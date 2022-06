Guerre en Ukraine : les forces russes consolident leurs positions dans l'Est

Au 98e jour de conflit en Ukraine, les forces russes confirment leurs positions dans la ville de Severodonetsk, cité stratégique de l'est de l'Ukraine. Les États-Unis ont décidé d'envoyer des missiles d'une portée de 80 km à l'Ukraine, en précisant qu'ils ne visaient pas à cibler le territoire russe. Voici ce qu'il faut retenir du conflit ce mercredi.

L'essentiel

Les forces russes consolident leurs positions dans l'est de l'Ukraine

Les États-Unis envoient des missiles d'une portée de 80 km à l'Ukraine

Le podcast quotidien de Radio France, "Guerre en Ukraine"

La situation sur le front militaire

Les forces russes confirment leur avancée à l'est

Les forces Russes "consolident leurs positions" dans le centre de Severodonetsk, ville stratégique de l'est de l'Ukraine, a indiqué ce matin le gouverneur régional. Les forces russes mènent aussi des attaques sur les quartiers nord, sud et est, a-t-il ajouté. Mardi soir, le gouverneur avait annoncé que les forces russes contrôlaient "la majeure partie de la ville". "Ils continuent de détruire l'infrastructure et les installations industrielles", a-t-il dit, après une frappe de l'usine chimique Azot qui a touché un réservoir d'acide nitrique.

Le gouverneur a appelé les habitants de la ville, "détruite à 90%", à rester dans les abris et à "préparer des masques pour le visage trempés dans une solution de soude" après cette frappe.

L'armée ukrainienne dit toujours regagner du terrain dans le sud

Dans le sud, les forces ukrainiennes ont affirmé regagner du terrain, notamment dans la région autour de Kherson, ville proche de la Crimée et passée sous contrôle russe début mars.

Les positions des troupes russes mardi soir. © Visactu - Visactu

La situation diplomatique et les réactions internationales

Aucun pourparlers en cours

Sur le plan diplomatique, l'absence de pourparlers ne laisse présager aucun cessez-le-feu prochainement, même ponctuel.

Les États-Unis envoient des systèmes de missiles plus avancés

Les Etats-Unis ont annoncé mardi l'envoi de "systèmes de missiles plus avancés" à l'Ukraine, et _"des munitions qui leur permettront de toucher plus précisément des objectifs clé sur le champ de bataille en Ukraine". Ces lance-roquettes, montés sur des blindés légers, ont une portée de 80 kilomètres environ. Joe Biden a insisté sur le fait qu'il "n'encourage pas" et "ne donne pas à l'Ukraine les moyens de frapper"_ sur le territoire russe.

Ces équipements font partie d'un nouveau volet plus large d'assistance militaire américaine à l'Ukraine, de 700 millions de dollars au total, dont le détail doit être donné mercredi.