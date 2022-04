Guerre en Ukraine : Washington réunit ses alliés, Moscou met en garde contre une guerre mondiale

Les Etats-Unis réunissent leurs alliés ce mardi, 62e jour de l'invasion russe en Ukraine. En Allemagne, Washington et une quarantaine de pays vont réfléchir à comment renforcer la défense de l'Ukraine. En réaction, Moscou agite la menace d'une extension du conflit pouvant dégénérer en guerre mondiale. Le point sur ce qu'il faut retenir ce mardi.

L'essentiel

Les Etats-Unis et leurs alliés se réunissent en Allemange pour renforcer la défense ukrainienne

Moscou met en garde contre un risque "réel" de guerre mondiale

La situation sur le front militaire

Cinq morts dans des frappes sur des installations ferroviaires

Au moins cinq personnes ont été tuées et 18 blessées, ce lundi, dans des frappes russes sur des installations ferroviaires dans la région de Vinnytsia, dans le centre-ouest de l'Ukraine. Vinnytsia est un important nœud ferroviaire, tant à l'intérieur de l'Ukraine que pour les connexions avec l'étranger. La plupart des trains internationaux qui traversent le pays passent par cette région.

Le ministère russe de la Défense a par la suite déclaré avoir détruit six installations ferroviaires qui étaient utilisées pour livrer des armes étrangères aux forces ukrainiennes.

L'explosion d'un missile a par ailleurs déclenché lundi matin un incendie dans la gare de Krasne, près de Lviv, dans l'ouest du pays.

Pas d'évacuation de l'usine Azovstal

Aucun accord n'a été conclu lundi pour créer un couloir humanitaire permettant l'évacuation des civils terrés avec des combattants ukrainiens dans le complexe métallurgique assiégé d'Azovstal à Marioupol (sud-est), a affirmé Kiev. La Russie a quant à elle accusé les autorités ukrainiennes d'avoir empêché les civils terrés avec des combattants ukrainiens dans le complexe métallurgique assiégé d'Azovstal à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, de quitter ces lieux, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par l'armée russe.

L'immense usine Azovstal est le dernier réduit contrôlé par les forces de Kiev à Marioupol, grande ville portuaire ravagée par les bombardements après plusieurs semaines de siège. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'environ un millier de civils et des centaines de blessés y étaient toujours retranchés, dans des conditions catastrophiques.

La situation diplomatique et les réactions internationales

Les Etats-Unis réunissent leurs alliés

Une quarantaine de pays se réunissent ce mardi en Allemagne, à l'invitation des Etats-Unis, pour renforcer la défense de l'Ukraine qui, selon le ministre américain de la Défense Lloyd Austin "peut gagner" face à la Russie, si on lui en donne les moyens. Au moment où la Russie vise le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région du Donbass, cette réunion organisée sur la base aérienne américaine de Ramstein, dans l'ouest de l'Allemagne, est destinée à "générer des capacités supplémentaires pour les forces ukrainiennes", a déclaré lundi Lloyd Austin, au retour d'une visite à Kiev.

Lavrov met en garde contre la Troisième guerre mondiale

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a mis en garde lundi les Occidentaux contre le danger "réel" d'une troisième guerre mondiale. "Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer", a-t-il déclaré, cité par l'agence Interfax. Le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé vouloir poursuivre des négociations avec l'Ukraine, mais accusé le président Zelensky de "faire semblant" de discuter avec Moscou.

"C'est un bon acteur (...), si on regarde attentivement et on lit attentivement ce qu'il dit, vous allez y trouver un millier de contradictions", a-t-il affirmé. Mais "nous continuons de mener des négociations avec l'équipe" ukrainienne "et ces contacts vont se poursuivre", a-t-il ajouté.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de 5,2 millions de réfugiés ukrainiens

Le nombre de réfugiés ukrainiens ayant fui leur pays depuis le 24 février a dépassé les 5,2 millions, selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. En outre, plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), également rattachée à l'ONU.