Guerre en Ukraine : les actions de solidarité en Seine-Maritime

Après la sidération, une chaîne de solidarité est en train de se mettre en place en Seine-Maritime. Plusieurs communes organisent des points de collectes pour soutenir l'Ukraine.

Rouen : à l'Hôtel de ville ou à la direction des Manifestations Publiques, ce vendredi 4 mars de 13h30 à 19 heures.

: à l'Hôtel de ville ou à la direction des Manifestations Publiques, ce vendredi 4 mars de 13h30 à 19 heures. Le Havre : dans les stands de collecte à l’Hôtel de ville, au Centre communal d’action sociale (3 place Albert-René) ou dans les Fabriques, à compter du jeudi 3 mars 2022. La ville précise qu'elle n'accepte les dons financiers.

: dans les stands de collecte à l’Hôtel de ville, au Centre communal d’action sociale (3 place Albert-René) ou dans les Fabriques, à compter du jeudi 3 mars 2022. La ville précise qu'elle n'accepte les dons financiers. Grand-Quevilly : à l'Hôtel de ville (du lundi au vendredi 8h-20h / le samedi 8h-12h et 14h-17h) ; à la mairie annexe du Bourg (du lundi au vendredi 8h-11h et 14h-17h) et à l'espace Jeunesse Pierre Giovannelli (du lundi au samedi 14h-19h). La mairie recherche également des bénévoles pour collecter les dons. Contact : 02 35 68 93 00.

: à l'Hôtel de ville (du lundi au vendredi 8h-20h / le samedi 8h-12h et 14h-17h) ; à la mairie annexe du Bourg (du lundi au vendredi 8h-11h et 14h-17h) et à l'espace Jeunesse Pierre Giovannelli (du lundi au samedi 14h-19h). La mairie recherche également des bénévoles pour collecter les dons. Contact : 02 35 68 93 00. Elbeuf : à la maison des associations les jeudis et vendredis 3 mars de 16h à 19h, le samedi 5 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h et le mercredi 9 mars de 14h à 18h.

: à la maison des associations les jeudis et vendredis 3 mars de 16h à 19h, le samedi 5 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h et le mercredi 9 mars de 14h à 18h. Caudebec : à l’espace Bourvil jusqu'au samedi 5 mars.

: à l’espace Bourvil jusqu'au samedi 5 mars. Yvetot : la commune va mettre à disposition une salle municipale pour récolter les dons. Une réunion avec les associations locales sera organisée ce vendredi pour finaliser l'organisation de la collecte.

L'ambassade d'Ukraine en France a exprimé différents besoins : vêtements, équipements de couchage (sac de couchage, plaids, oreillers, etc.), torches, piles, denrées alimentaires non périssables (conserves, céréales, fruits secs, etc.), serviettes microfibre et sets de vaisselle réutilisables; produits hygiéniques, produits pharmaceutiques et de premiers soins (masques, gels douches, etc.).

Des dons financiers

La Communauté urbaine le Havre Seine Métropole va verser une aide financière de 15.000 euros. La ville du Havre va verser la somme. La Métropole de Rouen débloque une enveloppe exceptionnelle de 50.000 euros. Le conseil départemental de Seine-Maritime s'apprête à voter une attribution de 50.000 euros à la Croix rouge pour la prise en charge des réfugiés ukrainiens.

Accueil des réfugiés ukrainiens

Un million de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays, selon le haut-commissaire des Nations unies aux réfugiés. Plusieurs municipalités font savoir qu'elles se tiennent prêtes à accueillir des réfugiés : notamment Bolbec, Yvetot, Le Havre.

La mairie du Havre a mis en en ligne un formulaire sur son site, pour recenser les propositions des Havrais qui veulent en faire de même.