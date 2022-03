Guerre en Ukraine : Moscou promet une nouvelle trêve, le président ukrainien prêt à des "compromis"

Des milliers de civils ont pu fuir la ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, où les forces russes ont promis une nouvelle trêve mercredi, près de deux semaines après leur invasion du pays. De plus en plus de multinationales ferment leurs filiales russes, alors que le contact a été perdu avec la centrale nucléaire de Tchernobyl. Voici ce qu'il faut savoir de l'évolution de la situation ce mercredi.

Plus de 5.000 personnes évacuées de Soumy

Plus de 5.000 personnes ont été évacuées de la ville de Soumy, située à 350 km au nord-est de Kiev, ont indiqué ce mercredi matin les autorités ukrainiennes. Une soixantaine de bus, en deux convois, sont parvenus à mettre en sécurité ces civils, femmes, enfants et personnes âgées pour la plupart.

"Mais ce n'est qu'un pour cent de ce que nous devons faire, de ce qui est attendu par mon peuple, par les Ukrainiens qui sont coincés" dans les zones de combat, a jugé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans un message vidéo mardi soir.

300.000 civils coincés à Marioupol

A Marioupol, grand port stratégique sur la mer d'Azov (sud-est), quelque 300.000 civils restaient en revanche coincés, selon Kiev, qui accuse les Russes de ne pas respecter le couloir humanitaire.

Moscou promet une nouvelle trêve ce mercredi, mais poursuit les bombardements

Ce mercredi, une nouvelle trêve doit entrer en vigueur pour permettre l'évacuation d'autres civils, a assuré l'armée russe. Mais d'après les secours ukrainiens, cette trêve n'a pas empêché l'armée russe de bombarder, mardi soir, la petite ville de Malyn, dans la région de Zhytomyr, à l'ouest de Kiev, où cinq personnes dont deux bébés nés l'an dernier sont morts après la destruction de sept maisons. Les évacuations se poursuivaient aussi dans la région de Kiev, malgré des tirs sur des couloirs humanitaires, d'après le chef de l'administration locale.

Près de deux semaines de combat, l'étau se resserre autour de Kiev

Après presque deux semaines d'offensive, les forces russes ont continué à se déployer autour des métropoles ou intensifié leurs bombardements, ont assuré des responsables ukrainiens. Le Pentagone a fait état d'une nouvelle colonne russe avançant vers Kiev par le nord-est, tandis que la principale, en provenance du nord, se trouve à l'arrêt depuis plusieurs jours.

"Nous nous battrons jusqu'au bout", a lancé mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky par lien vidéo depuis Kiev, devant le parlement britannique.

L'avancée des troupes russes, ce mardi soir. © Visactu - Visactu

L'Ukraine prêt à abandonner une candidature à l'OTAN et à plier sur les territoires de l'Est

Dans un entretien avec la chaîne américaine de télévision ABC, Volodymyr Zelensky a également déclaré ne plus insister sur une adhésion de l'Ukraine à l'Otan, une des questions invoquées par Moscou pour justifier l'invasion. Zelensky s'est aussi dit prêt à un "compromis" sur le statut des territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine, dont Vladimir Poutine a reconnu unilatéralement l'indépendance.

Craintes sur les structures de "recherche biologique"

Les Etats-Unis redoutent que les forces russes puissent "prendre le contrôle" des structures de "recherche biologique" en Ukraine et s'emparer de matériaux sensibles.

Le contact avec la centrale de Tchernobyl perdu

De nouvelles craintes émergent concernant la centre nucléaire de Tchernobyl. L'AEIA, agence de l'ONU pour la sécurité nucléaire, dit avoir perdu contact avec les systèmes contrôlant à distance les matériaux nucléaires de la centrale de Tchernobyl.

De plus en plus de multinationales ferment leurs établissements russes

McDonald's et Starbucks ont décidé de fermer temporairement leurs établissements en Russie, tandis que le groupe français de cosmétiques L'Oréal et l'horloger suisse Swatch Group vont fermer leurs magasins. Coca-Cola a également annoncé suspendre ses activités dans le pays.

Le constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé ce mercredi suspendre ses livraisons vers la Russie et ses investissements futurs dans le pays, précisant que la valeur de sa participation dans le fournisseur russe de locomotives et équipements Transmashholding, aujourd'hui de 20%, serait réévaluée. Alstom a également indiqué dans un communiqué la suspension des discussions autour du développement d'un projet de partenariat avec UZ, l'exploitant du réseau ferroviaire ukrainien, pour la fourniture de locomotives et pour les services de maintenance associés.

La Russie suspend ses ventes de devises étrangères

La vente des devises étrangères sera suspendue en Russie jusqu'au 9 septembre, a annoncé mercredi dans un communiqué la Banque centrale du pays, frappé par des sanctions occidentales sans précédent.

Le gazoduc Nord Stream 2 "mort", selon Washington

Le gazoduc controversé Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne, visé par des mesures de rétorsion prises par Berlin et Washington après l'invasion russe de l'Ukraine, est "mort" et ne pourra pas être "ressuscité", a déclaré mardi une responsable américaine.