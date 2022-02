Guerre en Ukraine : les sanctions de l’Europe face à l’invasion russe

Exclusion des plateformes financières, fermeture des espaces aériens, et même renforts en matériel pour l'armée ukrainienne, les principaux pays d’Europe, dont la France, prennent des mesures de représailles depuis que la guerre en Ukraine a débuté.

À la représentation de l'Union européenne à Berlin le drapeau ukrainien et l'inscription #StandWithUkraine sont affichés.

Signe d'un conflit qui se durcit, les pays d'Europe ont décidé de monter d'un cran face à l’invasion de l’Ukraine par Moscou qui a débuté jeudi. Ce dimanche, c'est l'espace aérien qui se ferme pour les Russes avec les décisions de fermeture des pays européens. Les mesures de représailles se font aussi et surtout sur le volet économique.

La réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne prévue ce dimanche pourrait prendre d'autres mesures.

La fermeture des espaces aériens

La France a décidé ce dimanche de fermer de son espace aérien, aux avions est compagnies aériennes russes. Elle emboite ainsi le pas aux autres pays européens : la Belgique, l’Italie, la Suède, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et désormais l’Allemagne qui avant elle avait décidé de fermer leurs espaces aériens aux avions russes. Depuis 14h ce dimanche, les avions russes ne peuvent survoler ces pays.

De son côté, Moscou a commencé à interdire le survol de son territoires aux avions qui ont un lien avec les pays européens qui ont pris de telles décisions, comme le Royaume-Uni, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Slovénie, la Bulgarie, la Pologne et la République tchèque. De nombreuses compagnies occidentales ont choisi de suspendre leurs vols, vers et au dessus de la Russie, depuis samedi.

Les sanctions économiques

La Commission européenne a annoncé samedi l'exclusion de plusieurs banques russes de la plateforme bancaire Swift. Les Etats-Unis également. Ce réseau de messagerie est important pour la Russie puisqu'il permet de recevoir ou d'émettre des paiements dans le monde entier.

L'Union européenne envisage aussi de paralyser les actifs de la Banque centrale russe, afin d'éviter que le pays ne contourne les sanctions. Il s'agit aussi d'empêcher Moscou d'y recourir pour financer le conflit en Ukraine, selon les mots d'Ursula von der Leyen, la présidente du parlement européen.

L'argent : nerf de la guerre

Les avoirs du président russe Vladimir Poutine et de son ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov ont été gelés par Londres et l'Union Européenne.

Tous les membres de la Douma, la chambre basse du Parlement, figurent aussi sur la liste noire de l'UE, ainsi que 26 personnalités du monde des affaires.

Les banques de l'UE ont désormais interdiction d'accepter des dépôts de citoyens russes de plus de 100.000 euros et plusieurs entreprises étatiques russes n'ont plus accès aux financements européens.

Des renforts en matériel pour l'Ukraine

Les ministres européens des Affaires étrangères se réuniront ce dimanche à 18h en visioconférence. Le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell envisage des aides d'urgences pour les forces de l'armée ukrainienne.

L'Allemagne a déjà autorisé samedi la livraison à Kiev de 1.000 lance-roquettes antichar, de 500 missiles sol-air Stinger et de 9 obusiers.

Les autres pays européens : Belgique, Pays-Bas, France et République tchèque, entre autres, ont également annoncé des livraisons d'armes et de carburant aux forces ukrainiennes.