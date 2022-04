Guerre en Ukraine : 52 morts à Kramatorsk, une conférence des donateurs pour les réfugiés se tient en Pologne

Au 45e jour de l'offensive russe en Ukraine ce samedi, le bilan du bombardement de la gare de Kramatorsk s'est alourdi à 52 morts et continue de susciter l'indignation internationale. Une conférence mondiale des donateurs en soutien aux personnes déplacées se tient aujourd'hui en Pologne.

Au 45e jour de la guerre en Ukraine, ce samedi, le monde est encore sous le choc des images de la gare de Kramatorsk, dans l'est du pays, frappée vendredi par des roquettes alors que des milliers de civils tentaient de prendre le train pour fuir le conflit. Le dernier bilan s'élève à 52 morts. La commission européenne organise ce samedi en Pologne une conférence mondiale des donateurs en soutien aux personnes déplacées. Plus de 4,38 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le 24 février, selon le Haut commissariat aux réfugiés.

L'essentiel

L'attaque de la gare de Kramatorsk, à l'est de l'Ukraine a tué 52 personnes, dont 5 enfants, selon un dernier bilan publié ce samedi

La France dénonce un "crime contre l'humanité" par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian

par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian La Russie dément avoir frappé la gare de Kramatorsk

Des observateurs estiment que Vladimir Poutine voudrait obtenir une victoire militaire pour le 9 mai , journée de célébration de la victoire sur les nazis en 1945

, journée de célébration de la victoire sur les nazis en 1945 À écouter : le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine

La situation sur le front militaire

Kramatorsk : 52 morts, nouveau bilan des tirs de roquettes sur la gare d'où des milliers de civils tentaient de fuir

Le bilan, toujours provisoire, du bombardement de la gare de Kramatorsk s'est alourdi à 52 morts, dont cinq enfants, selon les autorités locales. Deux roquettes ont touché l'édifice alors que des milliers de personnes tentaient de fuir cette région de l'est de l'Ukraine, dans la crainte d'une offensive russe.

Des journalistes de l'Agence France Presse ont vu au moins trente corps dans des sacs mortuaires ou sous des bâches. Les images prises par les journalistes montrent des trottoirs et des rames maculés de sang, des valises abandonnées, des peluches et de la nourriture qui jonchent les quais.

L'évacuation des morts à la gare de Kramatorsk touchée par des roquettes le 8 avril. © AFP - ANDREA CARRUBBA

Sur le parvis de la gare, les restes d'un missile sont toujours visibles : on peut y lire en russe la phrase "Pour nos enfants". L'expression serait récurrente chez les séparatistes prorusses et ferait référence aux victimes de la première guerre du Donbass, commencée en 2014. La Russie dément être responsable du bombardement et dénonce une "provocation" ukrainienne.

Une condamnation internationale

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un "mal sans limite" déchaîné par la Russie. "Sans la force et le courage de nous affronter sur le champ de bataille, ils détruisent cyniquement la population civile. C'est un mal qui n'a pas de limite. Et s'il n'est pas puni, il ne s'arrêtera jamais", a écrit Volodymyr Zelensky sur Telegram. Il dénonce les méthodes "inhumaines" des forces russes.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a qualifié l'attaque de "crime contre l'humanité". La France a envoyé des gendarmes et des magistrats en Ukraine pour participer à la collecte de preuves sur les responsables de ces massacres.

Le président américain Joe Biden parle sur Twitter d'une "nouvelle horrible atrocité commise par la Russie". Le bombardement de Kramatorsk est une "attaque méprisable" selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui s'est rendue vendredi en Ukraine.

Que se passe-t-il à l'est de l'Ukraine ?

La région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, est en partie contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses. L'objectif de Moscou serait d'en réussir la conquête totale, d'où le retrait des troupes du nord et de la région de Kiev pour se recentrer vers l'est. Kramatorsk, où une attaque sanglante a été perpétrée vendredi, est la principale ville de la partie du Donbass encore sous contrôle ukrainien. C'est ce qui explique aussi l'exode des habitants.

Ukraine : positions et mouvements des troupes russes (point de situation au 8 avril 2022 à 20h). © Visactu

Que représente le 9 mai pour le pouvoir russe ?

