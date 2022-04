Guerre en Ukraine : le navire russe a coulé, Moscou veut intensifier ses frappes sur Kiev

Ce vendredi marque le 51e jour de la guerre en Ukraine. La Russie a annoncé qu'elle allait intensifier les frappes sur la capitale ukrainienne Kiev. Le navire russe Moskva, endommagé par des explosions, a coulé après avoir été évacué. Plus de 11.000 élèves ukrainiens sont scolarisés en France.

Ce vendredi, la Russie a annoncé qu'elle allait intensifier les frappes sur la capitale ukrainienne Kiev, alors que les troupes russes s'en sont retirées il y a plusieurs semaines. La CIA craint l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance par la Russie. Le navire russe Moskva, endommagé par des explosions, a coulé après avoir été évacué de ses 500 hommes. Le point sur ce qu'il faut retenir au 51e jour de la guerre en Ukraine.

L'essentiel

La Russie va intensifier les frappes sur Kiev

Le navire russe Moskva, endommagé par des explosions, a coulé

La CIA craint l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance

À écouter : le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine

La situation sur le front militaire

La Russie va intensifier les frappes sur Kiev

La Russie a annoncé avoir détruit une usine d'armement en banlieue de Kiev. Moscou annonce aussi que les frappes sur la capitale ukrainienne vont être intensifiées, en réponse aux attaques dont elle accuse l'Ukraine. Jeudi, la Russie a accusé l'Ukraine d'avoir bombardé deux villages russes frontaliers et d'avoir fait plusieurs blessés. L'Ukraine a rejeté ces accusations.

Ces déclarations annoncent-elles un nouveau changement de stratégie de la Russie ? Après avoir échoué à vaincre les défenseurs de Kiev, Moscou avait annoncé fin mars que son armée allait se concentrer sur l'est de l'Ukraine, et avait retiré ses troupes de la capitale ukrainienne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le navire russe coulé, un coup dur pour la Russie

Le croiseur Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire, a coulé. Endommagé par des explosions et un incendie, le navire a fait naufrage, a annoncé jeudi soir le ministère russe de la Défense. "Lors du remorquage du croiseur Moskva vers le port de destination, le navire a perdu sa stabilité en raison de dommages à la coque subis lors de l'incendie à la suite de la détonation de munitions. Dans des conditions de mer agitée, le navire a coulé", a précisé le ministère. L'équipage de plus de 500 hommes avait été évacué.

Les Ukrainiens ont affirmé jeudi l'avoir frappé avec des missiles de croisière, alors que la Russie affirme qu'ne explosion de munitions est à l'origine de l'incendie. La perte de ce navire est en tout cas un coup dur important pour la Russie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le chef de la CIA craint une attaque nucléaire

Selon le chef de la CIA, les revers militaires subis par la Russie pourraient inciter Vladimir Poutine à recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance dans ce pays.

La situation diplomatique et les réactions internationales

Bientôt des responsables américains en Ukraine ?

Le président américain Joe Biden a affirmé qu'il réfléchissait à l'envoi de hauts responsables des Etats-Unis en Ukraine, où plusieurs dirigeants européens se sont récemment rendus. Joe Biden a ensuite dit, dans un échange avec la presse, qu'il serait lui-même prêt à aller en Ukraine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La situation des troupes russes, jeudi soir. © Visactu - Visactu

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de 11.000 élèves ukrainiens scolarisés en France

Le ministère de l'Education nationale annonce que 11.220 élèves qui arrivaient d'Ukraine sont scolarisés en France, indique franceinfo. Dans le détail, 40% de ces élèves sont accueillis en école élémentaire, 18% en maternelle, 32% au collège, et 10% au lycée. Ce sont les académies de Nice et de Versailles qui en accueillent le plus.

Plus de 4,7 millions de réfugiés

Plus de 4,7 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays, selon les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.