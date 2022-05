Guerre en Ukraine : le G7 promet de soutenir l'Ukraine "jusqu'à la victoire"

Au 79e jour du conflit en Ukraine, les accusations de crimes de guerre s'accumulent contre la Russie, alors que les combats se poursuivent dans le Donbass. Les ministres des affaires étrangères du G7 se réunissent ce vendredi en Allemagne. Jean-Yves Le Drian a promis que les pays membres soutiendront l'Ukraine "jusqu'à la victoire". Voici ce qu'il faut retenir de l'évolution du conflit ce jeudi.

L'essentiel

Les accusations de crimes de guerre s'accumulent contre la Russie

Les pays du G7 promettent de soutenir l'Ukraine "jusqu'à la victoire"

Plus de six millions de réfugiés ukrainiens ont fui le pays depuis le début de la guerre

Près de 16.000 élèves venus d'Ukraine sont scolarisés en France

La situation sur le front militaire

Les combats se poursuivent dans le Donbass, l'armée russe avance très lentement

Les combats se poursuivent dans le Donbass, où la Russie ne progresse que lentement. L'armée russe essaie notamment de prendre "le contrôle total" des localités de Roubijné et de Severodonetsk, selon la présidence ukrainienne.

La carte des positions de l'armée russe jeudi soir. © Visactu - Visactu

Négociations pour évacuer les derniers résistants de Marioupol

Kiev a aussi commencé des "pourparlers difficiles" avec la Russie pour l'évacuation de 38 soldats ukrainiens grièvement blessés, qui se trouvent dans les sous-sols de l'aciérie Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Marioupol, assiégée par les forces russes. "Nous travaillons étape par étape", a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne. Elle a réfutant le chiffre de 500 à 600 personnes avancé par certains médias.

Les accusations de crimes de guerre s'accumulent

Les accusations de crimes de guerre s'accumulent contre l'armée russe, notamment le déplacement de force de milliers de personnes dans des "camps de filtration". Les autorités ukrainiennes et des témoins ont aussi accusé les forces russes d'avoir tiré au char sur une maison dans un village près de Kharkiv, tuant quatre personnes. Jeudi, la chaîne américaine CNN et la britannique BBC ont publié des images de vidéosurveillance qui montrent deux civils ukrainiens abattus dans le dos par des soldats russes. Selon CNN, le Parquet ukrainien enquête sur ces faits sur la base d'accusations de crimes de guerre.

Les actes de l'armée russe feront l'objet d'investigations, notamment de la commission spéciale du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, qui a reçu le feu vert de la Cour pénale internationale et des autorités ukrainiennes. A New York, des représentants de l'ONU ont réclamé l'arrêt des bombardements d'écoles en Ukraine, tout en dénonçant leur utilisation à des fins militaires.

La situation diplomatique et les réactions internationales

La Grande-Bretagne demande plus d'armes et de sanctions

La ministre des Affaires étrangères britannique Liz Truss plaide pour que "plus d'armes" soient livrées à l'Ukraine face à la Russie. La Grande-Bretagne exige également de nouvelles sanctions contre le pays, pour "maintenir la pression sur Vladimir Poutine".

Une "très forte unité" du G7 pour soutenir l'Ukraine "jusqu'à la victoire"

En amont d'une réunion des ministres des affaires étrangères du G7, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a salué la "très forte unité" des pays membres pour soutenir le combat de l'Ukraine face à la Russie "jusqu'à la victoire".

Lors de cette réunion, les pays vont notamment discuter de moyens d'apaiser les inquiétudes sur la sécurité alimentaire. Selon l'ONU, la flambée des prix de certains biens alimentaires et des huiles de cuisson risque d'amplifier, notamment, la crise alimentaire en Afrique.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Près de 16.000 élèves ukrainiens scolarisés en France

Près de 16.000 élèves, 15.913 très exactement, arrivé d'Ukraine sont actuellement scolarisés sur le territoire français, annonce le ministère de l'Éducation nationale. C'est 3.014 de plus qu'il y a une semaine. Dans le détail, 39% de ces élèves sont accueillis en élémentaire, 32% au collège, 19% en maternelle et 10% au lycée.

Plus de six millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine

Plus de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion par l'armée russe le 24 février, a indiqué jeudi le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) à Genève. A la date du 11 mai, 6.029.705 Ukrainiens avaient cherché refuge d'abord dans les pays limitrophes avant de souvent poursuivre leur odyssée, selon le site dédié du HCR. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés (3.272.943 au 11 mai).

Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, n'ayant pas le droit de partir.