Guerre en Ukraine : Biden en Pologne à la frontière ukrainienne, Marioupol tient toujours

Au 30e jour de l'invasion russe en Ukraine, Joe Biden se rend vendredi en Pologne à la frontière ukrainienne. Le président américain poursuit son séjour en Europe pour montrer l'unité des occidentaux face à Vladimir Poutine. A Marioupol, la situation continue de se dégrader et les autorités ukrainiennes dénoncent la déportation "en masse" d'habitants vers la Russie.

L'essentiel

Joe Biden en Pologne, à la frontière ukrainienne

Le G7 et l'UE annoncent de nouvelles sanctions contre la Russie

À écouter : le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine

La situation sur le front militaire

Situation critique à Marioupol

La situation de la ville portuaire de Marioupol continue de se dégrader. Située au sud-est de l'Ukraine, sur la mer d'Azov, la ville est toujours lourdement bombardée par les forces russes. Les autorités ukrainiennes dénoncent la déportation "en masse" d'habitants vers la Russie. Le maire de Marioupol, Vadim Boychenko, a indiqué sur Telegram un dernier bilan de 15.000 habitants emmenés "de force" à bord de bus, ainsi que "la confiscation des passeports ukrainiens" d'habitants coincés sur place.

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov affirme de son côté que sa milice paramilitaire, qui combat aux côtés de l'armée russe, a pris la mairie de cette ville portuaire stratégique. Une information impossible à confirmer de source indépendante, d'autant plus qu'il a ensuite publié une vidéo où il n'est question que d'un bâtiment officiel de la périphérie de cette grande ville du sud-est.

De son côté, l'armée ukrainienne assure que Marioupol n'est pas encore tombée. La télévision russe a quant à elle diffusé des images aériennes d'une ville présentée comme Marioupol, aux immeubles ravagés, imputant la dévastation des lieux aux "nationalistes" ukrainiens.

Volodymyr Zelensky salue la résistance "héroïque" du peuple ukrainien

Dans sa dernière vidéo publiée sur Facebook, dans la nuit de jeudi à vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, retranché à Kiev, rend hommage à "l'opposition héroïque du peuple ukrainien face à l'invasion militaire russe".

Les villes bombardées, l'avancée des troupes russes en Ukraine © Visactu

La situation diplomatique et les réactions internationales

Joe Biden en Pologne à la frontière ukrainienne

Le président américain se rend ce vendredi dans la ville polonaise de Rzeszow, à environ 80 kilomètres de frontière avec l'Ukraine. Joe Biden poursuit son séjour en Europe, il était la veille à Bruxelles pour assister à une série de sommets consacrée à l'invasion russe. Il sera reçu par le président polonais Andrzej Duda à l'aéroport de cette ville située à deux heures et demie de route de Lviv, principale ville de l'ouest de l'Ukraine où affluent les réfugiés.

Le président américain recevra ensuite un briefing sur la "réponse humanitaire afin d'apaiser la souffrance des civils en Ukraine et de répondre au flux croissant de réfugiés qui fuient la guerre que (Vladimir) Poutine a choisie", a précisé la Maison Blanche. Joe Biden ira à la rencontre de soldats américains positionnés dans cette région, faisant partie des plus de 100.000 militaires américains actuellement présents en Europe.

Il ira ensuite à Varsovie, où il prononcera un discours "sur les efforts unis du monde libre pour soutenir le peuple ukrainien" et "tenir la Russie responsable de sa guerre brutale", selon la Maison Blanche. Ces deux jours de visite en Pologne interviennent à la suite d'un marathon diplomatique hors du commun à Bruxelles, où Joe Biden a multiplié les sommets - Otan, G7, UE - pour vanter l'unité occidentale dans sa réponse à la Russie, un mois jour pour jour après le début de son invasion de l'Ukraine.

La crainte d'une attaque chimique

Les pays du G7 ont adopté une déclaration commune qui "met en garde" la Russie contre toute utilisation d'armes chimiques en Ukraine. Un peu plus tôt, l'Otan avait indiqué qu'elle allait fournir à l'Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires et va également protéger ses forces déployées sur le flanc oriental contre ces menaces, a annoncé le secrétaire général de l'Alliance.

Les Alliés sont "préoccupés" par la possibilité de l'utilisation de telles armes en Ukraine après l'invasion russe et "sont convenus de fournir des équipements pour aider l'Ukraine à se protéger contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires", a expliqué le Norvégien Jens Stoltenberg à l'issue d'un sommet extraordinaire des dirigeants de l'Alliance.

Pour la première fois, le président américain a promis une "réponse" de l'Otan dans le conflit en Ukraine si la Russie recourait à l'arme chimique. Joe Biden se dit aussi favorable à ce que la Russie soit exclue du G20.

L'ONU "exige" l'arrêt "immédiat" de la guerre

L'Assemblée générale de l'ONU, qui regroupe 193 Etats, a adopté à une écrasante majorité une nouvelle résolution, qui "exige" de la Russie un arrêt "immédiat" de la guerre. La résolution a été approuvée par 140 pays.

Le G7 prêt à adopter des sanctions supplémentaires

Le G7 s'est dit prêt à adopter des "sanctions supplémentaires si nécessaire". Les pays membres du G7 et de l'Union européenne ont déjà décidé de sanctionner toute transaction impliquant les réserves d'or de la Russie, pour éviter que Moscou ne contourne ainsi les mesures d'isolement financières prises par les Occidentaux. Un haut responsable américain a expliqué: "Nous voulons fermer toute possibilité pour la Russie d'utiliser son or pour soutenir sa devise", le rouble. Les pays du G7 ont également assuré qu'ils "ne ménageraient pas leur efforts" pour que le président russe Vladimir Poutine et ses soutiens, parmi lesquels le président du Bélarus Alexandre Loukachenko, "rendent des comptes" pour l'invasion de l'Ukraine.

La solidarité avec le peuple ukrainien

Plus de la moitié des enfants ukrainiens déplacés

L'Unicef a indiqué que plus de la moitié des enfants ukrainiens ont dû quitter leur foyer pour fuir l'insécurité et les combats depuis le 24 février. "Un mois de guerre en Ukraine a entraîné le déplacement de 4,3 millions d'enfants - plus de la moitié de la population enfantine du pays, estimée à 7,5 millions", a détaillé le Fonds des Nations unies pour l'enfance.

Près de 3,7 millions de réfugiés

Près de 3,7 millions de personnes ont fui l'Ukraine et les combats déclenchés la guerre, selon le décompte de l'ONU publié ce jeudi. Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population du pays, ont dû quitter leur foyer. L'ONU estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine.

3.674.952 personnes ont quitté l'Ukraine en un mois © Visactu -

L'OMS appelle à augmenter "massivement" l'aide humanitaire

L'Organisation mondiale de la santé a appelé à augmenter "massivement" l'aide humanitaire en Ukraine dans les prochaines semaines, soulignant que les problèmes actuels ne sont que "la partie émergée des besoins". Elle a également appelé à l'arrêt des attaques contre le système de santé en Ukraine, affirmant en avoir authentifié 64 jusqu'à présent.