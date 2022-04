Guerre en Ukraine : le président Zelensky devant le conseil de sécurité de l'ONU, attaque attendue dans l'Est

Au 41e jour de la guerre en Ukraine, la découverte du massacre de Boutcha, où des centaines de corps de civils ont été retrouvés après le départ des troupes russes, continue à indigner le monde. Les pays occidentaux réfléchissent à de nouvelles sanctions contre l'État russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'exprimer ce mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Ukraine se prépare à une "attaque massive" dans la région de Lougansk, dans l'est.

L'essentiel

Kiev accuse Moscou de "génocide" après le massacre de civils à Boutcha, le président Zelensky s'est rendu sur place

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'exprimer devant le Conseil de sécurité de l'ONU

Vers de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie

Kiev dit s'attendre à une attaque "massive" dans la région de Lougansk

À écouter : le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine

La situation sur le front militaire

Nouveaux bombardements la nuit dernière

Dans la nuit de lundi à ce mardi, les sirènes d'alerte ont retenti du nord au sud de l'Ukraine, à Kiev, Odessa ou encore Kharkiv, la deuxième ville du pays.

Une attaque massive à venir dans l'Est ?

Après le retrait russe autour de Kiev, l'Ukraine se prépare maintenant à une "attaque massive" dans la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé lundi son gouverneur.

Dans la crainte de cette offensive, la partie du Donbass resté sous contrôle ukrainien se vide de sa population. Des centaines de femmes, enfants ou personnes âgées ont quitté la ville depuis ce week-end, et de nombreux civils attendent encore leur train à la gare de la ville de Kramatorsk.

Les deux tiers des forces russes qui occupaient la région de Kiev depuis le début de l'invasion se sont repliées au Bélarus, a indiqué lundi un responsable du Pentagone, selon lequel il s'agit vraisemblablement d'une réorganisation avant un nouvel assaut ailleurs en Ukraine. Et pour la Maison Blanche, cette nouvelle phase de la guerre en Ukraine "pourrait durer des mois ou plus".

Les habitants de Kiev appelés à attendre avant de regagner leur ville

Les habitants de Kiev qui ont fui l'attaque russe ont été appelés par le maire de la capitale à ne pas y retourner avant "au moins une semaine". Selon Vitali Klitschko, des bombardements russes peuvent encore frapper la ville.

La situation militaire en Ukraine, lundi soir. © Visactu - Visactu

La situation diplomatique et les réactions internationales

Le président ukrainien intervient devant le Conseil de sécurité de l'ONU

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va s'exprimer ce mardi en vidéo devant le Conseil de sécurité de l'ONU, après la découverte des massacres imputés aux forces russes près de Kiev, et notamment à Boutcha, où il s'est rendu lundi.

C'est la première fois que le président ukrainien interviendra devant le Conseil de sécurité depuis l'invasion de son pays par la Russie. On ne sait pas encore si son intervention aura lieu en direct ou en différé. La nuit dernière, dans une vidéo, il a déclaré : "Le temps viendra quand chaque Russe apprendra toute la vérité sur qui d'entre leurs compatriotes a tué. Qui a donné les ordres".

De nouvelles sanctions contre la Russie cette semaine ?

Après la découverte du massacre de Boutcha, les alliés occidentaux de l'Ukraine ont promis de nouvelles sanctions "cette semaine" contre la Russie.

L'Union européenne discute de son côté en "urgence" de nouvelles sanctions contre Moscou, réclamées notamment par la France et l'Allemagne. Emmanuel Macron a évoqué des sanctions individuelles et des mesures sur "le charbon et le pétrole". L'Allemagne et l'Autriche ont exclu des sanctions contre le secteur gazier russe.

La Russie bientôt exclue du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ?

Le gouvernement américain veut obtenir, cette semaine, la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU. Un vote de l'Assemblée générale de l'ONU pourrait intervenir dès jeudi. La Russie a réagi en qualifiant cette démarche d'"incroyable" et en jugeant qu'elle ne faciliterait pas les "pourparlers de paix" entre Russes et Ukrainiens.

Une équipe internationale pour enquêter sur les crimes de guerre

L'Union européenne met en place une équipe "conjointe avec l'Ukraine pour enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lundi. L'UE souhaite unir ses forces avec la Cour pénale internationale, qui enquête déjà depuis le 3 mars sur des allégations de crimes de guerre en Ukraine.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de 4,2 millions de réfugiés

Le Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU a estimé lundi que plus de 4,2 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le 24 février, début de la guerre. 90% des personnes qui ont fui l'Ukraine sont des femmes et des enfants, les autorités ukrainiennes n'autorisant pas le départ des hommes en âge de porter les armes.

L'Organisation internationale pour les migrations de l'ONU a précisé qu'environ 205.500 non-Ukrainiens avaient aussi fui le pays et rencontraient parfois des difficultés à rentrer dans leur pays d'origine. Enfin, l'ONU estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays.