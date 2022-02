Guerre en Ukraine : les Ukrainiens sous le choc à Nantes

Une robe traditionnelle, recouverte de faux sang, le visage marqué par de fausses plaies. Natalia est venue sans se poser de question à ce rassemblement sur la Place Royale à Nantes ce jeudi soir. Elle serre dans sa main un drapeau ukrainien. Cette femme de 32 ans a toute sa famille près de Kiev, la capitale ukrainienne. Elle a attendu presque toute la journée pour avoir de leurs nouvelles. "Je suis encore sous le choc, souffle-t-elle. Je pense que le monde entier devrait avoir peur, Poutine est fou, il a des roquettes qui peuvent aller...", Natalia s'interrompt, prise par l'émotion.

Autour d'elle, plusieurs dizaines de personnes échangent sur la journée qu'ils viennent de vivre. "Tu as des nouvelles de ton petit fils ?", lance une dame à une autre de ses amies. Les deux portent un ruban jaune et bleu, leur signe de soutient à leur pays natal. "Tout le peuple ukrainien se bat pour leur liberté, mais aussi pour votre liberté", rappelle Anna. Cette sexagénaire a de la famille et de proches en Ukraine, en fuite.

Les personnes présentes voulaient afficher leur soutien aux Ukrainiens face à une guerre avec la Russie © Radio France - Matthieu Bonhoure

L'inimaginable

Elle est inquiète pour ses proches, mais aussi pour sa fille. Cette dernière est partie à l'école ce jeudi matin, sans savoir que la Russie avait envahi une partie de l'Ukraine. "Jamais je n'imaginais devoir dire cela à ma fille un jour, franchement je ne pensais pas que Poutine irait jusque-là", regrette Anna.

"Nous avons besoin d'aide, des armes, des forces militaires et des diplomates !", crie Liliana, une autre bénévole de l'association Tryzub. elle aussi a de la famille en Ukraine. elle rappelle la situation dans son pays natal depuis 2014. Une guerre de position, qui stagnait encore jusqu'à jeudi. Les bénévoles appellent à un nouveau rassemblement ce samedi, ils espèrent et demandent un soutien "plus important" des Occidentaux.