Guerre en Ukraine : "enfer" dans le Donbass, aide massive de Washington

Au 86e jour du conflit, l'armée russe intensifie les combats dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Les Etats-Unis ont débloqué une enveloppe de 40 milliards de dollars pour soutenir le pays. Le point sur la situation ce vendredi.

Une femme de 88 ans réfugiée dans un sous-sol d'immeuble à Severodonetsk dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine

L'essentiel

Les forces russes accentuent leur pression dans le Donbass

Le Congrès américain débloque 40 milliards de dollars pour l'Ukraine

Le podcast quotidien de Radio France, "Guerre en Ukraine", est à écouter ici

La situation sur le front militaire

"Enfer" dans le Donbass

Après avoir échoué à prendre Kiev et Kharkiv, la Russie concentre ses forces dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, région russophone partiellement contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses. "Les forces armées ukrainiennes continuent de faire des progrès dans la libération de la région de Kharkiv. Mais les occupants tentent de renforcer davantage la pression dans le Donbass. C'est l'enfer, et ce n'est pas une exagération", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

A Severodonetsk, dans la région de Lougansk (est), les bombardements russes ont causé la mort de 12 civils et fait 40 blessés selon le gouverneur local Serguiï Gaïdaï. Il a affirmé que la plupart des tirs avaient touché des immeubles d'habitation, et que le bilan pourrait s'alourdir. Une équipe de l'AFP sur place a constaté que cette cité industrielle était transformée depuis plusieurs jours en champ de bataille et écrasée sous les tirs d'artillerie.

Severodonetsk et Lyssytchansk constituent la dernière poche de résistance ukrainienne dans la région de Lougansk. Les Russes encerclent ces deux localités, séparées par une rivière, et les bombardent sans relâche. Par ailleurs, les soldats russes ont tué jeudi cinq civils dans la région de Donetsk, également dans le Donbass, selon le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

La situation diplomatique et les réactions internationales

Le G7 se réunit pour financer l'Ukraine

Sur le front économique, les ministres des Finances du G7 se réunissent en Allemagne jeudi et vendredi, au chevet de l'économie ukrainienne et pour examiner les conséquences à travers le monde de la guerre. Première urgence : couvrir le budget ukrainien du trimestre en cours pour maintenir l'effort de guerre. "Je suis assez optimiste quant au fait que nous serons en mesure, avec le G7, de réunir les fonds qui permettront à l'Ukraine de se défendre au cours des mois prochains", a déclaré à l'ouverture des discussions Christian Lindner, le ministre allemand des Finances. Sur le plus long terme, des réflexions sont déjà en cours sur l'aide à la reconstruction du pays. Des pistes de financement sont évoquées comme celle d'utiliser des actifs russes gelés dans le cadre des sanctions occidentales.

Le Congrès américain débloque 40 milliards de dollars

Le Congrès américain a débloqué ce jeudi une gigantesque enveloppe de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine. Ce paquet d'aide, qui comprend un volet macroéconomique et humanitaire mais aussi des armes et des munitions, a été approuvé très largement par le Sénat en début d'après-midi après avoir été adopté à la Chambre la semaine dernière. Il doit désormais être ratifié par Joe Biden.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de six millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine

Plus de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion par l'armée russe le 24 février, a indiqué jeudi le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) à Genève. A la date du 11 mai, 6.029.705 Ukrainiens avaient cherché refuge d'abord dans les pays limitrophes avant de souvent poursuivre leur odyssée, selon le site dédié du HCR. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés (3.272.943 au 11 mai).

Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, n'ayant pas le droit de partir.