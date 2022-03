Guerre en Ukraine : plusieurs villes touchées par des frappes aériennes, les chars russes aux portes de Kiev

Une femme et son enfant parmi les civils qui fuient l'Ukraine à Uzhhorod, à la frontière avec la Slovaquie.

Ce vendredi marque le seizième jour de la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie le 24 février dernier. L'encerclement de la capitale ukrainienne Kiev par les troupes russes se resserre. De nouvelles ville sont été visées par des frappes aériennes. Les pays membres de l'Union européenne, réunis à Versailles, ont exclu une adhésion rapide de l'Ukraine à L'union, mais ouvrent la porte à des liens plus étroits.

L'essentiel

"Les négociations entre Russes et Ukrainiens pour un cessez-le-feu ont échoué jeudi.

Les chars russes se rapprochent de Kiev, la capitale ukrainienne

De nouvelles villes ukrainiennes ont été la cible d'attaques aériennes

Le G7 appelle les pays producteurs à augmenter les livraisons de gaz et de pétrole

100.000 civils ont été évacués des zones de conflit en deux jours

Le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine est à écouter ici

La situation sur le front militaire

De nouvelles frappes aériennes

Ce vendredi matin, des frappes aériennes ont visé des zones civiles, dans les villes de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, et à Lutsk, dans le nord-ouest. Tôt ce matin, à Dnipro, "il y a eu trois frappes aériennes sur la ville, sur un jardin d'enfants, un immeuble résidentiel et une usine de chaussures à deux étages où un incendie s'est ensuite déclaré. Une personne est décédée", ont déclaré les secours ukrainiens.

Les chars russes aux portes de Kiev

L'avancée des troupes russes autour de Kiev se poursuit. Les autorités ukrainiennes affirment que l'armée russe tente d'éliminer les défenses ukrainiennes dans plusieurs villes à l'ouest et au nord de Kiev, pour bloquer la capitale.

Dans le sud-est du pays, l'armée russe concentre ses efforts sur la ville portuaire de Marioupol, assiégée depuis dix jours, et sur Severodonetsk.

L'Ukraine accuse la Russie d'avoir attaqué un couloir humanitaire

Le président ukrainien accuse l'armée russe d'empêcher l'évacuation de civils des villes encerclées de Marioupol et Volnovakha, dans le sud-est, mais aussi d'avoir mené une attaque sur le trajet prévu d'un couloir humanitaire.

Moscou annonce de nouveaux couloirs humanitaires vers la Russie

La Russie a promis l'ouverture de couloirs humanitaires pour permettre aux Ukrainiens de rejoindre son territoire, chaque jour à partir de 10h du matin. Mais Kiev réclame des couloirs qui permettraient l'évacuation de civils à l'intérieur de l'Ukraine, et non en Russie.

100.000 personnes évacuées en deux jours

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que 100.000 personnes ont quitté les villes ukrainiennes où se déroulent des combats ces deux derniers jours , dont 40.000 personnes rien que jeudi, via les couloirs humanitaires. Selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, cette guerre a jeté sur les routes plus de 2,3 millions de personnes.

Les réactions internationales

Plus de 13.500 opposants arrêtés en Russie

Depuis le début de la guerre, plus de 13.500 opposants au conflit ont été arrêtés en Russie, selon un décompte de Human Rights Watch. L'ONG dénonce l'amplification de la répression de masse menée par Moscou.

Vers de nouvelles sanctions

Les Etats-Unis et les pays européens envisagent d'imposer des sanctions supplémentaires à la Russie. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a évoqué les "atrocités" contre les civils qui "semblent s'intensifier".

Les Etats-Unis votent 14 milliards d'aide pour l'Ukraine

Les États-Unis ont voté les 14 milliards de dollars d'aide destinés à aider l'Ukraine. Le texte voté par le Congrès comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions pour Kiev.

Le G7 appelle les pays producteurs à augmenter les livraisons de gaz et de pétrole

Les pays du G7 appellent les pays producteurs de gaz et de pétrole à "augmenter leurs livraisons", pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et aux risques de pénuries.

La solidarité avec le peuple ukrainien

Facebook assouplit ses règles

le groupe Meta, maison-mère de Facebook et Instagram, a annoncé qu'il allait faire des exceptions à son règlement sur les contenus violents et haineux, en ne supprimant pas des messages hostiles à l'armée et aux dirigeants russes. "En raison de l'invasion russe de l'Ukraine, nous faisons preuve d'indulgence pour des formes d'expression politique qui enfreindraient normalement nos règles sur les discours violents telles que 'mort aux envahisseurs russes'", a confirmé à l'AFP la responsable de la communication de Meta. "Nous continuons de ne pas autoriser des appels crédibles à la violence contre des civils russes", précise le groupe.