Pour de nombreux observateurs, Vladimir Poutine voudrait remporter l'intégralité du Donbass d'ici le 9 mai, date anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. Ce moment est traditionnellement marqué en Russie par un grand défilé militaire qui célèbre la victoire "du peuple soviétique".

Pour la politologue Marie Mendras, spécialiste de la politique russe, invitée de franceinfo, c'est l'occasion d'une intense "propagande pour montrer la puissance et même la brutalité de l'armée". Une victoire sur le territoire ukrainien serait donc bienvenue.

Un couvre feu ce week-end à Odessa

Autre front prioritaire pour l'armée russe : le sud de l'Ukraine où la péninsule de Crimée a été rattachée à la Russie. Face à la "menace" de frappes de missiles, un couvre-feu sera en vigueur de samedi soir à lundi matin à Odessa, le grand port ukrainien sur la mer Noire, ont annoncé les autorités locales.

La situation diplomatique et les réactions internationales

A Boutcha, Ursula von der Leyen soutient la candidature de l'Ukraine à l'UE

En déplacement en Ukraine pour afficher son soutien au président ukrainien, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen s'est rendue à Boutcha au moment où les experts en médecine légale commençaient à extraire des corps enterrés dans une fosse commune pour tenter d'établir l'origine de leur mort.

S'adressant à la presse à Boutcha, la présidente de la Commission européenne, manifestement ébranlée par ce qu'elle avait vu, a assuré que Bruxelles aiderait l'Ukraine à prendre les "mesures nécessaires" pour qu'elle puisse adhérer à l'Union européenne. "L'impensable s'est produit ici", a déclaré Ursula von der Leyen. "Nous avons vu la face cruelle de l'armée de (Vladimir) Poutine. Nous avons vu son irresponsabilité et son cynisme pendant l'occupation de la ville."

"Il faut habituellement des années avant que le Conseil européen accepte une candidature, mais l'Ukraine l'a fait en une semaine ou deux et je veux que l'on avance dans cette direction aussi vite que possible", a dit Ursula von der Leyen. "Notre but est de présenter dès cet été la candidature de l'Ukraine au Conseil."

Bruxelles prévoit aussi de nouvelles sanctions contre des banques russes, ainsi que la fermeture des ports européens aux navires russes. Parallèlement, l'UE est prête à débloquer 500 millions d'euros de plus pour financer des armes pour l'Ukraine. Kiev réclame la fourniture "immédiate" d'armes, avant qu'il ne soit trop tard pour faire face à une nouvelle offensive russe dans l'Est.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de 4,38 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays

Selon les chiffres du Haut commissariat aux réfugiés (HCR), plus de 4,38 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre en Ukraine. A cela s'ajoutent plus de 7 millions de déplacés à l'intérieur même du pays, selon les Nations Unies. L'Europe n'a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Au moins 40 000 personnes sont entrées en France

"Les trois principales villes d'arrivée" des réfugiés ukrainiens en France "sont Strasbourg, Nice et Paris", indique Delphine Rouilleault, directrice générale de France Terre d'Asile, sur franceinfo. Depuis le début de la guerre, au moins 40 000 personnes sont entrées en France et 30 000 d'entre eux ont obtenu une carte d'autorisation de séjour. Elles "sont accueillies dans tous les départements de France".

Le premier objectif des associations et de l'Etat est de "trouver un point de chute" pour ces réfugiés "qui arrivent, hagards, hébétés par la longue route et des trajets de 3 à 6 jours". Les humanitaires doivent aussi canaliser l'élan de solidarité venu des citoyens français "qui ne savent pas forcément comment". La directrice de France Terre d'Asile indique qu'il y a "mille manières d'être bénévole", "en faisant des dons" ou "en parrainant des réfugiés".

Agir pour l’Ukraine : une conférence mondiale des donateurs organisée en Pologne

La capitale polonaise Varsovie accueille ce samedi une conférence mondiale des donateurs en soutien des personnes déplacées et des réfugiés. Organisée par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et par Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, cet événement se veut "le point d’orgue" d’une large campagne sur les médias sociaux destinée à rassembler des fonds et susciter des initiatives en faveur des Ukrainiens.

Organisée en partenariat avec l’organisation internationale de défense des citoyens Global Citizen, la campagne est soutenue par des artistes comme Bono, Madonna, Elton John, Miley Cyrus ou encore Céline Dion.