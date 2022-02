Guerre en Ukraine : les Ukrainiens de Strasbourg manifestent sous le choc

Ils étaient plus d'une centaine d'Ukrainiens à se réunir place Kléber à Strasbourg ce jeudi après-midi. Une manifestation pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine amorcée par la Russie ce jeudi matin.

Dans la petite foule, parée de bleu et jaune, les couleurs du drapeau ukrainien, beaucoup sont sous le choc. Et très inquiets pour leurs familles restées au pays.

à lire aussi Les Ukrainiens de Strasbourg inquiets face à la menace russe

"Ma famille est là bas, à Kiev, livre cet étudiant ukrainien, doctorant à l'université de Strasbourg. Mon père a subi une très lourde opération chirurgicale il y a deux jours, et il ne peut même pas se lever. Je crois qu'il n'y a pas d'espoir. Jusqu'à maintenant la Russie vise les bases militaires et les aéroports, bien sûr. Mais je lis des informations qui me disent que des missiles frappent les immeubles où vivent les gens. Je n'ai pas les mots. C'est terrifiant de regarder les infos. Pour l'instant internet fonctionne. On essaie de ne pas trop appeler nos familles. Peut-être qu'ils ont plus besoin d'internet que nous. On essaie de prendre des nouvelles de temps en temps. On leur dit "s'il vous plait, dites nous que vous êtes toujours en vie."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les ressortissants de la communauté ukrainienne prévoient une autre manifestation, ce samedi 26 février à 15h.

Ce jeudi matin, le représentant permanent de l'Ukraine au Conseil de l'Europe, dont le siège se trouve à Strasbourg, a exhorté les pays européens à renforcer l'aide internationale accordée à son pays. "Nous ne sommes pas naïfs au point de croire que d'autres pays combattront pour l'Ukraine à sa place. Dès le départ, nous étions suffisamment lucides pour comprendre que défendre notre pays, c'est notre responsabilité. Et c'est ce que nos forces armées font. Nous sommes reconnaissants envers les pays européens qui nous ont apportés du matériel militaire, financier et humanitaire. Grâce à eux, nos forces armées ont tout ce dont elles ont besoin pour défendre l'Ukraine. Nous attendons aussi que les autres institutions internationales, comme l'OSCE ou les Nations Unies répondront de façon très résolue aux actes d'agression commis envers l'Ukraine", a déclaré Borys Tarasyuk.