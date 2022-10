Guerre en Ukraine : les autorités prorusses appellent les civils à quitter Kherson "immédiatement"

"Tous les habitants civils de Kherson doivent immédiatement quitter la ville", a indiqué ce samedi sur Telegram l'administration d'occupation prorusse de la région du même nom, en évoquant une "situation tendue sur le front" et "un danger accru de bombardements massifs". Les évacuations vers la rive gauche du fleuve Dniepr, qui borde Kherson, sont en cours depuis mercredi, face à l'avancée des troupes ukrainiennes, mais l'appel de ce samedi revêt un caractère d'urgence accrue. Environ 25.000 personnes ont déjà été évacuées, a indiqué un responsable de Kherson.

"Veillez à la sécurité de votre famille et de vos amis !"

Depuis plusieurs jours, des milliers de civils fuient Kherson en traversant le fleuve Dniepr en prévision d'une offensive imminente des forces ukrainiennes pour reprendre la ville. Les autorités ont renouvelé leur appel à fuir d'urgence. "En raison de la situation tendue sur le front, du risque accru de bombardements massifs de la ville et de menace d'attaques terroristes, tous les civils doivent immédiatement quitter la ville et passer sur la rive orientale du (fleuve) Dniepr", indique un communiqué publié sur l'application de messagerie Telegram. "Veillez à la sécurité de votre famille et de vos amis ! N'oubliez pas vos papiers, votre argent, vos objets de valeur et vos vêtements", poursuit le message.

Le communiqué invite aussi le personnel de l'administration pro-russe de Kherson à partir. La population est priée d'embarquer sur des bateaux pour traverser le fleuve. Huit mois après avoir été envahie, l'Ukraine poursuit d'importantes contre-offensives dans l'est et le sud du pays pour tenter de reprendre le plus de territoire possible avant l'hiver. Kherson est la zone la plus peuplée saisie par Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine.

Zelensky se félicite des "bons résultats" de son armée face aux Russes

Le président ukrainien s'est félicité ce vendredi des "bons résultats" de son armée face aux troupes russes dans la région de Kherson, dans le Sud du pays, où Kiev revendique avoir repris des dizaines de localités et récupéré des armes russes. "Merci également aux soldats de la 60e brigade d'infanterie séparée, dont les unités affichent de bons résultats dans la région de Kherson", a également indiqué M. Zelensky dans une vidéo, annonçant la capture de plus de 30 blindés, d'un millier de projectiles pour chars et de trois pièces d'artillerie.

De nouvelles attaques sur des installations énergétiques

Si Kiev enregistre des avancées sur le terrain, elle subit toujours de lourdes représailles par les airs, avec des tirs de roquette russes sur l'ensemble de son territoire, que le président Volodymyr Zelensky dénonce comme une campagne de "terreur". "L'agresseur continue de terroriser notre pays. Pendant la nuit, l'agresseur a lancé une attaque massive, avec 36 tirs de roquette", a dénombré samedi le président ukrainien, sur les réseaux sociaux.

Les forces russes "ont procédé à une nouvelle attaque avec des missiles sur des installations énergétiques des principaux réseaux dans les régions occidentales de l'Ukraine", a annoncé samedi l'opérateur ukrainien Ukrenergo sur les réseaux sociaux. Plus d'un million de foyers sont sans électricité en Ukraine à la suite de ces frappes. "S'il n'y a plus de courant, d'électricité et d'eau en Ukraine, cela peut déclencher un nouveau tsunami migratoire", a prévenu le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, dans un entretien à paraître dimanche au journal allemand Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. La Russie veut "offrir à l'Ukraine un hiver froid, au cours duquel les gens pourraient littéralement mourir gelés. Cela pourrait conduire à une catastrophe humanitaire planifiée, comme l'Europe n'en a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale", a-t-il averti.

