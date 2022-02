Guerre en Ukraine - Les Ukrainiens installés en Lorraine réagissent : "C'est terrible"

La Russie a mis ses menaces à exécution. Elle a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une vaste offensive sur l'Ukraine. Une guerre à laquelle les Ukrainiens installés en Lorraine espéraient échapper. Une diaspora d'une centaine de membres qui suit l'évolution de la situation à distance depuis plusieurs semaines, l'angoisse monte d'un cran avec cette attaque qualifiée "de grande ampleur" par le gouvernement ukrainien.

Des nouvelles des familles et des amis

"On ne pensait pas qu'il allait oser le pire" déplore Violeta Mokalu. Cette doctorante à l'Université de Lorraine, installée à Metz, est également présidente de l'association Echange Lorraine-Ukraine. Depuis plusieurs jours, elle se réveille chaque nuit pour prendre des nouvelles de son pays et de ses proches. Juste après la prise de parole de Vladimir Poutine annonçant le début des opérations militaires, "on a commencé à voir sur les réseaux sociaux des témoignages de gens de plusieurs villes d'Ukraine disant qu'ils entendaient des explosions" explique t-elle.

L'universitaire est originaire de l'ouest de l'Ukraine, à la frontière avec la Roumanie. Elle dirige également une fondation "Ukraine Global" dont des équipes "se sont réveillées ce matin à Kiev avec les sirènes et ont dû descendre dans des abris souterrains." D'autres sont dans l'est du pays, "sous les bombardements."

A Epinal, ce sont deux sœurs qui ne cachent pas leur inquiétude. Ana et Lisa Sobolieva ont 21 et 23 ans et sont chanteuses au Conservatoire. Leur famille vit dans une localité proche des frontières avec la Russie et le Belarus. "C'est perturbant, c'est terrible", confie Lisa. "Pour l'instant on a peu de nouvelles de nos familles. Ils essayent d'être tranquilles et de réfléchir, pour agir la tête froide."

Que fera la Russie ensuite ?

Toutes s'inquiètent des combats et de l'avenir de leur pays. Pour Violeta Moskalu, l'intention du Kremlin est limpide : "Sa volonté est de changer le gouvernement en Ukraine pour aboutir à un gouvernement pro-russe." Selon Lisa, "la situation est différente par rapport à il y a 8 ans. Je ne suis pas sure qu'il s'arrêtera juste en Ukraine." Violeta Moskalu espère qu'au delà des sanctions économiques et financières à l'encontre de Moscou, la communauté internationale va se mobiliser pour "aider l'Ukraine à avoir une défense anti-aérienne pour pouvoir se défendre." "La seule chose qu'on peut faire, c'est prier" conclut Lisa.