Guerre en Ukraine : "Les journaux restent parfois la seule source fiable d'information"

Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre les causes précises de la mort d'un journaliste français en Ukraine. Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste de BFM TV était en mission dans le Donbass, du côté de Severodonetsk lorsqu'il a été touché par un éclas d'obus russe.

"Le métier de journaliste en Ukraine est extrêmement dangereux" a relevé l'ambassadeur de France sur place. C'est aussi ce que confirme Marina Zabiyan, une journaliste ukrainienne réfugiée en Alsace, à Horbourg Wihr (Haut-Rhin).

Elle travaillait il y a encore quelques semaines sur place pour un journal "Visnyk Ch" tiré à 40.000 exemplaires dans la région de Tcherniguiv (au nord de Kiev, à la frontière entre Ukraine, Bélarus et Russie).

"Malheureusement, nous avons appris la mort d'un journaliste français en Ukraine. Nous pleurons avec le peuple français. Cela montre qu'en Ukraine, c'est une vraie guerre. Et que les bombes et les missiles russes ne font pas de distinction entre journalistes ou pas journalistes, enfant ou pas enfant. Pour moi c'est une grande tragédie, parce que c'est surtout une question de vie humaine" dit-elle.

Une information indépendante et fiable

Selon elle, travailler en Ukraine est donc devenu très dangereux. "Désormais à Tcherniguiv même, c'est plutôt calme. Mais chaque jour la frontière de notre région est bombardée par les Russes. Chaque jour ! On a une très grande région et à chaque fois que nous allions en reportage, nous y allions directement, sans passer par le téléphone. On allait parler aux gens en face à face. Les routes sont très abîmées dans la région. Et maintenant, c'est long et dangereux de se déplacer. A cause de cela tout est compliqué... Tout comme livrer le journal. On a un journal, il faut l'apporter aux gens qui habitent parfois des villages régulièrement bombardés" raconte la journaliste. Qui précise pourtant qu'une presse libre et indépendante reste fondamentale, surtout dans sa région.

"Dans la région de Tcherniguiv, internet fonctionne parfois très mal, surtout à la frontière russe et bélarusse. Les gens ne peuvent pas aller lire les infos sur leur téléphone. Les habitants ont des antennes satellites et reçoivent ainsi essentiellement les chaînes de télévision de Russie et du Bélarus. Alors les journaux papiers qu'ils reçoivent, c'est quasiment le seul moyen pour eux d'avoir une information fiable et de savoir ce qui se passe vraiment dans la région. Notre journal est donc important pour que les gens aient une information juste et qu'ils lisent la presse ukrainienne" explique-t-elle. Elle appelle par ailleurs à soutenir son journal financièrement, pour qu'il puisse assurer sa mission.

Soutien indispensable

"Pendant 6 mois, nous souhaitons pouvoir fournir nos informations, notre journal gratuitement, le temps que les gens de la région se remettent de la guerre. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être soutenus, cela permettrait de soutenir notre "front de l'information" dit Marina Zabiyan.

Les coordonnées bancaires du journal sont ici :