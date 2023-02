Guerre en Ukraine : le Quai d'Orsay appelle les Français en Biélorussie à "quitter sans délai le pays"

Le président russe Vladimir Putin et le président biélorusse Alexander Lukashenko à Minsk, en Biélorussie le 19 décembre 2022..

"Dans le contexte de l’offensive armée engagée par la Russie contre l’Ukraine et de la fermeture de l’espace aérien biélorusse, tout déplacement en Biélorussie est formellement déconseillé", indique le Quai d'Orsay sur son site ce lundi. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères appelle également "les Français se trouvant en Biélorussie" à "quitter sans délai le pays par la route, via les points de passage frontaliers avec la Lituanie, la Pologne ou la Lettonie."

Le communiqué précise : "Le cas échéant, les passagers arrivés par voie aérienne doivent solliciter un visa de sortie auprès des services du ministère biélorusse de l’Intérieur." Enfin, "les frontières avec la Lituanie et la Lettonie restent ouvertes. Le seul point de passage accessible aux voyageurs en direction de la Pologne est celui de Brest-Terespol."

Proche allié de la Russie, la Biélorussie a permis au président Vladimir Poutine d’utiliser son territoire pour lancer l’invasion de l’Ukraine le 24 février. La Pologne a fermé vendredi l'un de ses trois points de passage frontaliers avec la Biélorussie, le Premier ministre polonais évoquant de nouvelles restrictions en raison des "tensions croissantes" avec Minsk. Selon le Premier ministre Mateusz Morawiecki, de nouvelles fermetures ne sont pas exclues.