Moûtiers prête à recevoir des Ukrainiens : une tradition d'accueil qui se confirme, pour le maire

De nombreuses communes de Savoie et de Haute-Savoie se sont portées candidates auprès des deux préfectures pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Comme Annecy, Annemasse, Chambéry, Evian, Fourneaux, Thonon-les-Bains, Rumilly, ou encore Saint-Colomban-des-Villards et la liste n'est pas exhaustive. Moûtiers, en Tarentaise, aussi. Son maire, Fabrice Pannecoucke souligne que la démarche de Moûtiers s'inscrit dans une "dynamique d'ensemble portée par l'Association des maires de France, pour dire : nous sommes au rendez-vous. Nous poursuivons la tradition de l'accueil, de la solidarité, de la fraternité sur notre territoire".

Vous avez déjà l'expérience de l'accueil de réfugiés sur votre territoire ?

Fabrice Pannecoucke (maire LR de Moûtiers) :

Oui, effectivement, il y a quelques années, lorsqu'il y a eu ces grands mouvements dont nous nous souvenons autour de la population syrienne notamment. Nous avons accueilli à l'époque un centre d'accueil et d'orientation de 18 personnes qui a fonctionné pendant un peu plus de six mois sur notre territoire. Et puis, depuis 2018, nous accueillons un centre provisoire d'hébergement qui permet d'être dans l'orientation vers la préparation. Plusieurs dizaines de personnes sont accueillies sur notre territoire de la Tarentaise, dont une vingtaine à Moûtiers.

Et ce sont ces moyens là qui peuvent être mobilisés si des réfugiés ukrainiens arrivent ?

Oui avec l'expérience de nombreuses associations, notamment de la Fédération des œuvres laïques, de la Sasson avec qui nous avons travaillé sur ces sujets-là. On est dans leur corps de métier. Il y a aussi tous les services que nous sommes capables de mobiliser en matière de scolarisation des enfants, de santé.

Des initiatives individuelles de collectes de dons, d'hébergement se font jour. Vous le voyez aussi à Moûtiers ?

Je suis vraiment marqué par tous ces témoignages, que l'on reçoit. J'ai eu ce matin au téléphone le maire de Sainte-Foy-Tarentaise qui me disait avoir vu la presse et qu'il voulait témoigner du fait qu'il était prêt aussi à prendre sa part dans cet effort là. C'est une démarche qui est vraiment globale .

Ressentez-vous aussi une plus grande sensibilité parce que les Ukrainiens - sans être dans l'Europe- sont proches de nous ?

Oui, mais globalement, j'ai envie de dire : peuples du monde ! Parce qu'il y a cette tradition, cette mixité en tous les cas ici à Moûtiers, à laquelle nous sommes habitués et qui fait que globalement, on a des références un peu partout. Et donc, quand il y a un conflit, quand il y a des fragilités qui sont ressenties à un endroit ou un autre dans le monde, ça touche forcément quelques habitants de Moutier. Et c'est globalement, très rapidement, toute la communauté qui se trouve impactée.

Et puis, il y a ces images. Il suffit d'allumer la télé pour être évidemment sensible à ce que l'on voit, à cette détresse qui est palpable et qui est à nos portes. On sait aussi toute l'histoire qu'on a avec avec l'Est. Cet élan est lié à tout ça.