Guerre en Ukraine : les soldats du 93ème régiment d'artillerie de montagne arrivent en Roumanie

C'est une mission vers l'inconnu. Sur le sol roumain, à la frontière ukrainienne, 500 soldats de l'armée française sont attendus. Parmi eux, les hommes du régiment d'artillerie de montagne venant tout droit de la caserne de Varces-Allières-et-Risset, au sud de Grenoble. Mardi 1er mars, jour du départ, les militaires ont pu profiter de leurs proches, et entendre les mots de leur chef de corps, le colonel Cyril Iordanow. Au sein des troupes, nul ne sait combien de temps ils resteront sur place. Situation exceptionnelle oblige.

"Il n'y a plus qu'à écrire une magnifique page du régiment, mais aussi une histoire dans votre vie d'homme. Vous avez toute ma confiance, on est très fiers de vous, vos familles sont fières de vous, la communauté internationale l'est aussi. Bonne mission à tous, bon vent en Roumanie, que Sainte Barbe et Saint Bernard veillent sur vous, on vous attend très vite pour le retour." - Colonel Cyril Iordanow, chef de corps du 93ème régiment d'artillerie de montagne.

Au sein de cette action pilotée par l'OTAN, les militaires seront en charge d'une mission de réassurance, consistant à prévenir des conflits sur la zone, aiguillier les troupes sur place dans les actions d'artillerie, puis protéger la stabilité de la région. Pour la plupart des hommes de Cyril Iordanow, se déployer sur un territoire de guerre en Europe est une première. Avec une actualité aussi éruptive, et pouvant aller jusqu'aux issues les plus dangereuses, le colonel assure que ses soldats sont prêts. "L'histoire va un peu s'écrire en marchant. En tout cas, nos hommes sont prêts à tous les possibles. Avec leur entraînement, ils vont pouvoir répondre à un large spectre de missions. On a une maitrise de la violence qui est extrêmement forte dans l'Armée de terre donc on sait répondre à tout type de situation".

Infographie représentant l'avancée des troupes russes en Ukraine au lundi 28 février 2022. © Visactu

Réagir à l'imprévisible

Se tenir prêt à partir à n'importe quel moment, voilà l'un des mots d'ordre des membres du régiment de l'artillerie de montagne. Après avoir suivi d'autres déploiements à l'étranger, notamment en Irak, à Djibouti, ou au Mali il y a quelques mois, le sergent-chef Marc se sent à nouveau disposé à partir. Malgré un contexte alarmant, le soldat se réjouit de rejoindre d'autres forces européennes. "Je suis assez fier. Certes, c'est une mission où on ne sait pas ce qu'il nous attend, mais on s'est entrainés, et on est en alerte depuis quelques mois déjà. Je suis heureux aussi d'aller travailler auprès de nos alliés." Pour le militaire de 32 ans, même s'il a déjà été ordonné pour des missions sur le sol européen, la situation de guerre dans le continent demeure exceptionnelle. "Ce n'est pas quelque chose à laquelle on s'attendait, en tout cas nous, à notre niveau. L'important pour nous, c'est l'état d'esprit, de rester concentrés sur nos missions. Quel que soit ce qu'on nous demande de faire, on le fera la tête haute".

"Si jamais la situation change, on réagira comme on devra" - Louis, jeune soldat du régiment

Réagir à l'imprévisible, c'est aussi le rôle que devra assumer Louis, 23 ans. C'est le jeune du régiment. C'est son premier déploiement à l'étranger. Il reste lucide en dépit des violentes tensions qui animent l'Ukraine actuellement. "Je suis vraiment excité à l'idée de partir, de servir mon pays. J'appréhende quand même car c'est tout nouveau pour moi, et tout s'est accéléré d'un coup. On doit surtout rester focus, et s'atteler à la mission que l'on doit exécuter."

Le régiment de l'artillerie de montagne arrive donc en Roumanie ce 2 mars. Sur place, ils sont déjà attendus par les 250 hommes du 27ème bataillon de chasseurs alpins d'Annecy.