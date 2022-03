Guerre en Ukraine : les députés du Berry réagissent à l'intervention de Volodymyr Zelensky

Moment historique pour les Parlementaires français, mercredi 23 mars. Réunis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et du Sénat à Paris, ils ont assisté à l'intervention en visioconférence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pendant 15 minutes, il a remercié la France de son aide. Il a aussi appelé l'Europe et la France à l'aider à mettre fin à cette "guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité". Plusieurs députés berrichons étaient présents.

"Moment historique"

"C'est quand même un moment historique", réagit le député LR de l'Indre, Nicolas Forissier. "J'ai un peu d'expérience dans cet hémicycle et c'est quand même la première fois qu'on a une visioconférence d'un président dans son pays en guerre", poursuit-il. Nicolas Forissier évoque "une très forte émotion". "C'était un mélange de remerciements et d'appels à continuer cette aide qui est apportée par la France et plus globalement par l'Union européenne."

On doit être à la hauteur parce qu'il s'agit de défendre les principes fondateurs, fondamentaux, essentiels de notre vie démocratique.

"Ce qui fonde notre liberté à nous, qui est remis en cause quelque part, c'est la lutte entre les démocraties et les dictatures ou des régimes autoritaires", estime le député de l'Indre. "Il faudra aussi qu'on sache en assumer, au moins dans le court terme, un certain nombre de conséquences sur le pouvoir d'achat", ajoute Nicolas Forissier. "Il faut que le gouvernement sache réagir et nous protéger, mais il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas se battre sur la liberté et être aux côtés des Ukrainiens, les accompagner quand apporter un petit peu de nous mêmes aussi, quelque part. Et on assume ce combat. "

"Nos concitoyens se mobilisent dans le Berry"

"Nous sommes en train de vivre des moments historiques", réagit le député LREM du Cher, François Cormier-Bouligeon. "Nous nous réunissons chaque semaine à huis clos pour auditionner les responsables politiques et de l'armée sur les moyens que la France met pour soutenir l'Ukraine", précise le député membre membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées.

"Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, a rappelé le rôle majeur que tient la France.

"Le président ukrainien a demandé à la France de continuer d'être aux côtés de l'Ukraine et des Ukrainiens pour obtenir le plus rapidement possible le cessez le feu, le retrait des troupes russes", poursuit François Cormier-Bouligeon.

"Nos concitoyens se mobilisent dans le Cher, dans le Berry. Beaucoup d'initiatives sont prises pour à la fois acheminer des biens utiles pour les Ukrainiens, mais aussi pour ramener des familles, pour les loger et les scolariser dans notre région", répond-il. "Nous accueillons beaucoup d'Ukrainiens dans le Cher : à Bourges, Boulleret, à Belleville sur Loire, à Sancerre. Puis nous faisons notre possible pour que les enfants soient scolarisés dans les meilleures conditions très rapidement."