Au 65e jour de conflit, la Russie poursuit vendredi son offensive dans les régions orientales et méridionales de l'Ukraine, au lendemain de tirs de missiles russes sur la capitale Kiev, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Le point sur la situation ce vendredi.

Guerre en Ukraine : Kiev frappée en pleine visite du chef de l'ONU, l'Est et le Sud sous les bombes

En ce 65e jour de la guerre en Ukraine, les combats s'intensifient à l'Est particulièrement dans les régions de Kharkiv et dans le Donbass. La veille, la Russie a lancé deux frappes sur Kiev, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Le point sur ce qu'il faut retenir ce vendredi.

L'essentiel

Des bombardements ont eu lieu à Kiev, pendant la visite d'Antonio Guterres

Le secrétaire général de l'ONU appelle Moscou à coopérer avec la CPI concernant le massacre de Boutcha

Intensification des combats dans les régions de Kharkiv et dans le Donbass

La situation sur le front militaire

Intensification de l'offensive dans l'Est

"L'ennemi intensifie son offensive. Les occupants effectuent des frappes pratiquement dans toutes les directions", avec une activité particulièrement intense dans les régions de Kharkiv et dans le Donbass, a souligné l'état-major ukrainien. Selon lui, l'armée russe tente d'empêcher le transfert de forces ukrainiennes du nord vers l'est.

Selon le gouverneur de Kharkiv, Oleg Synegoubov, cinq personnes ont été tuées jeudi dans des bombardements sur la ville et sa région. Les troupes russes, qui tentaient d'avancer depuis Izioum vers "Brazhkivka, Dovhenky et Velyka Komyshuvakha", ont subi "de lourdes pertes et ont été contraintes de battre en retraite", a-t-il assuré sur Telegram.

Dans le Donbass, à Lyman, "la situation est très difficile, toute la commune est encerclée", a indiqué Andriï Pankov, chef de la région administrative de Kramatorsk. Selon lui, près de la moitié du territoire communal est occupé par les chars et colonnes russes, venues du nord par Izioum, capturée précédemment.

Des frappes à Kiev pendant la visite de Guterres

La capitale ukrainienne, Kiev, a été la cible de frappes jeudi soir, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et pour la première fois depuis mi-avril. Ils ont vu sur place un étage d'un bâtiment en feu avec de la fumée noire s'échappant des fenêtres brisées, tandis que de nombreux policiers et des secouristes étaient présents sur les lieux.

"Dans la soirée, l'ennemi a tiré sur Kiev. Deux frappes sur le quartier de Chevchenkovsky", a confirmé le maire de Kiev, Vitali Klitschko. Au moins trois personnes ont été blessés selon le maire."Des frappes de missiles dans le centre de Kiev pendant la visite officielle d'Antonio Guterres", a fustigé sur Twitter Mikhaïlo Podoliak, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le secrétaire général de l'ONU "est en sécurité" mais "choqué" après que la capitale ukrainienne a été touchée par des frappes russes un peu plus tôt dans la soirée, a déclaré un porte-parole de l'organisation.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce sont "cinq missiles" qui se sont abattus sur Kiev. "Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions internationales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente", a commenté le président dans une vidéo.

Le point sur l'invasion russe en Ukraine. © Visactu

Un hôpital militaire bombardé à Marioupol

A Marioupol, le bataillon Azov a indiqué sur Telegram qu'un hôpital militaire situé dans le vaste complexe métallurgique Azovstal - où sont retranchés des combattants ukrainiens - avait été bombardé dans la nuit de mercredi à jeudi. La salle d'opération s'est effondrée et des soldats qui y étaient soignés sont morts et d'autres ont été blessés, a précisé Azov.

"J'appelle les organisations internationales de défense des droits humains à réagir au fait que la Russie continue d'essayer d'éliminer même les défenseurs de Marioupol qui ne peuvent plus tenir une arme", a réagi sur Telegram Lioudmyla Denissova, chargée des droits humains au Parlement ukrainien.

Un Britannique tué en Ukraine

Un ressortissant britannique a été tué en Ukraine et un autre est porté disparu, a indiqué jeudi un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères. Le ministère ne les a pas identifiés, mais a précisé que les autorités apportaient leur soutien à leurs familles et cherchait "de manière urgente de plus amples informations" sur le disparu. Selon les médias britanniques, l'homme tué serait un vétéran de l'armée britannique, Scott Sibley. Ses anciens camarades lui ont rendu hommage sur une page Facebook et une page de collecte de fonds a été mise en place. Les deux ressortissants combattaient contre les forces russes comme volontaires.

