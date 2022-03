Guerre en Ukraine : mission accomplie pour le Mayennais Vincent Mesnager qui est allé jusqu'en Pologne

Vincent Mesnager, patron d'une entreprise de transport à Javron-les-Chapelles dans le nord Mayenne va rentrer avec le sentiment du devoir accompli. Ce chauffeur est parti la semaine dernière, en compagnie de Philippe, un ami breton. Dans son semi-remorque, des palettes entières de médicaments et de matériel médical récoltés puis triés par la Protection Civile.

On a touché du doigt ce qui se passe là-bas

Le convoi de treize camions est ensuite parti de Strasbourg, samedi 19 mars, puis il a traversé l'Europe de l'Est. Mais il était hors de question d'aller jusqu'en Ukraine. Le convoi s'est arrêté à Lublin en Pologne, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne : "notre marchandise a été transférée à l'intérieur d'un camion ukrainien. Nous avons fait le transfert tous les deux, Philippe et moi et le chauffeur du camion (Stéphane) est lui parti directement sur l'Ukraine. On a su le soir-même (lundi 21 mars) qu'une partie du chargement était déjà arrivée à Kyiv. On a pu discuter avec Stéphane. Il nous a expliqué que c'était son dernier transfert. Après, il était appelé par son pays pour prendre les armes et le défendre. Cette journée là, on a touché du doigt tout ce qui se passe là-bas."

Une mission qui restera longtemps dans la tête Vincent Mesnager : "je suis fier d'avoir participé et d'avoir été un maillon de toute cette chaîne de solidarité. Nous, chauffeurs, ne sommes qu'un maillon, mais on a fait ce qu'on avait à faire."

Le retour à Javron-les-Chapelles est prévu pour ce jeudi pour Vincent Mesnager, son compagnon de route et son camion.