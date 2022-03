Guerre en Ukraine : les biens détenus par des oligarques russes recensés en Dordogne

"Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe" a affirmé ce mardi matin le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. L'Europe et la France prennent une série de sanctions économiques pour contraindre la Russie a arrêter la guerre en Ukraine. Depuis ce jeudi 24 février, la Russie attaque l'Ukraine en affirmant vouloir "dénazifier" et "démilitariser l'Ukraine".

Priver les Oligarques russes de leurs biens

Les avoirs russes sont en train d'être gelés en Europe. En Dordogne, le préfet, Jean-Sébastien Lamontagne confirme à France Bleu Périgord ce mardi 1er mars qu'un recensement est en cours : "en Dordogne comme partout ailleurs en France, pour connaître les avoirs détenus par les oligarques russes et il y en a quelques un d'ailleurs".

Jean-Sébastien Lamontagne : "un recensement est en cours" Copier

Les gendarmes de la Dordogne se sont notamment intéressés au propriétaire du château de Thénac détenu un mathématicien milliardaire russe. Cet oligarque a acheté la propriété de 35 hectares en 2001 et s'y rend en moyenne deux fois par an. Un nouveau chai est d'ailleurs en construction. Eugene Shvidler, très proche de Roman Ambramovitch, est également propriétaire d'un manoir à Londres, d'un yacht de 113 mètres et passager régulier d'un jet privé évalué à 45 millions de dollars.

Surveillance renforcée dans les airs

Le préfet de la Dordogne indique également que les "aéroports de Dordogne" sont particulièrement surveillés car les avions russes ou ceux utilisés par des Russes n'ont pas le droit de survoler le territoire et d'atterrir.