La situation diplomatique et les réactions internationales

Guterres appelle Moscou à coopérer avec la CPI

Depuis Boutcha, dans la banlieue de Kiev, Antonio Guterres a appelé Moscou à coopérer avec la Cour pénale internationale (CPI). Le secrétaire général de l'ONU s'est rendu dans ces banlieues, théâtres d'exactions imputées par les Ukrainiens aux forces russes. "Quand nous voyons ce site horrible, je vois combien il est important d'avoir une enquête complète et d'établir les responsabilités", a-t-il déclaré à Boutcha. "J'appelle la Russie à accepter de coopérer avec la CPI", a-t-il ajouté.

Le 2 avril, à Boutcha, des journalistes de l'AFP ont découvert une rue jonchée de cadavres. Et l'ONU a documenté le "meurtre, y compris certains par exécution sommaire", de 50 civils, après une mission dans la ville le 9 avril. A Borodianka, autre commune proche de Kiev, Antonio Guterres a qualifié la guerre d'"absurdité au XXIe siècle", devant des habitations en ruines. "J'imagine ma famille dans une de ces maisons aujourd'hui détruites et noircies, je vois mes petites-filles courir en panique", a-t-il lancé, avant d'ajouter : "aucune guerre n'est acceptable au XXIe siècle".

D'autre part, Antonio Guterres a affirmé aux côtés du président Zelensky que le Conseil de sécurité de l'ONU a "échoué à faire ce qui était en son pouvoir pour empêcher et mettre fin à cette guerre", estimant que c'était "source d'une grande déception, frustration et colère".

Vers la création du tribunal pénal international ?

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a appelé jeudi à la création d'un "tribunal pénal international (TPI) ad hoc" afin de juger "les auteurs du crime d'agression contre l'Ukraine". L'organe parlementaire du Conseil de l'Europe, dont le siège est à Strasbourg, appelle dans un communiqué les 46 "États membres et observateurs de l'Organisation" à instaurer "de toute urgence" un TPI avec pour "mandat d'enquêter et d'engager des poursuites" pour crime d'agression "qui aurait été commis par les dirigeants politiques et militaires de la Fédération de Russie".

Ce TPI devrait "appliquer la définition du crime d'agression" établie par le droit international coutumier et devrait avoir son siège à Strasbourg en raison des "synergies qui pourraient exister avec la Cour européenne des droits de l'homme" (CEDH), le bras judiciaire du Conseil de l'Europe, estime l'Assemblée.

Jeudi, la procureure générale d'Ukraine a annoncé que dix soldats russes avaient été mis en examen pour des crimes de guerre présumés dans la ville ukrainienne de Boutcha.

Les Etats-Unis proposent une rallonge budgétaire pour Kiev

Joe Biden a accentué la pression sur Moscou en demandant au Congrès une colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour livrer toujours plus d'aide militaire à Kiev, et en proposant de liquider les avoirs d'oligarques russes pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine. Les Etats-Unis "n'attaquent pas" la Russie mais "aident l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe", en ayant déjà livré 10 armes anti-char pour chaque blindé russe, a affirmé le président américain lors d'une allocution à la Maison Blanche. Washington ne laissera pas Moscou "intimider" l'Europe en coupant les livraisons de gaz, a t-il ajouté.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de 55.000 réfugiés en 24 heures

Depuis le début de l'invasion russe, près de 5,4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays selon les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Si le flux s'est très nettement ralenti depuis le mois de mars, l'ONU s'attend à ce qu'il y en ait trois millions de plus d'ici la fin de l'année. Selon le HCR, au 27 avril, 5.372.854 Ukrainiens avaient quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe, soit 55.635 de plus que le chiffre de la veille. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, n'ayant pas le droit de partir.

Près des deux tiers des enfants ukrainiens ont dû fuir leur foyer, y compris ceux se trouvant toujours dans le pays. Plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Avant l'invasion russe, l'Ukraine comptait une population de 37 millions de personnes dans les régions sous le contrôle de son gouvernement. Ce chiffre exclut la Crimée (Sud), annexée en 2014 par la Russie, et les régions de l'Est contrôlées par des séparatistes prorusses.