Guerre en Ukraine : le point sur la situation ce samedi 14 mai

Au 80e jour du conflit en Ukraine, des combats particulièrement intenses sévissent dans la région du Donbass. L'Union européenne s'est engagée vendredi à apporter une aide supplémentaire d'un demi-milliard d'euros pour soutenir le combat de l'Ukraine face à l'invasion russe tandis qu'en Géorgie une région séparatiste prorusse faisait à son tour un pas vers son rattachement à la Russie.

L'essentiel

Des combats intenses au Donbass

L'UE accroît son aide militaire

Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN

La Suède et la Finlande aux portes de l'Alliance atlantique

Appel à la rescousse des défenseurs de Marioupol

Une région séparatiste de Géorgie va vers la Russie

La situation sur le front militaire

Les combats se poursuivent dans le Donbass

Des combats particulièrement intenses sévissent dans la région du Donbass (est de l'Ukraine), sur laquelle Moscou se concentre sans avancée significative. Un responsable américain de la Défense, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a confirmé que l'activité russe la plus importante actuellement se déroulait dans le Donbass.

Fin mars, quelques semaines après son invasion de l'Ukraine le 24 février, la Russie s'était retirée de la région de la capitale, changeant de "cible prioritaire" pour tenter de prendre le contrôle de l'est de l'Ukraine.

Négociations pour évacuer les derniers résistants de Marioupol

Des négociations "très difficiles" se déroulent sur le sort des derniers défenseurs de la stratégique ville portuaire de Marioupol pour l'évacuation de soldats ukrainiens, grièvement blessés, qui se trouvent dans les sous-sols de l'aciérie Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Marioupol, assiégée par les forces russes.

Les efforts internationaux se sont révélés infructueux jusqu'à présent pour sauver ces soldats ukrainiens défendant cette ville à 90% détruite par les bombardements russes.

Les accusations de crimes de guerre s'accumulent

Les accusations de crimes de guerre s'accumulent contre l'armée russe, notamment dernièrement des accusations de déplacements forcés de milliers d'Ukrainiens dans des "camps de filtration". Les autorités ukrainiennes et des témoins ont aussi accusé les forces russes d'avoir tiré au char sur une maison dans un village près de Kharkiv, tuant quatre personnes. Jeudi, la chaîne américaine CNN et la britannique BBC ont publié des images de vidéosurveillance qui montrent deux civils ukrainiens abattus dans le dos par des soldats russes. Selon CNN, le Parquet ukrainien enquête sur ces faits sur la base d'accusations de crimes de guerre.

Premier procès pour crimes de guerre le 18 mai

Le premier procès pour crime de guerre débutera mercredi prochain, le 18 mai à Kiev. Sur le banc des accusés, un jeune soldat russe suspecté d'avoir tué un homme de 62 ans depuis une voiture avec une kalachnikov, alors que ce civil n'était pas armé.

La situation diplomatique et les réactions internationales

L'Union européenne accroît son aide militaire

L'Union européenne s'est engagée vendredi à apporter une aide supplémentaire d'un demi-milliard d'euros pour soutenir le combat de l'Ukraine, en le portant "à deux milliards d'euros au total".

La recette est "claire", a déclaré le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell à l'occasion d'une réunion du G7 : il faut "plus de la même chose", à savoir plus de sanctions économiques contre la Russie, plus de soutien à Kiev, et aussi "continuer de travailler à isoler la Russie".

Les 27 membres de l'Union européenne n'ont cependant toujours pas réussi à se mettre d'accord pour arrêter progressivement leurs achats de pétrole russe, la Hongrie ayant jugé insuffisante la dérogation obtenue.

Suède et Finlande aux portes de l'OTAN

Les ministres des Affaires étrangères du G7 (Allemagne, France, Italie, Canada, Etats-Unis, Japon et Royaume-Uni), rejoints par leurs homologues ukrainien Dmytro Kouleba et moldave Nicu Popescu, sont réunis jusqu'à samedi.

Samedi est également prévue à Berlin une rencontre informelle des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN.

Un rapport officiel suédois a ouvert vendredi la voie à une adhésion de la Suède à l'Alliance atlantique, en multipliant les conclusions favorables avant la décision de ce pays nordique et de son voisin finlandais dans les prochains jours, soit deux membres de l'UE restés des décennies hors des alliances militaires. Au grand dam de Moscou. Depuis minuit, la Russie a cessé de livrer de l'électricité à la Finlande, officiellement à cause de factures impayées.

L'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan serait une "erreur", selon le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Une région séparatiste prorusse veut intégrer la Russie

Une région séparatiste prorusse a fait un pas vers son rattachement à la Russie.

Les autorités de cette "république" séparatiste autoproclamée, indépendante de fait de la Géorgie pro-occidentale et occupée par des forces de Moscou depuis une intervention militaire russe en 2008, ont annoncé vendredi organiser le 17 juillet un référendum sur son intégration à la Russie.

L'Ossétie du Sud a été au centre de la guerre russo-géorgienne de 2008, à la suite de laquelle le Kremlin a reconnu son indépendance ainsi que celle d'une autre région séparatiste géorgienne, l'Abkhazie, et y a installé des bases militaires.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Près de 16.000 élèves ukrainiens scolarisés en France

Près de 16.000 élèves, 15.913 très exactement, arrivé d'Ukraine sont actuellement scolarisés sur le territoire français, annonce le ministère de l'Éducation nationale. C'est 3.014 de plus qu'il y a une semaine. Dans le détail, 39% de ces élèves sont accueillis en élémentaire, 32% au collège, 19% en maternelle et 10% au lycée.

La carte du nombre d'élèves ukrainiens accueillis en France. - Ministère de l'Education nationale

Plus de six millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine

Plus de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion par l'armée russe le 24 février, a indiqué jeudi le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) à Genève. A la date du 11 mai, 6.029.705 Ukrainiens avaient cherché refuge d'abord dans les pays limitrophes avant de souvent poursuivre leur odyssée, selon le site dédié du HCR. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés (3.272.943 au 11 mai).

Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, n'ayant pas le droit de partir.