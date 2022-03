Guerre en Ukraine : les sapeurs pompiers de l'Hérault envoient des véhicules et des volontaires en Pologne

Le SDIS 34 participe au mouvement de solidarité des sapeurs pompiers français auprès des réfugiés et des pompiers ukrainiens. Six pompiers volontaires vont rejoindre la ville de Médyka en Pologne à quelques centaines de mètres de la frontière avec l'Ukraine avec trois véhicules ce vendredi.

C'est une mission qui s'inscrit dans la durée. Ce vendredi, six pompiers volontaires partent pour la Pologne, destination Paris, puis Médyka, à quelques centaines de mètres de la frontière avec l'Ukraine au sud-est de la Pologne. Ils vont acheminer trois véhicules sur place, une ambulance et des deux véhicules d'intervention, l'un pour lutter contre les incendies urbains et l'autre contre les feux de forêt qui permet de circuler en dehors des chemins. Une mission de plusieurs semaines avec des relais tous les 10 jours. Les femmes et hommes volontaires ne manquent pas. Il y a même plus de volontaires que de place. Le SDIS 34 prévoit d'être présent sur place au moins deux mois, "nous resterons tant que ce sera nécessaire" précise Kléber Mesquida, président du SDIS et du Conseil Départemental de l'Hérault.

Accueillir les réfugiés ukrainiens à quelques centaines de mètres de la frontière

Pour les pompiers de l'Hérault, il s'agit d'abord d'intervenir auprès des réfugiés ukrainiens, dès qu'ils franchissent la frontière. L'ambulance permettra même de transporter certaines personnes, blessées ou pas, qui pour beaucoup ont parcouru plusieurs dizaines de kms à pied. Elles seront ensuite prises en charge dans des tentes où elles pourront se réchauffer avec des petits chauffages et des couvertures. Lutter contre le froid, c'est une des priorités puisqu'il fait actuellement -3°C le jour et -10°C la nuit sur cette zone.

Donner deux véhicules de lutte contre les incendies après les bombardements

Ensuite, il s'agit de livrer deux véhicules aux pompiers ukrainiens qui ont perdu plusieurs engins. Un véhicule de lutte contre les incendies urbains après les bombardements et un 4*4 qui permet de franchir des zones mêmes s'il n'y a plus de routes ou de chemins tracés. Un geste de solidarité pour les pompiers ukrainiens qui ont déjà payé un lourd tribu depuis le début de la guerre, "au moins 20 morts et 300 blessés, selon le colonel Sylvain Besson, directeur départemental adjoint des pompiers de l'Hérault, ils sont présents en permanence, y compris lorsque les frappes se poursuivent, ce sont eux qui sont les premiers sur place et qui sortent les victimes des effondrements. Les sapeurs pompiers sont aux premières lignes au même titre que les soldats".

Enfin, la solidarité entre pompiers. Les français souhaitent accueillir des familles de pompiers ukrainiens.

Six sapeurs pompiers volontaires partent dès ce vendredi - SDIS 34