Guerre en Ukraine : accord européen sur le pétrole russe, enquête ouverte sur la mort du journaliste français

Au 97e jour de conflit en Ukraine, les pays de l'Union européenne ont trouvé un accord pour se passer progressivement de 90% des importations de pétrole russe. Une enquête et ouverte par la France après la mort du journaliste de BFMTV tué lundi en Ukraine. Voici ce qu'il faut retenir du conflit ce mardi.

La situation sur le front militaire

Enquête pour "crime de guerre" ouverte après la mort du journaliste français

Après la mort du journaliste français tué ce lundi en Ukraine, une enquête est ouverte pour "crimes de guerre" en France. Frédéric Leclerc-Imhoff, 32 ans, travaillait pour la chaîne BFMTV lorsqu'il a été touché par un éclat d'obus. Il accompagnait des civils qui fuyaient à bord d'un bus humanitaire, pour un reportage près de Lyssytchansk, dans la région de Lougansk.

L'armée russe continue à progresser dans l'est

Les forces russes progressent dans l'est du pays. Elles affrontent les forces ukrainiennes au cœur de Severodonetsk, qui avec Lyssytchansk est une ville-clé des parties du Donbass encore sous contrôle ukrainien. L'armée russe a intensifié son offensive dans ce secteur ces derniers jours. Le président Volodymyr Zelensky a reconnu que l'armée ukrainienne était en difficulté dans cette zone. "La situation dans le Donbass reste extrêmement difficile. L'armée russe essaye d'y concentrer ses forces pour mettre de plus en plus de pression sur nos défenseurs", a-t-il déclaré lundi soir.

L'Ukraine dit regagner du terrain dans le sud

Les forces ukrainiennes ont en revanche affirmé regagner du terrain dans le sud, notamment dans la région autour de Kherson. Cette ville proche de la Crimée est passée sous contrôle russe début mars. "L'ennemi a quitté le village de Mykolaïvka, dans le nord de la région de Kherson", affirme un bulletin de l'armée ukrainienne publié dans la nuit de lundi à mardi, évoquant le départ en "panique" de soldats russes "démoralisés".

La situation diplomatique et les réactions internationales

Accord européen pour un embargo progressif sur le pétrole russe

Kiev a remporté la bataille de l'embargo pétrolier européen, censé assécher le financement de "la machine de guerre" de Moscou : les 27 pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord dans la nuit de lundi à mardi sur un embargo progressif. Il concernera dans un premier temps le pétrole transporté par bateau, soit les deux tiers des achats européens de pétrole russe. Une exemption temporaire a été prévue pour le pétrole acheminé par oléoduc, afin de lever le veto de la Hongrie. L'extension de l'embargo aux livraisons par oléoduc sera ensuite discutée "dès que possible" et, au total, ce sont 90% des exportations de pétrole russe vers l'UE qui seront arrêtées d'ici la fin de l'année, ont affirmé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président français Emmanuel Macron.

Trois banques russes exclues du système Swift

Le sixième paquet de sanctions voté par l'UE comprend aussi l'exclusion de trois banques russes du système financier international Swift, dont la Sberbank le principal établissement russe.

L'Europe valide 9 milliards d'euros d'aides

Les dirigeants européens ont également approuvé lundi soir une aide de 9 milliards d'euros au gouvernement ukrainien, pour couvrir ses besoins immédiats en liquidités afin de faire fonctionner son économie.

Transition énergétique et crise alimentaire au menu ce mardi

Le deuxième et dernier jour du sommet européen doit aussi aborder mardi la transition énergétique du continent pour se passer du gaz russe, et la crise alimentaire liée à la guerre en Ukraine qui menace en particulier le continent africain.

A ce propos, Vladimir Poutine a déclaré lundi au président russe Recep Tayyip Erdogan, lors d'un entretien téléphonique, que la Russie était prête à travailler avec la Turquie à la libre circulation des marchandises en mer Noire, dont "l'exportation des céréales provenant des ports ukrainiens", selon un communiqué du Kremlin.