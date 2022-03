Guerre en Ukraine : nouvelles négociations à Istanbul, Kiev affirme avoir repris des territoires aux Russes

Alors que la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine se poursuit pour le 34e jour, de nouvelles négociations doivent se tenir ce mardi à Istanbul en Turquie. En parallèle, les autorités ukrainiennes affirment avoir repris du terrain face au front russe et se démènent pour garder le contrôle de Marioupol.

L'essentiel

De nouvelles négociations entre Ukraine et Russie doivent débuter ce mardi à Istanbul

Les autorités ukrainiennes affirment avoir repris du terrain face aux Russes

Au moins 5.000 personnes ont perdu la vie à Marioupol selon les autorités ukrainiennes

À écouter : le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine

La situation sur le front militaire

L'Ukraine affirme avoir repris du terrain face aux Russes

L'Ukraine a annoncé ce lundi soir que la ville symbolique d'Irpin, située à l'entrée nord-ouest de Kiev, avait été reprise aux forces russes. "La ville est maintenant libérée, mais il est toujours dangereux d'y être", a déclaré le ministre de l'Intérieur ukrainien Denys Monastyrsky. "Les occupants sont repoussés d'Irpin, repoussés de Kiev. Cependant, il est trop tôt pour parler de sécurité dans cette partie de notre région. Les combats continuent. Les troupes russes contrôlent le nord de la région de Kiev, disposent de ressources et de main-d'œuvre", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo lundi soir.

Un responsable américain de la défense a indiqué les Russes étaient "statiques" autour de Kiev. "Non seulement ils ont cessé de progresser vers la ville mais (...) ils ne font aucun effort pour avancer", se contentant de tirer des missiles, a-t-il relevé.

"La situation reste partout tendue, très difficile", selon l'Ukraine

Dans les régions de Tchernigiv, Soumy, Kharkiv, du Donbass, et dans le sud de l'Ukraine, "la situation reste partout tendue, très difficile", a-t-il souligné. L'état-major ukrainien a affirmé en début de nuit mardi que ses troupes avaient "bloqué la progression de l'ennemi dans la région de Tchernigiv". "L'ennemi est affaibli, désorienté, la plupart n'a plus de soutien logistique et se trouve coupée du gros des troupes", a-t-il relevé sur la situation de l'armée russe en général. D'autres combats se déroulaient dans plusieurs localités autour de la capitale.

"L'ennemi tente d'effectuer une percée autour de Kiev et de bloquer les routes", a affirmé Ganna Malyar, vice-ministre de la Défense, soulignant que "la défense de Kiev" se poursuivait. Des combats acharnés se déroulaient aussi dans l'est, notamment autour de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, proche de la frontière russe. Dans cette région sont déployés des mercenaires russes du groupe Wagner, a indiqué lundi le ministère britannique de la Défense, estimant que plus d'un millier de ces hommes pourraient être amenés à combattre dans le pays

Ukraine : l'avancée des troupes russes (point de situation lundi 28 mars à 19h30) © Visactu

Les soldats ukrainiens ont aussi repris le contrôle de Mala Rogan, un petit village à environ quatre kilomètres à l'est de Kharkiv, a constaté l'AFP, qui a vu deux corps de soldats russes gisant dans une allée et plusieurs blindés russes détruits. Dans le sud, l'étau russe semblait aussi se desserrer autour de certaines villes, comme Mykolaïv, une ville-verrou sur la route d'Odessa, le plus grand port d'Ukraine.

Le front a même sensiblement reculé, avec une contre-offensive ukrainienne sur Kherson, à quelque 80 km au sud-est, seule ville d'importance dont l'armée russe a revendiqué la prise totale depuis son invasion le 24 février. Non loin de là, au nord de la péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014, le responsable militaire de la ville de Kryvyi Rih a affirmé dans la nuit de mardi que les forces russes avaient "été repoussées à 40-60 km de la ville".

Les autorités ukrainiennes ont affirmé avoir des "preuves" de l'utilisation par les forces russes de bombes à sous-munitions -armes interdites par les conventions internationales - dans les régions d'Odessa et de Kherson, dans le sud.

Blocus de Marioupol

La situation demeure très tendue à Marioupol, ville portuaire du sud-est de l'Ukraine. Alors que l'armée russe tente toujours de s'en emparer, quelque 160.000 personnes y sont toujours coincés, selon le maire de la ville. Un responsable américain a noté "beaucoup de combats intenses" mais avec des missiles à longue portée car l'armée russe "n'a pas été en mesure de prendre Marioupol".

Selon Tetyana Lomakina, conseillère de la présidence ukrainienne, "environ 5.000 personnes ont été enterrées (à Marioupol, NDLR), mais les gens ne sont plus enterrés depuis dix jours à cause des bombardements continus". Elle a estimé qu'il pourrait y avoir en réalité "autour de 10.000 morts".

Le président français Emmanuel Macron doit discuter mardi avec Vladimir Poutine "pour sécuriser l'opération humanitaire à Marioupol", a-t-il dit en marge d'un déplacement à Dijon (France), précisant que l'objectif était de la lancer "dans les tout prochains jours". "Il y a aujourd'hui de la part de la Russie un non-respect du droit humanitaire international", a-t-il déploré.

