Guerre en Ukraine : Zelensky devant le Parlement français, 100.000 personnes toujours bloquées à Marioupol

L'Ukraine connaît ce mercredi 23 mars son 28e jour d'offensive russe. Le président Volodymyr Zelensky doit s'exprimer cet après-midi devant l'Assemblée nationale et le Sénat en France. La ville portuaire de Marioupol est toujours la cible des bombes russes. 100.000 personnes y sont toujours bloquées.

L'essentiel

Volodymyr Zelensky s'exprime devant le Parlement français

Deux bombes superpuissantes ont touché Marioupol

100.000 personnes toujours bloquées à Marioupol

De nouvelles sanctions annoncées jeudi

La situation sur le front militaire

"Bombes superpuissantes" à Marioupol

Marioupol, dans le sud-est, a été frappée mardi par deux "bombes superpuissantes", a indiqué la municipalité sans pouvoir donner de bilan. Quelque 100.000 civils sont toujours coincés dans la grande ville portuaire, où des chars russes sont entrés après des semaines de bombardement. "Les occupants ne s'intéressent pas à la ville (...), ils veulent la raser", selon la mairie. Un haut responsable du Pentagone a affirmé mardi soir que la stratégie russe s'appuyait désormais sur "des tirs à longue portée en centre-ville", observée par les Américains "depuis les dernières 24 heures".

Des habitants ayant fui la ville ravagée ont décrit à l'ONG Human Rights Watch "un enfer glacial, avec des rues jonchées de cadavres et de décombres d'immeubles détruits", et "des milliers de personnes coupées du monde dans une ville assiégée", terrées dans des sous-sols sans eau, nourriture, électricité ni communications. L'ONU a également décrit une situation "extrêmement grave", avec "une pénurie critique et potentiellement mortelle de nourriture, d'eau et de médicaments".

Selon le maire de Marioupol, plus de 3.000 civils y ont péri depuis le début des combats, mais le bilan exact reste inconnu.

L'avancée des troupes russes (point de situation mardi 22 mars à 19h30) © Visactu

La situation diplomatique et les réactions internationales

Volodymyr Zelensky devant le Parlement français

Le président ukrainien intervient ce mercredi après-midi devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Après le parlement italien mardi, c'est au tour de Parlement français de se réunir exceptionnellement et simultanément à 15 heures, malgré la fin de la session parlementaire, pour écouter un message en direct de Volodymyr Zelensky, qui enchaîne les interventions devant les parlements nationaux alors que son pays affronte l'invasion russe.

La Russie n'utilisera l'arme nucléaire en Ukraine qu'en cas de "menace existentielle"

Interviewé sur la chaîne CNN International le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré que la Russie n'utilisera l'arme nucléaire en Ukraine qu'en cas de "menace existentielle". "Nous avons une doctrine de sécurité intérieure, cela est public, vous pouvez y lire toutes les raisons pour l'utilisation des armes nucléaires. Et s'il s'agit d'une menace existentielle pour notre pays, alors elles peuvent être utilisées en accord avec notre doctrine", a-t-il dit.

TotalEnergies arrêtera d'acheter du pétrole russe d'ici à la fin de l'année

TotalEnergies a pris ses distances avec la Russie en annonçant renoncer à tout achat de pétrole ou de produits pétroliers russes, au plus tard à la fin de l'année. Le géant français des hydrocarbures était critiqué pour le maintien de son activité dans le pays.

Contrairement aux États-Unis, qui ont annoncé un embargo sur les hydrocarbures russes, l'Union européenne n'a pas sanctionné le secteur énergétique russe jusqu'à présent. Elle se donne jusqu'en 2027 pour assurer son indépendance, alors que certains pays comme l'Allemagne sont très dépendants au gaz venu de Russie.

De nouvelles sanctions contre la Russie

Les Occidentaux vont annoncer jeudi "de nouvelles sanctions contre la Russie et renforcer" celles qui existent déjà, a annoncé mardi la Maison Blanche. Washington a assuré par ailleurs que les Etats-Unis n'avaient "pas vu la Chine fournir de l'équipement militaire à la Russie" depuis le récent échange du président Joe Biden avec son homologue chinois Xi Jinping, tout en assurant que Washington "continuait à surveiller" de telles potentielles actions de la part de Pékin. Le président français Emmanuel Macron a de son côté dénoncé l'usage par la Russie "d'armes explosives dans des zones densément peuplées", estimant que "tout, dans l'agression de l'Ukraine par la Russie, est inacceptable".

La solidarité avec le peuple ukrainien

Près de 3,5 millions de réfugiés

Près de 3,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine et les combats déclenchés par l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon le dernier décompte de l'ONU. Selon l'Unicef, plus de 1,5 million d'enfants font partie de ces réfugiés. L'Europe n'avait pas connu de flot aussi rapide de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. La Pologne accueille à elle seule plus de la moitié de tous les réfugiés, soit environ six sur dix.

Dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, ont désormais fui leurs foyers en raison de la guerre.

Près de 3,5 millions de personnes ont quitté l'Ukraine, selon les Nations Unies © Visactu

Pour la première fois, un train part de Strasbourg pour acheminer de l'aide humanitaire

La protection civile s'apprête à faire partir un train depuis Strasbourg pour acheminer de l'aide humanitaire en Ukraine. Il a été mis à disposition par la SNCF et permettra de transporter 500 palettes, contre 33 pour un camion. Le convoi prend la direction de la Roumanie, pour éviter l'engorgement en Pologne. Un article à lire ici.