Guerre en Ukraine : la Russie concède des "pertes importantes", l'Ukraine dénonce de nouveaux crimes de guerre

Au 44e jour de la guerre en Ukraine, ce vendredi, la Russie intensifie ses attaques dans l'est du pays. Un porte-parole du Kremlin a reconnu de lourdes pertes parmi les troupes russes. La situation dans la ville de Borodianka, près de Kiev, est "bien plus horrible" qu'à Boutcha, alerte le président ukrainien, qui dénonce de nouveaux crimes de guerre. La ville de Marioupol apparaît dévastée, selon les premiers bilans.

Un porte-parole du Kremlin reconnaît de lourdes pertes parmi les troupes russes

La situation "bien plus horrible" dans la ville de Borodianka qu'à Boutcha, annonce le président ukrainien

L'Union européenne décide d'un embargo sur le charbon russe

La situation sur le front militaire

La Russie reconnaît de lourdes pertes

Le porte-parole du Kremlin a reconnu que les forces russes avaient déjà subi, dans l'est, "des pertes militaires importantes", sans fournir de chiffre précis. Il a évoqué, lors d'une interview à la chaîne de télévision britannique Sky News, une "immense tragédie". Certains responsables occidentaux évoquent un bilan dépassant les 10.000 morts côté russe.

Un missile russe sur Odessa

Jeudi soir, un missile russe a frappé des infrastructures dans la région d'Odessa, a indiqué le Conseil municipal de la ville du sud de l'Ukraine. Aucune victime n'a été recensée pour le moment.

L'Ukraine évacue l'Est

Alors que la Russie multiplie les attaques dans le sud et l'est, les autorités ukrainiennes s'efforcent toujours d'évacuer les habitants de l'Est, dans la perspective d'une attaque massive. Les évacuations par train, interrompues en raison d'une partie de la voie ferrée endommagée, ont repris dans la nuit de jeudi à vendredi. "Toutes les horreurs que nous avons connues risquent d'empirer. Ne vous condamnez par à la mort vous-mêmes! Partez! Les prochains jours seront la dernière chance", a imploré le gouverneur de la région de Lougansk.

La Russie déplace ses troupes

Selon le ministère britannique de la Défense, les forces russes qui avaient été déployés dans le nord de l'Ukraine se sont "totalement retirées" au Belarus ou en Russie. "Au moins une partie" seront redéployées dans l'est pour combattre dans le Donbass, mais ont besoin d'un "réapprovisionnement significatif", et une telle opération prendrait "au moins une semaine", a estimé le ministère dans un communiqué.

La situation sur le front militaire jeudi soir. © Visactu - Visactu

L'Ukraine accuse la Russie de meurtres, tortures et viols à Borodianka, près de Kiev

Le président Volodymyr Zelensky affirme que les destructions et le nombre de victimes dans la ville de Borodianka, près de Kiev, sont "bien plus horribles" que les atrocités commises à Boutcha. Les secouristes ont extrait 26 corps des décombres de deux immeubles d'habitation de la ville, a annoncé la procureure générale d'Ukraine. "Il y a plus de victimes" qu'à Boutcha, affirme Volodymyr Zelensky. "Chaque crime sera élucidé et chaque bourreau sera retrouvé", a-t-il encore dit.

"Seule la population civile a été visée : il n'y a aucun site militaire" dans cette localité, a indiqué la procureure. Elle a accusé les soldats russes de s'être livrés à "des meurtres, des tortures et des passages à tabac" de civils, ainsi qu'à des viols, soulignant que les forces de l'ordre recueillaient des preuves pour les tribunaux locaux et internationaux.

Le pire se dessine pour Marioupol

A Marioupol, la cité portuaire martyre dans le sud-est du pays, 100.000 habitants sont toujours pris au piège. La ville, dévastée par l'armée russe, est toujours assiégée. Le "nouveau maire" installé par les forces pro-russes a annoncé jeudi qu'"environ 5.000 personnes" étaient mortes parmi la population civile. "Environ 60 à 70% du parc de logements a été détruit ou partiellement détruit", a-t-il indiqué. Les autorités ukrainiennes ont avancé des bilans beaucoup plus lourds.

La situation diplomatique et les réactions internationales

La présidente de la Commission européenne attendue à Kiev

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell se rendent à Kiev ce vendredi. Un signe de soutien "sans faille" à l'Ukraine face à l'invasion russe.

Embargo européen sur le charbon

L'Union européenne a décidé jeudi d'un embargo des ses pays membres sur le charbon russe. C'est la première fois que les Européens frappent le secteur énergétique russe, dont ils sont très dépendants. L'Union importe 45% de son charbon de Russie, pour une valeur de 4 milliards d'euros par an. Cet embargo entrera en vigueur début août.

Bruxelles prévoit aussi l'interdiction d'exportations vers la Russie à hauteur de 10 milliards d'euros, de nouvelles sanctions contre des banques russes ainsi que la fermeture des ports européens aux navires russes. Parallèlement, l'UE est prête à débloquer 500 millions d'euros de plus pour financer des armes pour l'Ukraine.

Une "insulte à l'humanité"

Le président américain Joe Biden a estimé que "les mensonges de la Russie ne tiennent pas face aux preuves incontestables de ce qui se passe en Ukraine." Les indications de viols, de tortures, d'exécutions sont une "insulte à l'humanité", a-t-il ajouté.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Le Parlement européen s'inquiète d'éventuelles adoptions illégales d'enfants

Le Parlement européen s'est inquiété, jeudi, du sort des enfants ukrainiens fuyant la guerre, soulignant le risque "d'adoption illégale" des enfants non accompagnés. Les eurodéputés réclament qu'ils soient suivis par les services sociaux. Ils recommandent aussi que des agents de la protection de l'enfance soient déployés aux frontières, ainsi que des services de recherche des familles.