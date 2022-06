Guerre en Ukraine : la Russie pilonne le Donbass, le conflit va devenir une "guerre d'usure" pour l'Otan

Ce vendredi marque le 100e jour de conflit en Ukraine. La Russie continue à pilonner la région du Donbass en vue de s'en emparer. L'Otan estime que les pays occidentaux doivent se préparer à une "guerre d'usure", sur le long terme. Voici ce qu'il faut retenir du conflit ce jour.

L'essentiel

La Russie continue à pilonner la région du Donbass

Le conflit va devenir "une guerre d'usure" selon l'Otan

La situation sur le front militaire

La Russie s'acharne sur le Donbass

L'offensive russe se concentre toujours sur la région du Donbass, dans l'est, et notamment sur sa ville stratégique de Severodonetsk. "C'est la zone la plus difficile actuellement", a indiqué jeudi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Aujourd'hui nous combattons et tenons chaque mètre de la région de Lougansk", dit ce matin le gouverneur de ce territoire qui fait partie du Donbass. "Et, malgré toutes les déclarations des Russes, nous célébrons son anniversaire sous le drapeau ukrainien", ajoute-t-il.

Dans le territoire de Lougansk, des destructions impressionnantes

"Depuis 100 jours, ils détruisent tout ce qui démarquait la région de Lougansk", a aussi affirmé le gouverneur régional. Il a précisé que plus de 400 km de "routes aux standards européens" ont été détruites, mais aussi 33 hôpitaux, 237 cliniques rurales, près de 70 écoles et 50 maternelles.

Le territoire de Donetsk manque de tout

La pression russe reste également importante sur le territoire de Donetsk, l'autre région du Donbass, notamment Sloviansk, à quelque 80 km à l'ouest de Severodonetsk. Les habitants de la région manquent notamment de gaz, d'eau et d'électricité, selon Kiev.

La Russie affirme faire fuir les combattants étrangers

La Russie affirme avoir stoppé l'afflux de "mercenaires" étrangers qui veulent combattre aux côtés de l'armée ukrainienne, à force de leur infliger de lourdes pertes ces dernières semaines. Selon le ministère russe de la Défense, le nombre de combattants étrangers a été "quasiment divisé par deux", et est passé de 6.600 à 3.500. Moscou affirme qu'un "grand nombre" d'entre eux "préfèrent quitter" le pays "le plus rapidement possible".

Les mouvements des troupes russes jeudi soir. © Visactu - Visactu

La situation diplomatique et les réactions internationales

L'Union européenne adopte de nouvelles sanctions

Les pays de l'Union européenne ont approuvé, jeudi, un sixième paquet de sanctions contre Moscou. Elles incluent un embargo, avec des exemptions, sur les achats de pétrole. En revanche, les 27 ont renoncé à inscrire sur la liste noire le chef de l'Eglise orthodoxe russe, le patriarche Kirill, sous la pression de la Hongrie.

Ce vendredi, le texte doit recevoir l'accord écrit de chaque Etat membre pour une publication dans la journée au Journal officiel, et ainsi permettre l'entrée en vigueur des mesures.

Les pays occidentaux doivent se préparer à "une guerre d'usure"

Le secrétaire général de l'Otan a estimé, jeudi soir, que les pays occidentaux devaient se préparer "à une guerre d'usure" sur le "long terme". Il a répété que l'Otan ne souhaitait pas entrer en confrontation directe avec la Russie, mais a souligné que l'alliance militaire occidentale avait "la responsabilité" de soutenir l'Ukraine.