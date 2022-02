Guerre en Ukraine : les réactions en Isère

Les réactions se multiplient dans le département de l'Isère depuis le début de l'offensive russe en Ukraine ce jeudi. Les termes de "solidarité" et de "soutien" reviennent beaucoup dans les messages des politiques. Le drapeau ukrainien a été hissé sur le fronton de la mairie de Vienne.

Les manifestations de soutien au peuple ukrainien se sont multiplié ces dernières heures dans plusieurs villes de France, depuis l'annonce de l'invasion russe dans le pays. Et plusieurs marques de soutien sont à souligner en Isère. L'une des plus visibles se trouve sur le fronton de la mairie de Vienne. Le maire, Thierry Kovaks, a annoncé ce jeudi 24 février avoir hissé le drapeau ukrainien sur la façade de la mairie, en signe de solidarité.

Les réactions sont unanimes en Isère : tous les responsables politiques apportent leur soutien au peuple ukrainien. "Mes pensées aux ukrainiens et ressortissants français sur place" écrit sur Twitter Christophe Ferrari, le président de la métropole de Grenoble. "En ces heures sombres, j’adresse ma solidarité et mon soutien à l'Ukraine et à son peuple" écrit aussi le président du département Jean-Pierre Barbier.

