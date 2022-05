Guerre en Ukraine : premier procès pour crime de guerre, poursuite de l'évacuation d'Azovstal

Au 84e jour du conflit, un premier procès s'ouvre ce mercredi à Kiev dans lequel un soldat russe est jugé pour crime de guerre. Kiev indique que l'opération d'évacuation des derniers combattants ukrainiens de l'usine d'Azovstal à Marioupol se poursuit. Ce qu'il faut retenir de la situation en Ukraine ce mercredi.

L'essentiel

L'opération d'évacutation des derniers soldats ukrainiens d'Azovstal se poursuit, selon Kiev

Premier procès d'un soldat russe jugé pour crime de guerre

Volodymyr Zelensky s'est exprimé en direct de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes

La Finlande et la Suède ont déposé leur candidature à l'Otan

Le podcast quotidien de Radio France, "Guerre en Ukraine", est à écouter ici

La situation sur le front militaire

L'opération d'évacuation d'Azovstal se poursuit

Kiev annonce que l'opération des derniers soldats ukrainiens d'Azovstal se poursuit, sans que leur nombre ne soit précisé. La veille, Moscou a annoncé la reddition de 265 combattants dont 51 "grièvement blessés".

"Ces héros ukrainiens" qui ont "rempli leur mission" seront échangés contre des prisonniers russes pour leur permettre de rentrer au pays "le plus rapidement possible", a déclaré le ministère ukrainien de la Défense, confirmant indirectement que ces hommes sont bien aux mains des Russes.

L'opération d'évacuation, dont Volodymyr Zelensky a discuté avec le président français Emmanuel Macron au téléphone mardi, "est supervisée par nos militaires et nos services de renseignement" et implique "les médiateurs internationaux les plus influents", a-t-il ajouté.

"Nous avons pris la décision de ne pas faire de commentaires tant que l'opération est en cours", a précisé de son côté son conseiller, Oleksiï Arestovich, à un média ukrainien. La prise totale de Marioupol, une cité portuaire stratégique sur la mer d'Azov assiégée dès début mars par les Russes et chèrement défendue par les Ukrainiens au prix de vastes destructions, constituerait une avancée importante pour Moscou dans ce conflit.

Elle lui permettrait de contrôler une bande de territoire allant de la péninsule de Crimée, que les Russes ont annexée en 2014, aux territoires du Donbass (est) déjà aux mains de séparatistes prorusses.

Huit morts dans un village au nord de Kiev

Huit personnes sont mortes et 12 ont été blessées mardi dans une frappe russe sur Desna, un village ukrainien au nord de Kiev connu pour abriter un grand camp d'entraînement militaire, ont annoncé les secours locaux. "Huit tués, 12 blessés", a indiqué à l'AFP Oleksandre Ivtchenko, porte-parole de l'antenne régionale du service d'Etat pour les Situations d'urgence, au sujet de cette frappe sur ce village situé à une soixantaine de kilomètres de la capitale ukrainienne, dans la région de Tcherniguiv. "La guerre n'est pas finie, la guerre n'a pas quitté la région, la guerre n'a pas quitté nos villes", a estimé le gouverneur régional Viatchaslav Tchaous.

Les positions des troupes russes ce mardi soir. © Visactu

La situation diplomatique et les réactions internationales

Premier procès d'un soldat russe pour crime de guerre

Près de trois mois après le début de l'invasion russe, le 24 février, un soldat russe - accusé d'avoir abattu un civil non armé - comparaît devant la justice ukrainienne mercredi pour crime de guerre, une première depuis le déclenchement du conflit. Ce procès aura une valeur de test pour le système judiciaire ukrainien, au moment où les institutions internationales mènent leurs propres enquêtes sur les exactions commises par les troupes russes dans ce pays.

A la Haye, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a annoncé le déploiement en Ukraine d'une équipe de 42 enquêteurs et experts, soit la plus importante mission en termes d'effectifs jamais envoyée sur le terrain, afin de faire la lumière sur les crimes commis pendant l'invasion russe.

Les Etats-Unis ont annoncé mardi la création d'un "observatoire du conflit", doté initialement de six millions de dollars, pour "recueillir, analyser et partager largement les preuves des crimes de guerre" qu'ils imputent à la Russie en Ukraine.

La France intensifie ses livraisons d'armes

La France va intensifier ses livraisons d'armes à l'Ukraine "dans les jours et semaines qui viennent", a promis lors d'un appel Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky, confirmant les engagements annoncés fin avril. Le chef de l'Etat a "confirmé que les livraisons d'armes par la France se poursuivront et gagneront en intensité dans les jours et semaines qui viennent, de même que l'acheminement d'équipement humanitaire", a indiqué l'Elysée.

La France a livré plus de 800 tonnes d'aide humanitaire à l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février, dont 13 véhicules de secours additionnels ce weekend. Les deux dirigeants ont également "évoqué les garanties de sécurité que la France pourrait apporter à l'Ukraine dans le cadre d'un accord international, afin d'assurer le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays". Les deux présidents se sont aussi entretenus "des voies possibles pour permettre les exportations de céréales ukrainiennes, dont dépend une grande partie du monde pour son alimentation".

Volodymyr Zelensky prend la parole en direct de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes

Le président ukrainien a fait une apparition surprise lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes mardi soir. Lors d'une intervention vidéo en direct, Volodymyr Zelensky a délivrié un message pour dire qu'"il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que le cinéma n'est pas muet" face à la guerre en Ukraine. "Je suis persuadé que le dictateur va perdre", a-t-il ajouté, faisant allusion au président russe et au film de Charlie Chaplin.

La Finlande et la Suède ont déposé leur candidature à l'Otan

La Finlande et la Suède ont déposé leur candidature à l'Otan, ont annoncé les deux pays nordiques, malgré l'ombre persistante d'un blocage par la Turquie.

La France a assuré qu'elle "se tiendrait aux côtés" des deux pays en cas d'agression. De son côté, Londres a appelé à ce qu'ils soient intégrés "dès que possible".

L'italien Eni va payer le gaz russe en roubles

Le géant énergétique italien Eni a annoncé mardi sa décision d'ouvrir un compte en euros et un autre en roubles auprès de Gazprombank afin d'honorer ses paiements de fourniture de gaz russe dus "dans les prochains jours", se pliant ainsi aux exigences de Moscou. "L'obligation de paiement peut être remplie par le transfert d'euros" et la nouvelle procédure "ne devrait pas être incompatible avec les sanctions existantes" à l'égard de Moscou imposées par la Commission européenne, assure Eni dans un communiqué. Le groupe italien, contrôlé à 30,3% par l'Etat, semble ainsi prendre le contrepied des recommandations de la Commission européenne, selon laquelle l'ouverture d'un compte en roubles constituerait une violation des sanctions et entraînerait des procédures d'infraction de la part de Bruxelles.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de six millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine

Plus de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion par l'armée russe le 24 février, a indiqué jeudi le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) à Genève. A la date du 11 mai, 6.029.705 Ukrainiens avaient cherché refuge d'abord dans les pays limitrophes avant de souvent poursuivre leur odyssée, selon le site dédié du HCR. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés (3.272.943 au 11 mai).

Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, n'ayant pas le droit de partir.