montrer qu'ils n'abandonneront pas les zones occupées de la région de Kharkiv (nord-est), qu'ils ne rendront pas la région de Kherson (sud), les territoires occupés de la région de Zaporijjia (sud-est) et le Donbass (est). Ils avancent quelque part. Ils renforcent leurs positions ailleurs", a-t-il poursuivi.

La situation est même "extrêmement difficile" dans le Donbass : les Russes cherchent à y "éliminer tout ce qui est vivant", a accusé le président Zelensky. Moscou concentre sa puissance de feu précisément sur le réduit ukrainien de la région de Lougansk, en essayant de cerner les villes de Severodonetsk et Lyssytchansk. Le ministère ukrainien de la Défense a aussi signalé de violents combats en cours à proximité des localités de Popasna et Bakhmout, ce qui dessine une stratégie d'encerclement.

La chute de Bakhmout, dans l'oblast de Donetsk, donnerait aux Russes le contrôle d'un carrefour crucial qui sert actuellement de centre de commandement impromptu pour une grande partie de l'effort de guerre ukrainien.

Ukraine. Positions et mouvements des troupes russes (point de situation au 23 mai 2022 à 20h30) © Visactu

La situation diplomatique et les réactions internationales

Aide militaire de 20 pays

Alors que Moscou accroît la pression dans le Donbass, vingt des 44 pays membres du "Groupe de contact pour la défense de l'Ukraine", se sont engagés lundi à fournir des armes supplémentaires à Kiev. D'autres entraîneront l'armée ukrainienne, a annoncé le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin. Le Congrès a approuvé une aide supplémentaire à l'Ukraine de 40 milliards de dollars.

Parmi le matériel militaire occidental figure notamment le système lance-missiles anti-navires Harpoon, promis par le Danemark et qui pourrait permettre à l'Ukraine de contrer le blocus imposé par la marine russe au port d'Odessa, vital pour les exportations de blé du pays, elles-mêmes vitales pour bon nombre d'autres pays. Ces missiles seraient même susceptibles d'atteindre la Crimée, occupée par Moscou depuis 2014. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a dit "espérer pouvoir présenter les résultats de l'utilisation" des armes promises lundi, "qui devraient changer la donne sur le champ de bataille".

Un embargo de l'UE sur le pétrole russe possible "d'ici quelques jours", selon Berlin

Alors que le sujet ne fait pour l'instant pas l'unanimité nécessaire au sein des Vingt-Sept, le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck a avancé qu'un embargo européen sur le pétrole russe pourrait être acté "d'ici quelques jours". "Il n'y a plus que quelques États, surtout la Hongrie, qui ont signalé des problèmes", a-t-il déclaré lundi soir à la télévision publique ZDF. Mais "les discussions se poursuivent" et "je pense que nous allons réussir une percée d'ici quelques jours."

Les Européens ont déjà annoncé la fin des importations de charbon russe à partir d'août prochain. Mais un embargo sur le pétrole d'ici la fin de l'année est encore en cours de discussion.

À l'origine, Bruxelles prévoyait un arrêt des importations de pétrole brut russe dans les six mois et des produits raffinés d'ici à fin 2022. Mais la Hongrie refuse pour l'instant ce sixième paquet de sanctions proposé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, faute de garanties sur le maintien de son approvisionnement.

Le Premier ministre Victor Orban, qui a avalisé jusqu'à présent toutes les sanctions européennes malgré sa proximité avec Vladimir Poutine, redoute également une hausse des prix. Pays enclavé, sans accès à la mer, la Hongrie dépend du pétrole acheminé de Russie par l'oléoduc Droujba. Budapest a donc demandé une exemption pour l'approvisionnement par cette voie, représentant, avec 0,7 de 2,8 millions de barils par jour, une faible partie des achats européens.

Une dérogation de deux années proposée à la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque est jugée insuffisante par le gouvernement hongrois. Il a demandé au moins quatre années et près de 800 millions d'euros en financements européens pour adapter ses raffineries et augmenter la capacité de l'oléoduc Adria qui vient de Croatie.

La situation humanitaire

Huit millions de déplacés

Le conflit a déjà fait des milliers de morts, civils et militaires, selon plusieurs estimations. Pour la seule ville de Marioupol, les autorités ukrainiennes parlent toutefois de 20.000 morts.

Sur le plan militaire, le ministère ukrainien de la Défense évalue les pertes russes à plus de 29.200 hommes, 204 avions et près de 1.300 chars depuis le début de l'invasion le 24 février. Le Kremlin pour sa part a admis des "pertes importantes". Des sources occidentales évoquent quelque 12.000 soldats russes tués, une bonne source militaire française a confirmé à l'AFP un chiffre estimé de l'ordre de 15.000. Ces pertes sur trois mois avoisinent celles enregistrées en neuf ans par l'Armée soviétique en Afghanistan, souligne le ministère britannique de la Défense. L'Ukraine n'a pour sa part fourni aucune indication quant à ses propres pertes militaires.

La guerre a aussi chamboulé la démographie du pays : plus de huit millions d'Ukrainiens ont été déplacés à l'intérieur de leur pays, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR). S'y ajoutent 6,5 millions qui ont fui à l'étranger, dont plus de la moitié - 3,4 millions - en Pologne.