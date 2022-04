Guerre en Ukraine : à Marioupol, accord trouvé avec la Russie sur un couloir pour évacuer les civils

Au 56e jour de conflit, les derniers combattants ukrainiens retranchés à Marioupol ont lancé un appel désespéré à la communauté internationale pour être secourus. Un accord a été trouvé avec la Russie pour mettre en place un couloir humanitaire pour évacuer les civils de la ville portuaire. Kiev a reçu des avions de chasse afin de contrer l'offensive russe, ont indiqué les Etats-Unis. Le point sur la situation ce mercredi.

La situation sur le front militaire

Les derniers combattants de Marioupol appellent à l'aide

"Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures". Voici le message délivré par un commandant de militaires ukrainiens assiégés à Marioupol, port stratégique du sud-est de l'Ukraine, dont Moscou s'est juré de prendre le contrôle. "L'ennemi est dix fois plus nombreux que nous", a déclaré Serguiy Volyna, de la 36e brigade de la marine nationale, sur Facebook. "Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays tiers".

La Russie affirme de son côté avoir ouvert un couloir censé permettre aux forces ukrainiennes ayant décidé de se rendre de sortir de Marioupol. Mardi dans la soirée, l'armée russe a cependant déploré que "personne" n'ait emprunté ce couloir humanitaire. Ce dernier sera rouvert de nouveau mercredi à partir de 13h (heure de Paris), selon la même source. Dans cette ville où les autorités craignent la mort de 20.000 à 22.000 civils, les combats se concentrent autour du complexe métallurgique d'Azovstal.

Des combattants ukrainiens y sont retranchés, mais aussi "au moins mille civils, la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, dans les abris souterrains" de l'usine, a affirmé le conseil municipal de Marioupol sur Telegram. La Russie, qui a appelé mardi les défenseurs de Marioupol à cesser "leur résistance insensée" après un premier ultimatum dimanche, est déterminée à s'emparer de ce port. Cette prise stratégique lui permettrait de faire la jonction entre la Crimée, annexée en 2014, et les républiques séparatistes prorusses du Donbass.

Le point sur la situation dans l'Est de l'Ukraine © Visactu

Accord avec la Russie sur un couloir humanitaire pour évacuer des civils de Marioupol

Un accord a été trouvé avec la Russie sur un couloir humanitaire pour évacuer des civils depuis le port assiégé de Marioupol, dans le Sud-Est de l'Ukraine, premier accord de ce type depuis samedi, a indiqué une responsable ukrainienne. "Nous avons réussi à trouver un accord préliminaire (avec les Russes) sur un couloir humanitaire pour femmes, enfants et personnes âgées", a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk sur Telegram.

Le couloir est établi vers la ville ukrainienne de Zaporijjia (sud). "Compte tenu de la situation catastrophique à Marioupol, nous concentrons nos efforts sur cette direction aujourd'hui", a souligné Iryna Verechtchouk. Aucun couloir d'évacuation n'avait été mis en place en Ukraine depuis samedi, faute d'accord avec les Russes qui ont intensifié ces derniers jours leurs frappes dans l'est de l'Ukraine.

La Russie indique être entrée dans une "nouvelle phase" de la guerre

Après avoir mené mardi une dizaine de frappes aériennes et de missiles dans l'Est de l'Ukraine, la Russie a indiqué être entrée dans une "nouvelle phase" de la guerre. Le chef de la diplomatie du Kremlin, Sergueï Lavrov, a déclaré que "des missiles de haute précision" ont "neutralisé 13 places fortes" ainsi que des "concentrations" de troupes près de la ville clé de Soviansk, dans la région de Donetsk. Les combats "sont incessants" dans plusieurs villes, "c'est l'enfer", a déclaré le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, appelant les habitants à fuir.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'état-major des forces ukrainiennes a affirmé que celles-ci avaient repoussé dix attaques russes et détruit notamment "douze tanks" au cours des dernières 24 heures dans les régions de Lougansk et Dontesk. Moscou, qui occupe déjà la ville de Kherson, "concentre ses forces" pour avancer vers la région de Mykolaïv, plus à l'ouest, où les bombardements se sont intensifiés, a aussi indiqué mardi Natalia Goumeniouk, porte-parole du commandement sud des forces armées ukrainiennes.

Dans cette région, le commandemant sud des forces armées ukrainiennes a fait état mardi du bombardement d'un hôpital à Bashtanka où le nombre de victimes n'était pas connu. A Kherson, la population continue à manifester contre la présence russe et boycotte les produits "importés par les occupants", a également indiqué le commandement sud.

La situation diplomatique et les réactions internationales

Le Pentagone indique que Kiev a reçu des avions de chasse

L'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air, a indiqué mardi le porte-parole du Pentagone, John Kirby, refusant de préciser leur nombre ou les pays ayant fourni les appareils. Mais il s'agit vraisemblablement de Mig-29 de fabrication russe, que Kiev réclamait depuis le début du conflit et dont disposent une poignée de pays d'Europe de l'Est.

Après l'envoi de pièces d'artillerie Howitzer annoncé la semaine dernière par Joe Biden, cette annonce témoigne d'un changement d'attitude des Occidentaux, qui ont pendant plus d'un mois refusé de fournir à l'Ukraine des armements lourds, pour éviter toute escalade du conflit. Et selon CNN et NBC News, les Etats-Unis s'apprêtent à approuver un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine s'élevant à 800 millions de dollars, moins d'une semaine après une précédente annonce d'une tranche du même montant.

Charles Michel, président du Conseil européen, est arrivé à Kiev

Le président du Conseil européen Charles Michel indique sur Twitter être arrivé à Kiev, capitale de l'Ukraine ce mercredi. "A Kiev aujourd'hui. Au coeur de l'Europe libre et démocratique", a-t-il écrit.

Américains et Européens prêts à de nouvelles sanctions

Les Etats-Unis et l'Union européenne sont parvenus à "un large consensus sur la nécessité d'accentuer la pression sur le Kremlin, notamment à travers l'adoption de nouvelles sanctions", a déclaré mardi soir le gouvernement italien, après une réunion virtuelle entre le président américain Joe Biden et ses principaux alliés.

Les alliés sont aussi tombés d'accord sur la nécessité "d'accroître l'isolement international de Moscou", a précisé le gouvernement dans un communiqué. L'annonce italienne a été confirmée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Moscou expulse de nombreux diplomates européens

La Russie a multiplié les annonces d'expulsions de diplomates de pays européens (15 Néerlandais, 12 Belges et 4 Autrichiens), en représailles aux mesures similaires prises récemment par ces pays à la suite de l'offensive russe en Ukraine.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Près de 5 millions d'Ukrainiens réfugiés

Plus de 4,9 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre, selon les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.