Guerre en Ukraine : l'armée russe entend "tout détruire dans le Donbass", affirme Zelensky

L'armée russe continue d'intensifier son offensive dans l'objectif de "tout détruire" dans le Donbass (est), selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Après avoir éloigné les forces russes des deux plus grandes villes du pays, Kiev et Kharkiv (nord-est), les Ukrainiens peinent à défendre les régions de Lougansk et de Donetsk. Voici ce qu'il faut retenir de la situation ce mercredi.

L'essentiel

L'armée russe a pour objectif de "tout détruire" dans le Donbass, selon Zelensky

234 enfants ont été tués depuis le début de la guerre

La situation sur le front militaire

Situation "extrêment difficile" dans le Donbass

L'armée russe tente inexorablement de resserrer son étau sur la région de Lougansk, dans le Donbass (est), où elle a intensifié son offensive. "Dans la région de Lougansk, les Russes avancent dans toutes les directions à la fois", a affirmé mercredi le gouverneur régional Serguiï Gaïdaï, sur Telegram.

"La situation dans le Donbass est extrêmement difficile", a reconnu de son côté le président Zelensky. "Toutes les forces que l'armée russe a encore ont été jetées là pour l'offensive" car ils "veulent tout détruire", a-t-il affirmé.

Moscou a décidé d'intensifier son offensive dans le Donbass, formé des régions de Lougansk et de Donetsk. C'est notamment pour défendre le Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes prorusses, d'un prétendu "génocide", que le président russe Vladimir Poutine a déclenché le 24 février l'invasion de l'Ukraine.

"Nous continuerons l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de tous les objectifs", a insisté le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou. Il a également souligné que Moscou s'apprêtait à mener une longue offensive en Ukraine. Selon l'Etat-major ukrainien des armées, Moscou a davantage recours à son aviation pour appuyer ses troupes au sol.

"En raison d'un manque de missiles de haute précision, l'ennemi cherche à détruire les infrastructures essentielles et militaires en Ukraine par d'autres moyens", a-t-il indiqué. Dans le Donbass, le gouverneur général a fait état de "bombardements de plus en plus intenses" et affirmé que "l'armée russe a pour objectif de détruire complètement Severodonetsk", ville stratégique au nord-ouest de Lougansk.

Kiev appelle les Occidentaux à lui livrer davantage d'armements

Dans ce contexte, Kiev a appelé instamment les Occidentaux à lui livrer davantage d'armements. "L'offensive russe dans le Donbass est une bataille impitoyable, la plus vaste sur le sol européen depuis la Seconde guerre mondiale. J'exhorte nos partenaires à accélérer les livraisons d'armes et de munitions", a ainsi lancé le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.

Le président Zelensky lui-même a réclamé des "armes lourdes : grenades propulsées par des fusées, chars, armes antinavires et autres armes".

Ukraine. Positions et mouvements des troupes russes (point de situation au 23 mai 2022 à 20h30) © Visactu

La situation diplomatique et les réactions internationales

Paris et Berlin croient à un accord d'embargo sur le pétrole russe

Alors que le sujet ne fait pour l'instant pas l'unanimité nécessaire au sein des Vingt-Sept, Paris et Berlin espèrent le déblocage d'un embargo sur le pétrole russe, malgré l'opposition de la Hongrie. Le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck a avancé qu'un embargo pourrait être acté "d'ici quelques jours". Paris a estimé de son côté qu'"il y a encore la possibilité dans les jours qui viennent de débloquer le veto hongrois", ajoutant que "différentes options sont sur la table".

À l'origine, Bruxelles prévoyait un arrêt des importations de pétrole brut russe dans les six mois et des produits raffinés d'ici à fin 2022. Mais la Hongrie refuse pour l'instant ce sixième paquet de sanctions, faute de garanties sur le maintien de son approvisionnement.

Dans une lettre au président du Conseil européen Charles Michel, le Premier ministre hongrois Viktor Orban avait estimé "très improbable" un accord dans les prochains jours.

La Hongrie instaure l'état d'urgence

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a instauré ce mardi un second état d'urgence, cette fois pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, alors que le premier, lié à la pandémie de coronavirus, devait expirer mardi prochain.

"Le monde est au bord d'une crise économique. La Hongrie doit rester en dehors de cette guerre et protéger la sécurité financière de ses familles", a déclaré sur Facebook le dirigeant nationaliste, suscitant des inquiétudes. "Cela nécessite une marge de manoeuvre et une action immédiate."

L'ONG de défense des libertés civiles TASZ a dénoncé un "état d'urgence devenu permanent".

Il offre à Viktor Orban "plus de marge de manoeuvre que d'habitude", lui permettant de "restreindre ou de suspendre purement et simplement les droits fondamentaux de chacun", dénonce l'ONG.

La situation humanitaire

234 enfants tués et 433 blessés

En trois mois de conflit armé, 234 enfants ont été tués et 433 blessés, a dénoncé ce mardi le bureau de la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova. Au total, des milliers de civils et de militaires ont péri, sans qu'il existe un bilan chiffré. Pour la seule ville de Marioupol, les autorités ukrainiennes parlent de 20.000 morts.

85.000 Ukrainiens en France

Selon les derniers chiffres de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), 85.000 Ukrainiens sont réfugiés en France après trois mois de guerre. Il s'agit des personnes qui bénéficient de l'allocation pour demandeurs d'asile (Ada) en France. Au 20 mai, 45.000 cartes de paiement avaient été délivrées à des familles qui ont quitté le pays depuis le 24 février.

Huit millions de déplacés

Le conflit a déjà fait des milliers de morts, civils et militaires, selon plusieurs estimations. Pour la seule ville de Marioupol, les autorités ukrainiennes parlent toutefois de 20.000 morts.

La guerre a aussi chamboulé la démographie du pays : plus de huit millions d'Ukrainiens ont été déplacés à l'intérieur de leur pays, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR). S'y ajoutent 6,5 millions qui ont fui à l'étranger, dont plus de la moitié - 3,4 millions - en Pologne.