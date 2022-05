Guerre en Ukraine : le point sur la situation dimanche 29 mai

Après plus de trois mois de conflit, le Dombass semble tomber entre les mains de la Russie. De violents combats font rage dans l'est de l'Ukraine. La grande ville de Severodonetsk est encore pilonnée ce dimanche. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont appelé Vladimir Poutine à entamer des négociations.