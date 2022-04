Guerre en Ukraine : pas de couloirs humanitaires ce mercredi, Joe Biden accuse Vladimir Poutine de génocide

Au 49e jour de la guerre en Ukraine, ce mercredi, l'étau se resserre sur la ville de Marioupol, déjà presque entièrement détruite. L'Ukraine n'ouvrira pas de couloirs humanitaires pour évacuer les civils ce mercredi. Les autorités estiment la situation trop dangereuse, et accusent l'armée russe de cibler les corridors d'évacuation. Emmanuel Macron ne reprend pas le terme de "génocide", employé par le président américain Joe Biden à l'égard de Vladimir Poutine.

L'essentiel

Il n'y aura pas de couloirs humanitaires ce mercredi, "trop dangereux" selon Kiev

Joe Biden accuse Vladimir Poutine de génocide, un terme pas repris par Emmanuel Macron

À écouter : le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine

La situation sur le front militaire

Pas de couloirs humanitaires ce mercredi

Les autorités ukrainiennes ont indiqué qu'il n'y aurait pas de couloirs humanitaires pour évacuer les habitants menacés par les frappes russes ce mercredi. Ils sont jugés "trop dangereux" par le gouvernement, qui accuse les Russes de "violer les normes du droit international". "Dans la région de Zaporijjia, dans le sud, les occupants ont bloqué les bus et dans la région de Lougansk, dans l'est, ils violent le cessez-le feu", a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'étau se resserre sur Marioupol

A Marioupol, port stratégique assiégé depuis plus de 40 jours, les forces russes resserrent leur étau sur les soldats ukrainiens, "encerclés et bloqués". Dans la ville, "des dizaines de milliers" de personnes ont péri et "90% des maisons" ont été détruites, selon un conseiller présidentiel ukrainien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La situation des troupes russes mardi soir. © Visactu - Visactu

La situation diplomatique et les réactions internationales

Joe Biden dénonce un génocide, Emmanuel Macron ne reprend pas ce mot

Le président américain Joe Biden accuse Vladimir Poutine de mener un génocide en Ukraine. "Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien", a précisé le président américain.

Interrogé dans l'émission "les 4 Vérités" sur France 2 mercredi matin, Emmanuel Macron n'a pas souhaité reprendre ce terme. Le président candidat a répondu vouloir être "prudent avec les termes". "Je dirais que la Russie a déclenché d'une manière unilatérale une guerre brutale, qu'il est maintenant établi que des crimes de guerre ont été faits par l'armée russe et qu'il faut maintenant en trouver les responsables", a-t-il expliqué. "C'est une folie ce qui est en train de se passer, c'est d'une brutalité inouïe. Mais je regarde en même temps les faits et je veux essayer au maximum de continuer à pouvoir arrêter cette guerre et à rebâtir la paix, donc je ne suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause", a ajouté Emmanuel Macron.

Washington accuse Moscou d'envisager l'usage "d'agents chimiques" à Marioupol

Les Etats-Unis ont fait état, mardi, d'"informations crédibles" sur la possibilité que la Russie fasse usage d'"agents chimiques" dans son offensive pour prendre Marioupol. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques se dit préoccupée par ces allégations d'utilisation d'armes chimiques à Marioupol.

Le président ukrainien propose un échange de prisonniers

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé à Moscou d'"échanger" le député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedtchouk, proche du président russe Vladimir Poutine et récemment arrêté, contre les Ukrainiens faits prisonniers en Russie. Les autorités ukrainiennes ont annoncé, mardi, l'arrestation de cet Ukrainien de 67 ans qui était en fuite depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Viktor Medvedtchouk est la 12e fortune d'Ukraine en 2021, avec 620 millions de dollars selon le magazine Forbes. Il est connu pour ses liens avec le président russe Vladimir Poutine qui est, selon le millionnaire, le parrain de l'une de ses filles.

La croissance française plus faible que prévue à cause de la guerre

La croissance française devrait se tasser plus que prévu au premier trimestre 2022, à 0,25%, estime la Banque de France. La guerre en Ukraine pénalise déjà nettement plusieurs secteurs industriels, explique l'institution. Sa précédente prévision de croissance était de 0,5%.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de 4,6 millions de réfugiés

Plus de 4,6 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion ordonnée par Vladimir Poutine le 24 février, selon les chiffres du HCR. Selon le service de garde-frontières ukrainien, plus de 870.000 Ukrainiens sont rentrés chez eux depuis le début de la guerre, dont des femmes et des enfants.