"Toutes les entrées et sorties de la ville sont bloquées (...), il est impossible de faire entrer à Marioupol des vivres et des médicaments", a affirmé lundi le président ukrainien, accusant les forces russes de bombarder les convois d'aide humanitaire. Un sentiment partagé par l'ONG Amnesty International "Nous sommes dans des attaques intentionnelles d'infrastructures civiles, d'habitations", des bombardements d'écoles, a déclaré mardi la secrétaire générale de l'ONG Agnès Callamard, accusant la Russie de permettre des couloirs humanitaires pour les transformer en un "piège mortel". L'invasion russe en Ukraine est une "répétition" de la Syrie avec une "multiplication des crimes de guerre", a alerté l'ONG lors de la présentation mardi à Johannesburg de son rapport 2021-2022.

La situation diplomatique et les réactions internationales

Nouvelle session de négociations prévues mardi

Des délégations russe et ukrainienne doivent se retrouver normalement mardi à Istanbul en Turquie pour un nouveau round de négociations en présentiel. Les négociateurs russes sont arrivés dès ce lundi dans la capitale, selon des images de la chaîne turque NTV. Les dernières discussions entre les deux parties s'étaient tenues le 10 mars dernier, déjà à Istanbul, sans aboutir sur aucune avancée.

Un des points importants des négociations porte sur "les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de notre Etat", a déclaré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky à des médias indépendants russes, selon la chaîne Telegram de l'administration présidentielle ukrainienne. "Ce point des négociations est compréhensible pour moi et il est en discussion, il est étudié en profondeur", a-t-il affirmé. Mais il devra être soumis à référendum et il faut des garanties, a-t-il prévenu, accusant le président russe Vladimir Poutine et son entourage de faire "traîner les choses".

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a indiqué par la suite sur le site de son ministère que le président Zelensky avait "donné des instructions très claires à notre délégation. Nous ne marchandons pas les personnes, ni territoire ou la souveraineté". D'après lui, l'objectif a minima des discussions en Turquie est de résoudre les problèmes humanitaires et le but ultime est de décrocher un cessez-le-feu stable.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a jugé qu'une rencontre entre Poutine et Zelensky, que ce dernier appelle de ses vœux, serait pour l'heure "contre-productive".

Le possible "empoisonnement" d'un oligarque russe

Selon le Wall Street Journal, l'oligarque russe Roman Abramovitch, propriétaire du club de foot anglais Chelsea, et deux négociateurs ukrainiens ont souffert de symptômes qui font penser à un possible "empoisonnement". Le milliardaire qui tente de jouer les médiateurs entre Moscou et Kiev, considéré proche de Vladimir Poutine, aurait présenté des symptômes après une réunion avec des hauts responsables ukrainiens à Kiev en mars. Des symptômes décrits comme des yeux rougis et larmoyants, visage et mains qui pèlent, bien que "leurs vies ne sont pas en danger" indique le journal, ajoutant que des experts occidentaux n'ont pas pu déterminer la cause des symptômes.

Joe Biden assume ses propos sur le départ de Poutine

Lundi soir, Joe Biden a indiqué qu'il ne retirait pas ses propos souhaitant le départ de Vladimir Poutine, tenus vendredi dernier lors de sa visite en Pologne. Le président américain a indiqué qu'il s'agissait d'une "indignation" personnelle et pas une "politique" en faveur d'un changement de régime. "Je ne les retire pas" et "je ne m'excuse pas", a-t-il déclaré devant la presse.

"J'exprimais simplement mon indignation : il ne devrait pas rester au pouvoir, de la même manière que les méchants ne devraient pas continuer à faire de mauvaises choses", "mais cela ne signifie pas que nous ayons un changement de politique fondamental", a-t-il ajouté. Il a évoqué son "indignation morale au sujet de la manière dont Poutine agit". "Les actes de cet homme, c'est juste de la brutalité", a-t-il martelé, mais "personne ne croit" que "je parlais de renverser Poutine".

La Russie envisage de limiter l'accès à son territoire à certains pays

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a annoncé qu'un décret était en préparation pour limiter l'accès au territoire russe aux ressortissants de pays auteurs d'actes "inamicaux". Il n'a cité aucun pays précis, mais Moscou avait publié début mars une liste de pays inamicaux incluant notamment les Etats-Unis et les pays de l'Union européenne.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Environ 3,9 millions de réfugiés

Environ 3,9 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis l'invasion de l'armée russe, selon le décompte de l'ONU, mais le flux de réfugiés s'est nettement ralenti depuis le 22 mars. Un peu plus de 40.000 personnes ont fui l'Ukraine ces dernières 24 heures. L'ONU estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays.

1.119 civils tués selon l'ONU

Selon le bureau des droits de l'homme des Nations unies, 1.119 civils ont été tués et 1.790 blessés depuis le début de l'invasion. Parmi eux, une centaine d'enfants.

Le bilan pourrait considérablement s'alourdir, prévient l'organisme mondial, car des rapports sont retardés dans certaines régions où les combats sont intenses.