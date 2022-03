Guerre en Ukraine : nouvelle tentative d'évacuation des civils de Marioupol ce dimanche

L'armée russe poursuit son offensive en Ukraine, au 11e jour de conflit. Les combats continuent sur plusieurs fronts notamment près du port stratégique de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine et à proximité de la capitale, Kiev. Une nouvelle tentative d'évacuation de civils de la ville portuaire de Marioupol est annoncée par la mairie pour 11h heure française. Un corridor humanitaire sera mis en place jusqu'à la ville de Zaparojie, à environ trois heures de route, et qu'un cessez-le-feu temporaire a été conclu.

Les bombardements russes ont fait des "milliers de blessés" dit le maire de Marioupol dans une interview diffusée samedi soir sur YouTube. Les aliments et les médicaments n'arrivent pas. La ville n'a plus d'électricité ni de réseau de communication depuis cinq jours. "La ville de Marioupol n'existe plus" a lancé Vadim Boïtchenko. "Je demande à nos partenaires américains et européens : aidez-nous, sauvez Marioupol!"

Marioupol n'existe plus - Le maire de la ville portuaire, Vadim Boïtchenko

La Russie a demandé à l’Union européenne et à l’Otan de "cesser de livrer des armes" vers l'Ukraine, samedi. Selon le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou, des missiles anti-aériens Stinger pourraient se retrouver entre les mains de terroristes, constituant une menace pour les compagnies aériennes.

Une troisième réunion de négociations entre l'Ukraine et la Russie est prévue ce lundi. Mais d'ici là, Vladimir Poutine, le président russe, menace de priver l'Ukraine de son "statut d'Etat". Il a aussi comparé les sanctions internationales qui frappent la Russie à une "déclaration de guerre".

Florence Parly, la ministre des Armées, en Roumanie ce dimanche

La ministre Florence Parly est attendue ce dimanche sur la base aérienne de l'Otan à Constantza, au sud-est de la Roumanie, sur la Mer Noire, à seulement deux heures de route de l’Ukraine. Elle vient saluer les 500 soldats français déployés et discuter stratégie alors que la France prend le commandement des troupes de l’OTAN en Roumanie.

Le point sur les combats en cours

Les forces armées ukrainiennes "mènent de violents combats" contre les forces russes pour le contrôle des villes de Mykolaïev, dans le sud, et de Tcherniguiv, dans le nord, a indiqué l'état-major ukrainien dans un communiqué sur Facebook ce dimanche matin. Une opération militaire ukrainienne était également en cours dans la région de Donetsk (est). "Les principaux efforts se concentrent sur la ville de Marioupol", port stratégique du sud-est du pays, a ajouté l'état-major.

Les forces russes se rapprochent de Kiev, rencontrant une tenace résistance et bombardant parfois des immeubles d'habitation, notamment à Tcherniguiv, à 150 kilomètres au nord de la capitale, où des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours. Le président ukrainien a annoncé ce samedi que les forces ukrainiennes avaient lancé une contre-attaque autour de Kharkiv (nord-est), la deuxième ville d'Ukraine (1,4 million d'habitants), théâtre de bombardements parmi les plus intenses depuis le début de la guerre.