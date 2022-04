Guerre en Ukraine : les soixante bénévoles de l'ONG stéphanoise Pompiers Humanitaires Français sont revenus

Soixante bénévoles de l'ONG stéphanoise Pompiers Humanitaires Français sont revenus de leur mission. Ils avaient installé un poste médical à la zone-frontière de Medyka entre la Pologne et l'Ukraine. Ils ont accueilli 24h sur 24 et 7j sur 7 les réfugiés depuis le 1er mars et jusqu'au 4 avril.

Les bénévoles ont vu affluer tous les jours entre 25 000 et 40 000 ukrainiens à la frontière avec la Pologne. Ce sont principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les conditions sont extrêmes. Ils ont parcourus de nombreux kilomètres avec des températures pouvant atteindre les -15 degrés la nuit. "On a traité des gens qui étaient en hypothermie grave, des gens qui présentaient des _problèmes cardiaques_, des gens avec des plaies à suturer mais aussi des gens qui avaient des ampoules très importantes aux pieds liées à la marche", raconte Jérôme Giron, le président de l'ONG.

L'association a aidé plus de 1 200 personnes en l'espace d'un mois. Ils ont apporté de l'aide médicale mais aussi du soutien aux réfugiés, "On a essayé d'accompagner un petit peu ceux qui voulaient simplement changer un couche de bébé, se réchauffer, ou trouver un petit peu de réconfort", explique Jérôme Giron.

Revenir pour mieux repartir

Les bénévoles sont maintenant revenus en France. Eux qui ont l'habitude des interventions à l'international, celle-ci a eu un impact psychologique important. "On était présents lors des inondations en Belgique l'été dernier, lors des explosions de Beyrouth, au Liban en 2020. Cette fois-ci, c'est différent. Il faut imaginer le regard des enfants, des mamans, qui ont vécu des choses totalement injustes. Les bénévoles ont l'habitude de beaucoup discuter entre eux pour pouvoir évacuer et sinon un suivi psychologique peut être mis en place", rassure le président de Pompiers Humanitaires Français. "Ce qu'on retient principalement c'est que cette action qui a été menée a du sens dans un contexte que l'on connait qui est dramatique", poursuit-il.

Ils envisagent déjà de repartir, en Ukraine cette fois-ci. Ils attendent que les combats armés cessent. En attendant, l'aide matérielle se poursuit via une collecte organisée en partenariat avec des entreprises spécialisées dans le médical et des mairies ligériennes. L'association récupèrent des dispositifs médicaux ou paramédicaux qui peuvent être utilisés sur le terrain comme des compresses ou des pansements. Deux camions ont déjà été envoyés en Ukraine et deux autres devraient partir dans les jours à venir.

La collecte prend fin le 15 avril. Pour toute information ou don de matériel contactez le : 0 890 21 75 00 ou sur le site internet.