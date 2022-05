Guerre en Ukraine : le gaz russe coupé en Finlande, l'usine Azovstal tombée

Ce samedi matin, au 87e jour de conflit en Ukraine, l'armée russe continue de pilonner le Donbass. Quelques heures auparavant, Moscou a annoncé la chute de Marioupol, port stratégique. L'aciérie Azovstal, symbole de la résistance ukrainienne, serait passée sous contrôle russe. Côté diplomatique, l'approvisionnement en gaz naturel de la Finlande a été interrompu par Moscou.

L'essentiel

L'approvisionnement en gaz naturel de la Finlande interrompu par la Russie

Contrôle total de Marioupol par les Russes, selon Moscou

Le Donbass sous le feu de l'armée russe

La situation sur le front militaire

Marioupol tombée selon Moscou

L'ultime poche de résistance de Marioupol, l'aciérie Azovstal, est passée sous le contrôle russe. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Moscou vendredi soir. En début de soirée, le porte-parole du ministère russe de la Défense a affirmé que l'usine était "passée sous le contrôle complet des forces armées russes" après la reddition des derniers soldats ukrainiens. Une information qui n'est pas encore confirmée par l'Ukraine.

Des images publiées par Moscou montrent des cohortes d'hommes en tenue de combat émergeant de l'aciérie, certains avec des béquilles ou des bandages. La longue bataille d'Azovstal était devenue un symbole de la résistance ukrainienne à l'invasion russe.

De son côté, la Croix-Rouge demande aux deux parties de lui accorder l'accès aux prisonniers de guerre et aux internés civils, "où qu'ils soient détenus".

Le Donbass sous le feu de l'artillerie russe

La Russie concentre maintenant ses efforts militaires dans l'Est et le Sud du pays. "L'ennemi ne cesse de mener des opérations offensives dans la zone opérationnelle orientale afin d'établir un contrôle total du territoire des régions de Donetsk et de Lougansk et de maintenir le corridor terrestre avec la Crimée temporairement occupée", a indiqué l'état-major des forces ukrainiennes sur Facebook samedi matin.

Dans le bassin houiller du Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes prorusses, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a assuré que la conquête de la région de Lougansk était "presque achevée".

Le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense Oleksandre Motouzianyk a avancé que la situation "montrait des signes d'aggravation", et que "les forces d'occupation russe mènent un feu intense sur toute la ligne de front".

La situation diplomatique et les réactions internationales

Plus de gaz russe pour la Finlande

La Finlande ne recevra plus de gaz naturel de la part de la Russie. "Les livraisons de gaz naturel à la Finlande dans le cadre du contrat d'approvisionnement de Gasum ont été interrompues", a déclaré ce samedi matin cette compagnie énergétique publique finlandaise. Elle assure toutefois pouvoir obtenir du gaz d'autres fournisseurs et poursuivre "normalement" ses activités. Le fournisseur Gazprom a confirmé la suspension.

Le pays nordique, qui a suscité la colère de Moscou en décidant de rejoindre l'Otan, rejoint ainsi la Pologne et la Bulgarie parmi les pays auxquels Gazprom a coupé le gaz parce qu'ils refusaient de payer en roubles. La Finlande est déjà privée depuis mi-mai des exportations russes d'électricité.

Le Canada interdit le commerce de produits de luxe avec la Russie

De son côté, le Canada a décidé d'interdire le commerce des produits de luxe avec la Russie. Le pays a également ajouté 14 autres personnes, dont des oligarques, à sa liste de sanctions imposées en lien avec l'invasion russe en Ukraine. Cette interdiction comprend, pour l'exportation, des produits tels que des alcools, le tabac, certains produits textiles et vêtements de sport, les bijoux, les vêtements et accessoires de luxe et les objets d'art.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de mesures similaires prises par ses alliés comme les Etats-Unis et l'Union européenne, et "contribuera à atténuer la possibilité pour les oligarques russes de contourner les restrictions sur d'autres marchés de produits de luxe", a indiqué le gouvernement canadien dans un communiqué.