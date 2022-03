Guerre en Ukraine : "Les tensions, nous connaissons", mais là "c'est nouveau", juge le Général Paul Sanzey

Depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs centaines de chasseurs alpins, notamment de Varces, sont partis vers l'Europe de l'Est pour soutenir les forces de l'OTAN. "La guerre se rapproche de nos frontières", estime le général Paul Sanzey, de la 27e BIM.

Dans le cadre du renforcement du dispositif de l’OTAN en Europe de l’Est, le 7e bataillon de chasseurs alpins part en Estonie ce jeudi : 130 militaires de Varces rejoignent les forces de l'OTAN. "Cette guerre massive" est inédite pour les troupes de montagne, indique notre invité ce jeudi, le général Paul Sanzey, qui commande la 27e brigade d'infanterie de montagne.

France Bleu Isère : Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a eu deux départs de troupes de Varces, l'un vers la Roumanie, l'autre vers l'Estonie. Quel est leur rôle sur place ?

Général Paul Sanzey : C'est assez simple. La mission des unités de la brigade de montagne - vous citez Varces mais d'autres unités ont été déployées, notamment d'Annecy - est de participer à la réassurance de nos alliés, des nations européennes et nos alliés de l'OTAN en s'installant durablement aux frontières. L'objectif est de manifester encore une fois notre cohésion et notre solidarité internationale face à l'agression de la Russie et la menace qu'elle fait peser sur les frontières de l'OTAN.

De la dissuasion en somme. Mais alors pourquoi les chasseurs alpins sont-ils mobilisés ? Ce sont des zones montagneuses, complexes ?

Oui c'est de la dissuasion classique avec des unités terrestres qui sont accoutumés au froid et aux zones montagneuses. La zone où sont implantées nos unités en Roumanie n'est pas très loin d'une chaîne montagneuse. Mais surtout, avec la brigade de montagne, c'est une capacité d'alerte dont dispose notre pays. Elle assure toute l'année, 365 jours sur 365, une alerte montagne et grand froid. Et ce sont ces unités qui ont été déployées depuis une quinzaine de jours.

à lire aussi Guerre en Ukraine : le 7e Bataillon de chasseurs alpins déployé en Estonie

Est-ce que d'autres départs de chasseurs alpins sont prévus ?

Actuellement, on n'a pas d'autre départ prévu. Mais il n'y a pas que des artilleurs ou des chasseurs alpins, il y a aussi des cavaliers de montagne, des sapeurs de montagne. L'ensemble des compétences de la brigade de montagne sont déployées pour assurer la meilleure complémentarité technique à cette force militaire.

Vous servez depuis plusieurs années maintenant. Avez-vous déjà connu au cours de votre carrière, une situation aussi tendue ? Ou bien au fond, pour un soldat, est-ce "la routine" ?

Je crois que la guerre n'est jamais la routine et le soldat, moins que tout autre, ne peut la souhaiter. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que la guerre se rapproche de nos frontières, ce qui fait très peur, évidemment, à tout le monde. Maintenant, les situations de tension, nous en avons connu, nous en connaissons. Et l'armée française est très engagée au Sahel, avec des conditions d'opération assez rudes. Mais elles n'ont pas le caractère de gravité, de proximité de cette guerre massive, avec des moyens d'artillerie très lourds, des chars que vous voyez sur nos écrans de télévision. Tout cela, évidemment, c'est quelque chose de nouveau, même si nous nous y préparions parce qu'il y avait quand même des signaux faibles qui permettaient de prédire cette évolution.

Vous parlez du Sahel. Il y a encore des chasseurs alpins sur place ?

Non ils n'y sont plus maintenant. Ils sont tous rentrés depuis le mois de décembre.

Vous recevez aujourd'hui à Varces la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq. Elle vient inaugurer de nouveaux locaux et avant cela, elle rend hommage à Voreppe, à l'armée des Alpes pour les combats de juin 1940 face aux troupes italiennes et allemandes. Cette histoire des chasseurs alpins résonne particulièrement aujourd'hui ?

Elle résonne particulièrement car dans les deux cas c'est la jeunesse française qui fait face à l'agression. Et donc, ça ne peut qu'évoquer des choses très concrètes. Mais vous savez que les chasseurs alpins sont particulièrement attachés à leur territoire et ce qu'ils incarnent peut-être le plus : les communes, les familles, ... et puis, tous ces lieux où nos anciens ont combattu. Et dans les Alpes, nous sommes charnellement attachés à ces territoires.

Ce projet vise à ouvrir des chemins historiques, mémoriels sur la bataille des Alpes de juin 1940. L'histoire de notre pays a un peu écrasé la mémoire de cette période, puisque le front principal a concentré toutes les attentions, il y a quand même eu 100.000 morts en juin 1940. La différence de la bataille des Alpes, c'est que l'armée française est restée invaincue dans cette partie de la France. Elle a résisté face aux Italiens et face au contournement des Allemands. L'objet de ce projet historique est de rappeler cette mémoire.