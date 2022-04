Guerre en Ukraine : la Russie prépare son attaque dans l'Est, de nouvelles sanctions annoncées ce mercredi

Au 42e jour de la guerre en Ukraine, ce mercredi, la Russie renforce son armée dans l'Est, avant une probable attaque de grande ampleur. La découverte du massacre de Boutcha continue à indigner le monde. De nouvelles sanctions doivent être adoptées ce mercredi contre l'État russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à l'ONU de suspendre la Russie du conseil de sécurité des Nations unies.

L'essentiel

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à l'ONU de suspendre la Russie du Conseil de sécurité de l'organisation, après le massacre de civils à Boutcha

La Russie renforce son armée avant une probable attaque de grande ampleur dans l'est de l'Ukraine

À écouter : le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine

La situation sur le front militaire

Explosions près de Lviv

Des explosions ont eu lieu mardi soir dans la petite ville de Radekhiv, à 70 kilomètres de Lviv, la grande cité de l'ouest de l'Ukraine. Un responsable local a appelé la population à se mettre à l'abri. Proche de la frontière polonaise, Lviv s'est convertie en ville-refuge pour les personnes déplacées.

La Russie prépare son attaque de l'Est

La Russie accélère les préparatifs de son attaque de l'est de l'Ukraine. L'armée russe se renforce, pour "prendre le contrôle de l'ensemble du Donbass", et réaliser "un pont terrestre avec la Crimée", annexée par Moscou en 2014, a affirmé mardi le secrétaire général de l'Otan. "Les troupes russes ont quitté la région de Kiev et le nord de l'Ukraine. Vladimir Poutine déplace un grand nombre de troupes vers l'Est en Russie. Elles vont se réarmer, recevoir des renforts en effectifs, car elles ont subi beaucoup de pertes, et se réapprovisionner pour lancer une nouvelle offensive très concentrée dans la région du Donbass", a-t-il expliqué.

Accusations d'utilisation d'armes à sous-munitions

L'ONU "a reçu des allégations crédibles selon lesquelles les forces russes auraient utilisé des armes à sous-munitions dans des zones peuplées au moins 24 fois" depuis le début du conflit, a affirmé mardi devant le Conseil de sécurité une haute responsable de l'Organisation. Ces accusations font l'objet d'une enquête de l'ONU, a indiqué la secrétaire générale adjointe des Nations unies pour les Affaires politiques.

La situation des troupes ce mardi soir. © Visactu - Visactu

La situation diplomatique et les réactions internationales

De nouvelles sanctions adoptées ce mercredi ?

Les Etats-Unis vont adopter ce mercredi, en coordination avec l'Union européenne et le G7, de nouvelles sanctions contre la Russie. Elles visent notamment à interdire "tout nouvel investissement" dans ce pays. De son côté, la Commission européenne a proposé aux membres de l'UE d'arrêter leurs achats de charbon russe, qui représentent 45% des importations de l'Union, et en fermant les ports européens aux bateaux russes ou opérés par des Russes.

Le président ukrainien appelle à exclure la Russie du conseil de sécurité de l'ONU

Mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté mardi l'ONU à agir "immédiatement" face aux "crimes de guerre" commis par la Russie dans son pays. Selon lui, sans aide de l'ONU, les Nations unies n'auraient qu'à "simplement fermer". Le président ukrainien a surtout appelé à ce que la Russie soit exclue du Conseil de sécurité de l'ONU, et à une réforme du système des Nations unies, afin que "le droit de veto ne signifie pas le droit de mourir".

600.000 personnes "évacuées" ou forcées de partir vers la Russie ?

La Russie a procédé à l'évacuation de "600.000 personnes" d'Ukraine, qui ne sont pas parties "sous la contrainte ou enlevées" comme le dit l'Occident, s'est défendu mardi au Conseil de sécurité l'ambassadeur russe auprès de l'ONU. Il a aussi à nouveau contesté les accusations d'atrocités visant l'armée russe.

Les États-Unis débloquent 100 millions de dollars supplémentaires pour l'Ukraine

Les Etats-Unis vont débloquer une aide supplémentaire à l'Ukraine, qui ira jusqu'à 100 millions de dollars. Il s'agit de "répondre à un besoin ukrainien urgent de systèmes antichars supplémentaires, que les Etats-Unis ont fournis à l'Ukraine et qu'ils ont si efficacement utilisés pour défendre leur pays", a indiqué le porte-parole du Pentagone. Cette aide porte à 1,7 milliard de dollars l'aide sécuritaire américaine allouée à l'Ukraine depuis le début du conflit.

Près de 200 diplomates russes expulsés

Après la France et l'Allemagne lundi, l'Italie, l'Espagne et la Slovénie notamment ont à leur tour expulsé mardi en masse des diplomates russes. Des expulsions qui marquent une nouvelle dégradation des relations avec Moscou.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de 4,2 millions de réfugiés, du jamais vu depuis le Seconde Guerre mondiale

Selon le dernier décompte du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, plus de 4,24 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le 24 février, du jamais vu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les crèches françaises gratuites pour les enfants ukrainiens

Les bébés ukrainiens réfugiés en France vont pouvoir être accueillis gratuitement en crèche, a annoncé la Caisse nationale d'allocations familiales. Les Caf, les caisses d'allocations familiales, "prendront directement en charge le coût de leur accueil". L'accueil en crèche permettra de "favoriser" l'apprentissage du français des jeunes enfants concernés. Il permettra également à leurs parents "de disposer de temps de répit pour notamment se concentrer sur leurs démarches en France", notamment pour trouver un logement ou un emploi, a fait valoir la Cnaf.